Horoscope : ce que nous réserve février

Le rythme du mois de février pourrait être encore plus lent que celui du mois de janvier. Mercure entrera en phase rétrograde le 30 janvier et reprendra sa course directe le 20 février. Voilà une bonne raison de vérifier votre travail deux fois plutôt qu’une et de sauvegarder vos fichiers numériques !

C’est votre désir de changement qui sera le thème dominant du mois, mais il entrera en conflit avec l’autorité et d’anciennes structures. Cette évolution s’amorcera à une période de votre vie où vous ressentez un besoin urgent d’échapper à des situations figées et sans doute étouffantes.

La zone du Verseau prendra une grande importance dans la carte astrale, Vénus y faisant son entrée le 1er février et la nouvelle lune y ayant lieu le 11 : de nouvelles possibilités s’offriront à vous et vous pourriez avoir envie de construire quelque chose à long terme.

Vous risquez par ailleurs d’avoir à affronter votre passé. La fin d’une chose coïncide souvent avec le début d’une autre. Le Soleil entrera en Poissons le 18 février, marquant la fin de l’hiver, et Vénus suivra le 25. La pleine lune aura lieu en Vierge le 20 : les événements de la fin de l’été dernier connaîtront enfin leur dénouement. Lisez votre horoscope pour y trouver des informations et des conseils.

VERSEAU

20 janvier – 18 février

L’intrigue principale de 2021 sur le plan astrologique connaît le premier de ses trois dénouements ce mois-ci. Réfléchissez à ceci, chère native du Verseau : pour devenir la personne que vous souhaitez être, vous devez tirer le bilan du passé avec honnêteté. Faites en sorte que de nouveaux récits et des versions différentes de vos sempiternelles histoires de famille puissent émerger des profondeurs du passé. Vous pourriez découvrir des vérités qui vous soulageront des fardeaux d’hier.

POISSONS

19 février – 20 mars

Une tempête déstabilisante se prépare au fond de vous. Ce mois-ci, vous êtes tiraillée entre le besoin intense de vous replier sur vous-même et l’envie urgente de vous extérioriser, et ce tiraillement occupe toute la place. Prenez le temps d’analyser vos pensées et vos émotions afin de les traduire en un discours cohérent. Si vous vous accordez un peu de calme et de solitude, vous pourrez faire germer de nouvelles idées. En outre, demeurez attentive pour ne pas manquer le moment où certaines personnes montreront leur vrai visage.

BÉLIER

21 mars – 19 avril

Ce mois-ci, vous ressentez un désir pressant et irraisonné de tout risquer pour trouver le bonheur et connaître la prospérité. Il y a peut-être un lien à faire avec le travail et l’argent. Vous traversez une période de refonte. Il est pour vous impératif d’être totalement vous-même actuellement, lorsque vous prenez des décisions relatives à votre stabilité matérielle et à vos relations sociales. Prenez le temps d’imaginer l’avenir tel que vous le souhaitez.

TAUREAU

20 avril – 20 mai

Inspirez profondément. Prenez une autre inspiration. Vous êtes sur le point de changer de peau, mais vous faites face à des pressions et à des responsabilités bien réelles qui ne vous facilitent pas la tâche. Souvenez-vous que le changement n’a pas à être radical pour avoir un sens et vous réussirez peut-être à calmer l’agitation qui s’est emparée de vous. Vous risquez d’entrer en conflit avec des personnes en position d’autorité. Allez-y doucement et usez de stratégie.

GÉMEAUX

21 mai – 21 juin

Et si vous imaginiez que vous êtes capable d’accepter ce qui s’est passé, de guérir et même de pardonner à ceux qui vous ont causé du tort ? Quelles sensations physiques est-ce que cela génère en vous? Vous sentez-vous libérée ? Pensez-vous au contraire que c’est irréalisable ? Et si l’impossible devenait possible ? Repérez les sphères dans lesquelles vous avez tendance à avoir des principes et des opinions rigides. Essayez de voir si, en vous y accrochant, vous ne vous faites pas plus de mal que de bien.

CANCER

22 juin – 22 juillet

Des personnes avec lesquelles vous êtes liée et collaborez vivent des changements, ce qui vous amènera peut-être à suivre des chemins différents. Vos idées et vos rêves en matière d’amitié, de communauté et d’appartenance subissent des transformations. Vous êtes en pleine évolution, et c’est un processus parfois douloureux. Accordez-vous l’espace nécessaire pour faire votre deuil. Lisez des romans, écrivez des poèmes, écoutez des chansons et donnez libre cours à vos émotions. Résistez à la tentation de vous engourdir.

LION

23 juillet – 22 août

Le mois de février comptera pour votre carrière, votre image publique et vos relations. C’est une période importante : un grand changement s’impose et vous devez faire le saut. Vous aurez la première de nombreuses révélations sur la façon exacte dont vous souhaitez aller de l’avant. Votre perspicacité aura des occasions de s’exercer. Ne cherchez pas à régler vos problèmes relationnels ni la dynamique générale de vos relations pour l’instant. Pour y parvenir, il faut parfois prendre un peu de recul et adopter un point de vue holistique.

VIERGE

23 août – 22 septembre

Vous n’avez qu’une envie actuellement, c’est de découvrir de nouveaux territoires et de vous émerveiller. Au lieu de cela, vous devez vous astreindre à rayer les tâches – en retard ! – de votre liste les unes après les autres. Mais vous avez de la chance, car d’autres personnes veulent contribuer à alléger votre charge. Laissez-les faire et, de votre côté, attachez-vous à effectuer vos tâches correctement du premier coup. Ne faites pas les choses à moitié, aussi tentant que cela puisse être.

BALANCE

23 septembre – 22 octobre

Vous avez raison d’être prudemment optimiste et peu portée à prendre des risques actuellement. Avant de décider quoi que ce soit ce mois-ci, il sera sage de réfléchir à ce qui est réaliste et logique. Le hic, c’est que vous êtes également tentée par un virage à 180 degrés par rapport à votre façon d’agir habituelle. Veillez à prendre conseil auprès de personnes compétentes, voire à engager un professionnel, surtout pour ce qui concerne vos finances. Il faut vous y prendre longtemps d’avance.

SCORPION

23 octobre – 21 novembre

Ce mois-ci, vous vous retrouverez face à des problèmes épineux et probablement tenaces qui concernent votre famille et vos relations. N’ayez crainte, ce sera l’occasion de mieux comprendre le passé et de faire la paix avec lui. Saisissez les occasions qui se présenteront pour prendre une part plus active dans les querelles auxquelles vous êtes mêlée. Cessez de contourner les difficultés et d’éluder les problèmes. Affrontez la réalité.

SAGITTAIRE

22 novembre – 21 décembre

Votre travail et vos obligations quotidiennes, plutôt chaotiques, exigeront sans doute beaucoup de vous, alors que vous aspirez à plus de lenteur et de nonchalance. Essayez de concilier les exigences qu’on vous impose de toute part en établissant un emploi du temps strict. Réduisez celui-ci au minimum et faites de votre mieux pour vous y tenir. Cela vous aidera, espérons-le, à garder les pieds sur terre pour faire face aux urgences professionnelles.

CAPRICORNE

22 décembre – 19 janvier

Ce mois-ci, votre besoin de stabilité et d’activités structurées se heurte à votre désir de vous lancer dans des aventures risquées. Vous vous sentez prête et êtes ouverte à un changement significatif, ce qui est vraiment étonnant ! Cependant, vous ne pouvez pas vous empêcher de trouver des façons de ne pas regretter d’éventuelles décisions impulsives susceptibles d’entraîner de lourdes conséquences financières. Vous pouvez quand même vous permettre quelques écarts, chère native du Capricorne. Vous méritez de vous faire plaisir.