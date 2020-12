Horoscope : ce que décembre nous réserve

Les semaines qui viennent apportent un nouvel éclairage sur votre monde intérieur, vos pensées, vos souvenirs et vos sentiments. Le mois de décembre est une période très bien choisie pour passer du temps seule, plongée dans la contemplation et de profondes méditations, ou simplement dans le silence. Comme c’est généralement le cas à cette époque de l’année, votre santé et votre image de vous-même sont au centre de vos préoccupations. Plus important encore, intéressez-vous de près à vos finances et à vos biens matériels en faisant une planification à long terme.

VERSEAU

20 janvier — 18 février

Le mois de décembre marque un tournant décisif dans votre évolution et vous gagnez en maturité. Vous entamez une période de gros efforts – au sens propre et au sens figuré – pour votre image de vous-même, votre identité et vos expériences concrètes, et cette période s’étendra aux deux années à venir. Dès maintenant, prenez l’engagement d’accorder la priorité à vos besoins en matière de santé. Vous trouvez de nouvelles ouvertures dans la sphère de l’amitié et de la collaboration et dans des groupes de toute sorte dans la communauté. Surprenez-vous vous-même en restant ouverte à la création de nouveaux liens.

POISSONS

19 février — 20 mars

Des possibilités passionnantes et gratifiantes s’offrent à vous ce mois-ci. Il faut espérer qu’elles vous incitent à entamer le parcours de vie que vous avez toujours voulu suivre. Tournez-vous vers vos alliés et vers les groupes auxquels vous appartenez. Savourez pleinement avec eux ces relations symbiotiques en faisant preuve de générosité. Le mois de décembre marque le début d’un retour sur vous-même et d’un travail de guérison plus profond qui se poursuivra pendant les deux années à venir. Il est temps de vous prendre au sérieux.

BÉLIER

21 mars — 19 avril