Quels fruits et légumes préparés nous font gagner le plus de temps et valent leur prix?

Les épiciers savent que tous les raccourcis comptent pour les gens qui n’ont pas beaucoup de temps pour préparer le souper. C’est pourquoi nous voyons de plus en plus d’aliments prélavés et précoupés au rayon des fruits et légumes – mais ils coûtent plus cher. La question est: quels sont ceux qui valent leur prix?

Nous avons sillonné les magasins d’alimentation pour faire l’inventaire des fruits et légumes prêts à utiliser offerts sous différentes formes, portions et préparations: en cubes, en spirales, en julienne, tranchés, hachés, précuits, etc. Nous les avons évalués selon trois critères: le temps gagné, le goût et le prix. Voici ceux que nous rachèterions et ceux que nous préparerions nous-mêmes la prochaine fois.

Les vrais économiseurs de temps

Ces aliments préparés coûtent un peu plus cher, mais constituent un bon investissement, sans rien sacrifier sur le plan de la saveur. Ils représentent selon nous la meilleure valeur.

Courges Butternut

Il est utile de savoir comment couper les courges Butternut, mais il faut avouer que c’est l’une des tâches qui demandent le plus de temps et de travail en cuisine. Ce que l’on débourse de plus pour la version préparée, on l’économise en temps et en énergie. Cela vaut assurément le prix lorsqu’on est pressée.

Patates douces

Tout comme les courges, les patates douces contiennent peu d’humidité et sont difficiles à couper. Elles ne sont pas non plus classées, contrairement aux pommes de terre blanches, et se présentent sous des tailles très différentes: on passe par conséquent plus de temps à fouiller dans l’étalage de l’épicerie pour en trouver de grosseurs semblables. La version préparée est donc géniale quand les minutes sont comptées et qu’on souhaite avoir un légume d’accompagnement nutritif et prêt rapidement.

Courgettes, etc., en spirales

À moins de posséder un spiraleur (les modèles manuels sont parfaits pour les légumes tendres comme la courgette ou le concombre), tailler en spirales les carottes, les patates douces, les courges et les betteraves peut être difficile. Si l’on n’est pas certaine de vouloir acheter un coupe-spirale, les versions préparées des légumes peuvent être intéressantes à l’occasion (et sont aussi une bonne façon de voir si l’on désire investir dans l’achat d’un appareil).

Champignons tranchés

Ils sont souvent offerts au même prix que les champignons entiers. Il n’y a donc pas vraiment lieu d’hésiter, à moins qu’on n’envisage pas d’utiliser tout le contenant rapidement ou que notre recette requiert des champignons entiers. Vendu.

Haricots verts et petits pois

Équeuter les haricots et écosser les petits pois ne figurent pas vraiment en tête de liste des choses auxquelles on veut consacrer du temps en cuisine… Les versions préparées sont toujours gagnantes.

Ananas

Évidemment, on en a beaucoup plus pour son argent si l’on apprête soi-même un ananas entier, mais c’est une opération juteuse et salissante. Et pour éviter le gaspillage, acheter une plus petite portion d’ananas prétranché vaut vraiment le prix.

Les raccourcis qui valent le coût

Certains ingrédients de base qui se conservent longtemps peuvent être très pratiques à avoir sous la main, même s’ils coûtent un peu plus cher et ne font pas gagner énormément de temps.

Chou-fleur en riz

Oui, ça revient moins cher d’acheter un chou-fleur et de le transformer en riz – le broyer au robot se fait très rapidement. Mais si on n’a pas le temps, ou l’appareil (ou simplement pas envie de nettoyer celui-ci), le chou-fleur broyé en sac est une excellente option.

Herbes en bouteille souple

Pour donner du goût, rien ne vaut les herbes fraîches. Et pour garnir un plat, un trait d’herbes en purée n’est pas ce qu’il y a de mieux. Mais nous savons qu’il n’est pas toujours possible d’avoir un bouquet de basilic ou d’origan frais à portée de la main. Alors, pour relever une sauce ou une vinaigrette à la dernière minute, les herbes en bouteille « fraîchement pressées » sauveront la mise.

Ail et gingembre hachés

Bien que la façon de hacher l’ail ne fasse pas l’unanimité parmi les chefs, si notre but est d’économiser du temps tout en réduisant le gaspillage (les recettes nécessitent rarement toute une tête d’ail), l’ail et le gingembre hachés en pot sont très utiles. Si l’on utilise peu de ces ingrédients régulièrement, ce sont des produits de base très pratiques à avoir dans le frigo.

Les produits qui réduisent le gaspillage



On ne fait pas que gagner du temps grâce à ces aliments préparés, on réduit également la quantité de restes susceptibles de finir à la poubelle.

Légumes mélangés en sac

Si on veut avoir un assortiment de légumes, bingo. Les acheter individuellement revient plus cher, et on risque en plus d’encombrer le frigo, d’oublier des aliments, de les laisser se perdre et de devoir les jeter.

Salade de chou en sac

Un chou entier est l’achat le plus économique, mais il est parfois difficile de l’utiliser au complet. Il a une durée de conservation exceptionnellement longue, mais peut quand même occasionner du gaspillage si on oublie de s’en servir. Nous recommandons donc sans réserve d’acheter la version en sac.

Les aliments préparés à faible durée de conservation

Il est préférable d’y réfléchir à deux fois avant d’acheter ceux-ci – ils peuvent faire gagner du temps, mais on y perd en saveur et en durée de conservation.

Oignons hachés

Lorsqu’on taille un oignon, il commence immédiatement à perdre du goût. Par conséquent, bien que les oignons précoupés nous épargnent les larmes causées par leurs vapeurs, la saveur perdue est justement ce qu’on recherche quand on ajoute de l’oignon à une recette. L’achat d’oignons précoupés devrait donc rester une exception. Les oignons entiers sont imbattables sur le plan du prix et de la conservation – le gros sac est le format le plus économique. On peut les entreposer dans un endroit frais et bien aéré pour leur assurer une durée de conservation optimale.

Poivrons tranchés

Les poivrons sont généralement vendus en emballage multiple ou au poids à l’unité. Il nous est toutes déjà arrivé de nous tenir devant un étalage, un poivron dans chaque main, pour essayer de déterminer lequel était le plus léger… Mais hormis nos efforts pour ne pas payer pour des poivrons plus lourds (c’est-à-dire avec plus de pépins), le prix plus élevé des poivrons tranchés et leur durée de conservation moindre font que l’exercice reste valable. À moins de pouvoir utiliser immédiatement les poivrons prétranchés, il est préférable d’éviter d’en acheter.

Ceux qui sont déconseillés

Bâtonnets de céleri

Le céleri est si peu cher et si facile à apprêter qu’il ne semble pas sensé d’en acheter la version précoupée sur une base régulière.

Pommes tranchées

Les fruits achetés entiers se conservent plus longtemps et ne brunissent pas sous l’effet de l’oxydation avant que l’on soit prête à les consommer. Mais bon, les pommes déjà tranchées peuvent être utiles lorsqu’on a besoin de se mettre quelque chose sous la dent de toute urgence…

