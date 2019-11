Horoscope: ce que nous réserve décembre

Le 2 décembre, l’énergie expansive de Jupiter trouve sa structure et, par la même occasion, amène le Capricorne à la place que celui-ci occupera tout au long de 2020. Ce transit marque le moment idéal pour mettre de la vie dans vos projets et pour élargir le champ des possibles. L’exercice est particulièrement utile, parce que le dernier mois de l’année nous incite toujours à réfléchir à nos valeurs et à la façon dont elles se reflètent dans nos actions et nos attitudes. N’ayez pas peur d’évoluer: c’est peut-être déstabilisant, mais cela en vaut largement la peine.

SAGITTAIRE

22 novembre — 21 décembre

C’est le moment d’avoir confiance en vous. L’important est de faire preuve d’assurance sans trop vous préoccuper de la réaction des autres. Ce mois-ci, vous pourriez avoir l’impression de nager entre deux eaux ou de vivre dans un chantier perpétuel. Patientez jusqu’à ce que les résultats se confirment et laissez les autres réagir spontanément, jusqu’à ce qu’ils fixent leur choix sur la réponse qui leur convient. Comme toujours, affrontez la situation, même si elle devient embarrassante.

CAPRICORNE

22 décembre — 19 janvier

Décembre est là, et tout finit par arriver! Le 25 du mois, il y aura une éclipse solaire dans votre signe: c’est un moment vraiment important pour vous et vous pourrez en tirer le plus grand profit si vous quittez votre zone de confort. Recherchez la vérité, pas une réponse. Vos actions doivent refléter la personne que vous voulez être plutôt que celle que vous êtes habituellement. Allez de l’avant et exprimez votre potentiel.

VERSEAU

20 janvier — 18 février

Vous avancez en terrain inconnu, et le trajet est forcément cahoteux. Méfiez-vous de votre tendance inconsciente à vous isoler et à saboter vos propres initiatives. Si vous vous sentez vulnérable ou que vous manquez d’assurance, vous pouvez vous placer sur la défensive, mais faites attention à votre façon de traiter les autres. Vous ne pouvez pas connaître l’avenir; par contre, vous pouvez accorder la priorité à vos relations actuelles. Exercez-vous à manifester votre présence différemment, avec plus de bienveillance.

POISSONS

19 février — 20 mars

C’est la fin de l’année 2019, et le moment est bien choisi pour lâcher prise. L’important est de ne pas alimenter vos propres craintes. Les choses qu’on ne maîtrise pas sont innombrables; en revanche, on peut choisir soi-même les sujets sur lesquels on va laisser son esprit vagabonder… ou faire une véritable fixation. Tâchez d’avoir confiance en vous et servez-vous de ce sentiment positif pour concrétiser votre vision de l’avenir. Vous êtes sur le point d’ouvrir un tout nouveau chapitre de votre vie; faites-en une réussite.

BÉLIER

21 mars — 19 avril

Si vous vous précipitez pour régler une situation que vous ne comprenez pas, vous ne réussirez probablement qu’à la compliquer davantage. Plutôt que de croire que tout tourne autour de vous ― que les gens voient les choses comme vous les voyez et que vous êtes au cœur de leurs pensées quand il leur arrive de faire des folies ―, rappelez-vous que chacun a son univers intérieur. Ce mois-ci, laissez les événements suivre leur cours, au risque sinon d’adopter les comportements que vous redoutez d’observer chez les autres.

TAUREAU

20 avril — 20 mai

Plus la vie nous gâte, plus on a de choses à perdre. C’est en partie pour cette raison que la réussite peut être aussi inquiétante que l’échec. Ne laissez pas votre peur de l’avenir vous empêcher de profiter du présent. Le moment est très bien choisi pour faire le bilan des projets que vous avez réalisés en 2019, et il serait sage de commencer par ce qui vous touche de plus près. Sachez apprécier les progrès que vous avez accomplis et repérer les domaines où vous avez encore des choses à apprendre, tout en évitant la moralisation ou, pire, le fatalisme.

GÉMEAUX

21 mai — 21 juin

Il est temps de réagir. Si votre indécision vous fait tourner en rond, ralentissez et recentrez-vous pour faire des choix rationnels. Laissez-vous guider par vos récentes expériences: repensez à tout le chemin parcouru en 2019. Reconnaissez que vous êtes plus sage et que vous en savez plus long sur vous-même, sur les autres et sur les situations dans lesquelles vous êtes encore empêtrée. Vous êtes prête à mettre en place des changements concrets qui réorienteront votre vie pour le mieux.

CANCER

22 juin — 22 juillet

Votre attitude envers vos émotions est d’une importance cruciale ce mois-ci, surtout à cause de l’éclipse solaire qui a lieu dans votre Maison des relations le 25. Si vous n’y prenez garde, vous pourriez facilement retomber dans de vieilles habitudes qui risqueraient de susciter un malaise injustifié avec vos proches. Quand vous vous sentez contrariée, prenez une profonde inspiration et posez-vous ces questions: qu’est-ce qui se passe? Dois-je prendre le temps d’analyser et de gérer mes émotions pour pouvoir déchiffrer ce qui m’arrive?

LION

23 juillet — 22 août

En décembre, vous êtes à un tournant. Les situations et les relations qui vous tiennent à cœur occupent toutes vos pensées, ce qui va probablement vous rendre plus vulnérable. Efforcez-vous de pallier cette fragilité avec courage en concrétisant vos espoirs de façon stratégique et en traitant vos soucis de la même manière. Vous n’êtes pas obligée de vous précipiter sur la ligne d’arrivée; ce mois-ci, tâchez seulement de faire votre bonhomme de chemin avec bienveillance et intégrité.

VIERGE

23 août — 22 septembre

Aussi inquiétant qu’il soit, le changement fait partie intégrante d’une vie dynamique et satisfaisante. Il serait facile de vous tracasser à propos de problèmes imaginaires ou indépendants de votre volonté, mais cela ne vous mènerait nulle part. Examinez plutôt votre résistance au changement: craignez-vous simplement ce que vous ne pouvez pas maîtriser ni comprendre, ou bien êtes-vous réellement menacée? Ce mois-ci, offrez-vous une introspection bienveillante, mais ciblée.

BALANCE

23 septembre — 22 octobre

S’accorder une pause de temps à autre est non seulement correct, mais souvent nécessaire. Décembre vous mettra probablement face à des émotions qui vous freineront. Ne considérez pas cet essoufflement comme une punition alors qu’il s’agit d’une réaction normale à des émotions fortes. L’essentiel est de respecter votre sentiment d’être débordée, déconcertée ou épuisée quand vous le ressentez et de prendre soin de vous patiemment. Ne devenez pas tyrannique, accordez-vous la possibilité d’avancer au rythme qui vous convient.

SCORPION

23 octobre — 21 novembre

Quand les choses ne prennent pas la tournure qu’on espérait, cela ne signifie pas pour autant qu’elles ont mal tourné. Ayez foi en vous-même, en la vie en général et même en ce qui vous échappe encore. Vous connaîtrez probablement une déception ce mois-ci, mais cela ne sera pas forcément négatif. Faites preuve d’ouverture pour trouver des façons de vous adapter à la situation telle qu’elle est plutôt que de regretter celle que vous appeliez de vos vœux. Mettez de l’eau dans votre vin.

