Horoscope : ce que nous réserve janvier

Après les changements radicaux de décembre dernier, le mois de janvier s’amorce avec une légère mise en ordre. En effet, il faudra aménager son rythme de vie à une nouvelle réalité. Mars quitte enfin le Bélier, le signe de l’urgence et de l’agitation, pour entrer en Taureau le 6 janvier. Il est maintenant question de présence consciente au monde plutôt que de productivité et de réalisations. La nouvelle lune aura lieu le 13 janvier en Capricorne, illuminant ce moment avec la promesse d’un nouveau départ – sans la lourdeur de Saturne. Le Soleil entrera en Verseau le 19 janvier pour amorcer le long hiver de l’hémisphère Nord. Une pleine lune se produira le 28 janvier en Lion et permettra de boucler la boucle pour tout ce qui s’est amorcé en août 2020. Enfin, Mercure rétrograde en Verseau le 30 janvier – nous en parlerons plus en détail dans les horoscopes du mois prochain.

CAPRICORNE

22 décembre — 19 janvier

Le début du mois de janvier pourrait vous apporter quelques frustrations, et vous avez peut-être du mal à vous amuser ou à vous motiver. Des obstacles d’ordre financier en sont probablement responsables. Mais pas uniquement : l’état du monde dans son ensemble est aussi en cause. Essayez de gérer vos ressources avec créativité afin de ne pas devoir vos joies uniquement à l’argent. La nouvelle lune a lieu dans votre signe, ce qui vous permet de vous réinventer en partie.

VERSEAU

20 janvier — 18 février

Vous vivez de grands changements, notamment dans la façon dont vous vous sentez évoluer. Ce faisant, il est possible que vous vous heurtiez à des obstacles et essuyiez quelques coups, principalement de la part de membres de votre famille, mais peut-être aussi de gens appartenant à votre passé. Le moment est très bien choisi pour mener une réflexion : demandez-vous qui vous étiez auparavant, ce qui vous a conditionnée dans votre enfance et ce que vous souhaitez devenir. La pleine lune marque le point culminant de certaines relations de votre vie : il est temps d’aller de l’avant.

POISSONS

19 février — 20 mars

Ce mois-ci, il vous faudra dominer l’inconfort qui pourrait remonter lentement des replis de votre âme ou de vos souvenirs. Vous pourriez avoir de la difficulté à trouver les mots justes pour exprimer votre pensée. Et vous ressentirez peut-être douloureusement les limites que la langue impose à l’expression des sentiments et le fait que les paroles risquent trop souvent d’être mal interprétées. Saisissez cette occasion pour prendre du recul et réfléchir.

BÉLIER

21 mars — 19 avril

La question de l’entraide communautaire et de la justice sociale revêt une importance cruciale ces temps-ci. Quel est votre groupe d’appartenance ? Qui vous comprend et vous voit comme vous êtes ? Qui soutenez-vous et pourquoi ? Ce mois-ci, vous prenez vraiment conscience des limites du monde matériel et des raisons pour lesquelles l’argent ne fait pas le bonheur. Espérons que la nouvelle lune vous permettra de voir les murs entre lesquels vous vous enfermez et qui vous empêchent de vous sentir à votre place dans un groupe.

TAUREAU

20 avril — 20 mai

Vous avez fort à gagner à bien vous acquitter de vos tâches ou à faire bouger les choses, mais en même temps, vous n’avez plus d’énergie. Le défi du mois de janvier est de résister à l’envie de juger votre valeur d’après votre productivité uniquement. Certaines réalisations demandent du temps. Assumez une certaine lenteur pour adopter un rythme de vie propre au maintien de votre santé. La gêne que vous ressentez à ce sujet est peut-être un sentiment que vous avez hérité de quelqu’un et s’explique aussi par la façon dont le monde fonctionne.

GÉMEAUX

21 mai — 21 juin

Prenez le temps de vous recentrer. Réfléchissez à votre passé, à l’influence qu’il exerce encore sur le présent et aux raisons pour lesquelles vous devez vous trouver de nouvelles histoires à vous raconter. En janvier, il s’agit de dépasser vos souvenirs douloureux. Vous devrez également remettre en question les croyances sociétales et culturelles toxiques qui limitent votre potentiel. Pour l’instant, trouvez du réconfort dans le calme ambiant. Ne vous sentez pas obligée de tout régler dans les moindres détails. Un peu d’incertitude ne fait pas de mal.

CANCER

22 juin — 22 juillet

On dit que les ruptures amicales sont souvent plus douloureuses que les ruptures amoureuses. Perdre un ami, c’est perdre des liens presque familiaux et se sentir déraciné. Ce mois-ci, prenez le temps nécessaire pour faire le deuil des amitiés, des espaces communautaires et des relations sociales que vous avez perdus. Des liens se sont relâchés parce que la vie a suivi son cours et que la distance s’est creusée naturellement. Ne niez pas le chagrin que vous ressentez d’avoir perdu des êtres dont vous vous sentiez proche.

LION

23 juillet — 22 août

Vos relations vont prendre de l’âge en même temps que vous au cours des prochaines années et elles pourraient évoluer de différentes façons en arrivant à maturité. Parfois, on souhaite que l’engagement se concrétise. D’autres fois, on vit une rupture ou on met un point final. Quoi qu’il en soit, vous vous mettez à réfléchir sérieusement à la personne que vous voulez devenir et à la direction que vous voulez voir prendre à votre vie. Il devient alors encore plus crucial pour vous de choisir les relations que vous souhaitez cultiver.

VIERGE

23 août — 22 septembre

La psychothérapie corporelle part du principe qu’il faut gérer les traumatismes passés et comprendre leurs répercussions somatiques. Selon ce principe, la méthode offre un moyen de guérison efficace et utile. C’est au mois de janvier que vous commencerez à découvrir qu’une grande partie de votre charge mentale, affective et psychologique s’imprime dans votre enveloppe mortelle. Cette idée heurte peut-être certaines de vos croyances, mais pourquoi ne pas essayer quelque chose de différent ce mois-ci – surtout si vos solutions habituelles ne sont plus efficaces.

BALANCE

23 septembre — 22 octobre

Profitez du mois de janvier pour vous plonger dans une activité créative qui vous passionne, vous l’avez bien mérité. Ce sera encore mieux si cette activité exige un certain degré de discipline, que vous aimiez cette discipline ou qu’elle vous soit simplement nécessaire. Dans les deux cas, un plaisir structuré vous fera du bien en ce début d’année. Vous avez un travail en profondeur à effectuer pour préserver votre santé mentale : vous ne pouvez donc pas vous permettre de banaliser les pertes que vous avez vécues ces derniers mois sur le plan relationnel.

SCORPION

23 octobre — 21 novembre

Les relations de tous ordres sont le sujet brûlant du mois. En effet, celles avec votre famille d’origine, et en particulier vos racines ancestrales, occuperont le devant de la scène. Vous aurez l’occasion d’examiner en détail votre éducation et les événements de votre enfance, et de comprendre l’influence qu’ils exercent sur votre comportement d’adulte. Que voulez-vous changer ? Vous serez mise à l’épreuve dans vos rapports avec les autres. Faites attention à votre façon de réagir en cas de dispute.

SAGITTAIRE

22 novembre — 21 décembre

Votre façon d’aborder chaque journée est représentative de votre façon de vivre en général. Prenez à cœur chacune de vos tâches. Si vous ressentez une profonde insatisfaction quant à la direction que prend votre vie, peut-être devriez-vous porter attention aux détails. Vos habitudes et vos gestes quotidiens sont à revoir en souscrivant au mot d’ordre « discipline rigoureuse ». Vous connaîtrez peut-être une courbe d’apprentissage avant de pouvoir adopter cette routine, mais vous pourriez constater avec surprise que vous y prenez goût.