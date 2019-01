Campo

Montréal

« Quand la gastronomie portugaise rencontre notre plat traditionnel québécois, on obtient la poutine du Campo. Dans ce casse-croûte chic du groupe Ferreira, on sert les frites maison avec un mélange de fromage en grains et de São Jorge, et avec une sauce à base de fond de poulet fait sur place. En garniture, le chorizo croustillant et le poulet rôti à la portugaise bien juteux apportent encore plus de saveur et de texture. »

