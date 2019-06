Horoscope: ce que nous réserve juillet

Juillet, c’est le mois des éclipses et, par conséquent, des émotions fortes. En plus, Mercure rétrograde entre le 7 et le 31, ce qui va encore compliquer les choses. Bref, disons que la communication risque d’être difficile, surtout si elle n’est pas sincère. Pour être capable de tirer le maximum de l’énergie qui circule ce mois-ci, assurez-vous de dire ce que vous pensez et de penser ce que vous dites.

Cancer

22 juin – 22 juillet

Ce mois-ci, deux éclipses. La première aura lieu le 2 et sera dans votre signe, alors que l’éclipse lunaire, le 16, sera en Capricorne, dans votre Maison des relations. Vous risquez donc de vous sentir dépassée et très émotive, ou bien vous vivrez des tensions interpersonnelles. Efforcez-vous de rester honnête envers vous-même, coûte que coûte. Vous n’avez aucune influence sur ce que les autres pensent ou ressentent, mais vous avez le contrôle sur la façon de satisfaire vos propres besoins.

Lion

23 juillet – 22 août

Pour profiter au maximum de l’énergie du mois, vous devrez faire preuve de réserve. Laissez les autres venir à vous et formuler leurs propres opinions. Si vous essayez de brusquer les choses, vous risquez de briser l’harmonie de vos relations et de ne pas obtenir le résultat souhaité. Faites de la place pour le changement, même si les choses ne vont pas toujours dans la direction que vous souhaitez.

Vierge

23 août – 22 septembre

Avec tout le brassage d’émotions entraîné par les éclipses de juillet, il est probable que vous ayez à faire face à un certain stress ce mois-ci. L’anxiété se pointe parfois quand on ne sait pas trop ce qu’on veut. Pour éviter cela et rester en maîtrise de la situation, fiez-vous à vos intuitions les plus sages, pas les plus fortes. Peu importe l’agitation autour de vous, donnez la priorité à votre bien-être avant de vous lancer dans l’action.

Balance

23 septembre – 22 octobre

Il n’y a rien d’égoïste à prendre ce qui nous appartient. Ce mois-ci sera exigeant et vous aurez à relever des défis, mais vos efforts ne seront pas perdus. C’est le temps de vous prendre en main, de cesser de dire «oui» quand vous voulez de toute évidence dire «non». Et si vous ne savez pas ce que vous voulez, rien de mal à l’avouer. L’important, c’est de savoir où vous en êtes et de le respecter. C’est ainsi que votre vie prendra tout son sens.

Scorpion

23 octobre – 21 novembre

Ce mois-ci, vous aurez probablement à faire face à des questions importantes, ce qui pourrait être source de stress. Le secret, c’est de suivre votre instinct. Si vous sentez que vous avez besoin de solitude, écoutez-vous! Si vous avez l’impression qu’on a trahi votre confiance, prenez le temps d’aller au fond des choses. En accordant la priorité à vos émotions, assurez-vous seulement de ne pas trop vous isoler et de ne pas repousser les autres sans le vouloir. Trouvez des moyens d’expliquer à vos proches où vous en êtes.

Sagittaire

22 novembre – 21 décembre

Vous avez connu des changements importants récemment; au lieu d’en ralentir le rythme, juillet risque de l’accélérer. Accordez moins d’importance à l’apparence des choses, prenez-les pour ce qu’elles sont et soyez-en reconnaissante. Efforcez-vous d’être aussi ouverte de cœur que vous l’êtes d’esprit. Servez-vous de votre curiosité naturelle envers la vie et le monde pour explorer les méandres de votre cœur.

Capricorne

22 décembre – 19 janvier

Ce à quoi vous participez, et de quelle façon, ne concerne que vous. Vous n’aimez peut-être pas ce que les autres font (ou ne font pas), mais cela ne vous regarde pas, après tout. Votre priorité devrait être de marcher dans le droit chemin, tout en respectant vos convictions et vos valeurs. Le principe est simple: il ne faut pas jouer dans la boue si l’on ne veut pas se salir. À vous de fixer des limites raisonnables, mais ce mois-ci, ne vous attendez pas à ce que les autres respectent votre territoire.

Verseau

20 janvier – 18 février

Lorsqu’on laisse son ego définir ses horizons, on a l’air d’être sur la défensive, ce qui ne donne pas toujours de bons résultats. Ce mois-ci, comme le dit l’adage, vous n’attraperez pas de mouches avec du vinaigre. Même si vous savez parfaitement où vous allez et si vous connaissez vos besoins, il est important que vous laissiez de la place à votre entourage: vos proches ne sont pas comme vous. Faites place à la collaboration.

Poissons

19 février – 20 mars

Vous n’avez pas à tout savoir, pas plus que vous n’avez à dire ou à faire quoi que ce soit. Consacrez votre temps à ce qui vous tient vraiment à cœur plutôt que de fuir ou de faire des pieds et des mains pour les autres. Dans la vie, le seul moyen de vraiment échouer est de ne rien essayer, de ne rien apprendre et de tergiverser trop longtemps. Chérissez vos incertitudes, vos imperfections et vos faux pas. Aimez-vous comme vous êtes.

Bélier



21 mars – 19 avril

Ce mois-ci, vous devrez peut-être lutter contre des moments de tristesse, mais souvenez-vous qu’il ne faut pas croire tout ce qu’on vous dit. La vie vous entraîne sur des chemins encore inexplorés, ce qui veut dire que vous devrez jeter du lest. En vous laissant trop distraire par ce que vous voyez dans votre rétroviseur, vous risquez de manquer ce qui est devant vous. Vous pourrez prendre le temps de vous réconcilier avec le passé lorsque le calme sera revenu.

Taureau

20 avril – 20 mai

Une fois qu’on a déterminé dans quelle direction on doit aller, le mieux est parfois de se laisser aller sans trop réfléchir. En ce mois de juillet, vous avez intérêt à finir ce que vous avez commencé. Pour ce faire, vous aurez peut-être besoin de plus de stabilité ou, dans certains cas, de davantage d’audace, mais l’important est de respecter vos engagements, de faire face à vos obligations et de préciser vos projets. Même si les tâches s’accumulent, concentrez-vous sur ce que vous faites et sur la façon dont vous le faites en essayant de trouver un juste équilibre.

Gémeaux

21 mai – 21 juin

Battre en retraite, ce n’est pas s’avouer vaincu. Il est temps pour vous de lâcher prise. On ne peut pas deviner ce que l’avenir nous réserve et les conseils des autres – même s’ils viennent parfois de gens sages et expérimentés – ne sont peut-être pas utiles pour vous. Ce mois-ci, vous devrez accepter de faire face à un peu d’incertitude. Arrêtez-vous pour réfléchir à ce que vous savez, à ce que vous voulez et même à ce que vous craignez. Les réponses que vous cherchez sont en vous. Assurez-vous simplement d’apprendre du passé et de ne pas répéter les mêmes erreurs.