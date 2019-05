Horoscope: ce que nous réserve juin

Ce mois-ci, résistez à la tentation d’étaler vos problèmes. Tout ce dont vous devez réellement vous soucier, ce sont vos motivations, vos émotions et vos actions. Si vos motifs sont nobles, vous pourrez prendre soin des autres ou accepter les compromis sans amertume. Et si vous faites attention à vos émotions, non seulement votre bien-être augmentera, mais vous pourrez aussi définir vos besoins avant que ceux ne deviennent urgents. Ainsi, vous poserez les bases nécessaires afin que vos actions reflètent votre intégrité et non la situation dans laquelle vous vous trouvez.

GÉMEAUX



21 mai — 21 juin

Ce mois-ci, vos craintes prennent beaucoup de place dans votre vie. Voici donc un conseil: faites 3 listes et chaque jour, pendant 30 jours, écrivez 3 choses dans chacune. Les titres pourraient être: «Ce qui me rend heureuse», «Les événements extraordinaires de ma journée» et «Là, j’ai du chemin à faire». Cet exercice n’est pas un remède miracle, mais en faisant correspondre vos réflexions avec vos intérêts, vous verrez comment cela peut vous permettre de mieux tirer profit des occasions qui se présentent.

CANCER

22 juin — 22 juillet

En juin, vous penserez probablement beaucoup à l’avenir et à ses aspects inéluctables. Or, non seulement vous n’y trouverez aucun plaisir, mais cela ne sera d’aucune utilité pour vous. Vous pouvez vous pencher sur vos soucis, mais pas pour tenter de les justifier; plutôt pour mieux en comprendre la cause. Il est temps de vous réaligner sur votre étoile Polaire. Vous n’avez besoin ni d’être quelqu’un d’autre ni d’être ailleurs. Ce mois-ci, prenez conscience de vos vieilles habitudes et instaurez-en de nouvelles – et de meilleures.

LION

23 juillet — 22 août

Efforcez-vous de ne pas trop vous attacher à la façon dont les choses devraient se passer selon vous et vous pourrez mieux en profiter. Vous changez, et votre vie est en pleine mutation. Ce n’est ni bon ni mauvais: il y a simplement beaucoup de mouvement. Gardez votre ouverture d’esprit et acceptez que les événements se présentent autrement que ce que vous aviez planifié ou qu’ils se développent à un rythme différent de celui que vous «exigez» habituellement. Laissez agir le hasard et voyez ce qui se passe quandous sortez un peu des sentiers battus.

VIERGE

23 août — 22 septembre

Il ne vous suffit pas de croire en vous-même pour aller de l’avant, il vous faut sentir que vous en avez le droit. Le mois de juin est le moment idéal pour faire entendre votre voix et pour prendre votre place dans le monde. Vos actions ou votre façon de faire pourraient surprendre ou contrarier les autres; à vous de déterminer si c’est leur problème ou le vôtre. Au fur et à mesure que vous progresserez, vous pourriez en ressentir certains contrecoups, mais le jeu en vaut largement la chandelle.

BALANCE

23 septembre — 22 octobre

De nombreuses choses vous échappent actuellement. Vous pouvez vous affoler ou décider d’accepter la situation. À vous de choisir, mais il est facile de voir quelle attitude vous permettra d’améliorer votre vie. Au lieu de vous précipiter sur des solutions miracles, apprenez à faire face à vos émotions. Prenez soin de vous et soyez moins critique envers vous-même. Malgré ce que vous dictent vos peurs, faites preuve de patience. Se laisser plus de temps n’est pas une marque de paresse ni de complaisance; cela vous permettra au contraire de suivre votre voie plus facilement. Restez confiante en l’avenir.

SCORPION

23 octobre — 21 novembre

Vous êtes prête à faire face à vos angoisses. Pour vous aider à le faire plus facilement, voici un conseil de pro: apprenez à maîtriser vos émotions avant de vous attarder à leur contenu. Autrement dit, vous n’êtes pas obligée d’analyser quoi que ce soit si cela vous déchire; il faut avant tout vous ressaisir. Lorsque vous vous sentirez plus calme, vous pourrez mieux réfléchir à la situation en tenant compte des données que vous avez et agir en conséquence. Prenez le temps de bien faire les choses.

SAGITTAIRE

22 novembre — 21 décembre

Vous ne pouvez pas contrôler les autres, même si vous le souhaitez ardemment et si vous estimez que vous leur seriez utile – en leur offrant une aide qu’ils ne réclament pas, en les faisant changer d’avis ou en «les aidant à guérir». Ce mois-ci, votre tâche consiste à vous concentrer sur vous-même tout en respectant les limites d’autrui. En effet, si vous n’arrivez pas à accepter les autres, pourquoi, eux, vous accepteraient-ils? Faites preuve d’imagination pour parvenir à des compromis qui satisferont tout le monde.

CAPRICORNE

22 décembre — 19 janvier

La patience n’est pas votre point fort, mais vous aurez à en faire preuve ce mois-ci. Lorsque vous progressez, ne précipitez pas les choses et profitez de chaque instant. Soyez pleinement consciente de toutes les étapes: l’anticipation, les préoccupations, la réussite et la célébration du succès. Toutes ces étapes sont aussi précieuses les unes que les autres et, quand vous négligez l’une d’entre elles, vous ne goûtez pas la plénitude de votre vie. Oubliez les obligations et n’essayez pas de tout contrôler; montrez-vous plutôt reconnaissante pour l’existence que vous avez actuellement.

VERSEAU

20 janvier — 18 février

Votre amour-propre vous pousse peut-être à ignorer vos succès, à privilégier les apparences ou à rivaliser avec des gens qui ne sont pas vraiment importants pour vous. Pourtant, votre vérité compte bien plus que ce que vous êtes aux yeux des autres. Ce mois-ci, vous pourriez avoir à faire face aux incohérences de vos attitudes, valeurs et actions. Cela ne vous semblera peut-être pas très agréable, mais il n’y a rien de négatif là-dedans. Ne réagissez pas sans réfléchir et laissez-vous inspirer par ce qui vous rend heureuse.

POISSONS

19 février — 20 mars

Acquérir de la confiance en soi est un long processus. Ce mois-ci, à mesure que vous progressez dans divers aspects de votre vie, vous pourriez être tentée de tirer des conclusions hâtives à propos de ce que tout cela signifie et où cela vous mènera. Résistez à cette tentation et essayez plutôt d’agir pour le simple plaisir d’avancer. Montrez-vous à la fois indulgente et ferme avec vous-même. Faites ce que vous avez à faire, du mieux que vous le pouvez, peu importe ce que cela veut dire aujourd’hui. La seule manière de vraiment échouer, c’est de ne rien apprendre.

BÉLIER

21 mars — 19 avril

Ne brusquez rien si vous êtes en train d’éclaircir une situation, sinon vous risquez de rater certaines choses. Le mois de juin est un excellent moment pour l’exploration et la découverte de soi, mais gare à l’impulsivité et aux conclusions hâtives. Ne laissez pas votre soif de savoir et de comprendre vous pousser à trouver des réponses trop rapidement. De grands changements se préparent et vous avez besoin de temps pour pouvoir y faire face. Heureusement, vous avez la force de caractère nécessaire pour vous arrêter et agir seulement lorsque vous vous sentirez vraiment prête.

TAUREAU

20 avril — 20 mai

Ce mois-ci sera peut-être un peu difficile pour vous alors que vous vous efforcerez de trouver l’équilibre, mais ne lâchez pas. Plus on possède, plus on a à perdre. À mesure que vous évoluez et que vous réussissez dans la vie, il est normal de voir surgir certaines craintes devant les changements que cela entraîne. Mais plutôt que de présumer du pire, comptez sur le mieux. Allez-y progressivement, un pas à la fois.