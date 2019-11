Horoscope: ce que nous réserve novembre

Mercure rétrograde jusqu’au 20, mais on peut s’attendre à voir planer son ombre jusqu’au 27. Le mois de novembre risque donc d’être plutôt agaçant pour tout ce qui concerne la technologie. Préparez-vous à des retards, malentendus et pannes ou, à tout le moins, impressionnez vos amis en restant imperturbable lorsque ces difficultés surviendront. La tendance à se tenir sur la défensive sera le point à surveiller ce mois-ci. Autorisez-vous à concevoir tous les sentiments que vous ressentez, mais sans en rajouter, et choisissez vos combats judicieusement.

SCORPION

23 octobre — 21 novembre

C’est quand on hésite qu’on peut le plus facilement perdre les pédales. Au lieu d’accumuler toute l’information possible, forcez-vous à ralentir et constatez où vous en êtes par rapport à vos objectifs. Autrement, vous risquez de vous perdre dans les détails et de vous éloigner de la vérité plutôt que de vous en rapprocher. Pensez à prendre du recul, et si vous n’y parvenez pas, ralentissez pour ne pas vous éparpiller.

SAGITTAIRE

22 novembre — 21 décembre

L’amour-propre est une drôle de chose; il est utile pour se reprendre en main et pour se mobiliser, mais quand c’est lui qui mène seul la barque tout au long de la traversée, la destination est souvent source de déception. Relevez la tête sans laisser votre conscience morale derrière. Autrement dit, ce n’est pas parce que vous vous sentez menacée qu’il faut renier vos convictions et dénigrer les autres.

CAPRICORNE

22 décembre — 19 janvier

Oui, il est possible d’abuser des bonnes choses. Quand on en prend trop sur ses épaules, on se met dans la position inconfortable de ne plus pouvoir gérer ses affaires – au risque de saboter quelque chose à l’intérieur de soi. Vous ne réussirez peut-être pas à trouver l’équilibre ce mois-ci, mais vous pouvez au moins vous efforcer de hiérarchiser vos priorités. Ne laissez pas votre crainte de manquer de quelque chose vous empêcher de jouir de l’abondance qu’il y a dans votre vie actuellement.

VERSEAU

20 janvier — 18 février

Lâcher prise n’est pas chose facile. Vous allez peut-être devoir abandonner une dynamique sans toutefois sacrifier la relation où elle s’inscrit, modifier vos attentes sans pour autant renoncer à votre participation, ou simplement cesser de forcer la progression des choses. Quelle que soit la situation, il est temps de vous adapter. Déterminez ce que vous pouvez laisser aller, puis faites le nécessaire. Si vous arrêtez de tourner en rond, vous aurez plus de latitude pour vous consacrer à ce qui compte vraiment à vos yeux.

POISSONS

19 février — 20 mars

Si vous laissez votre peur du changement dicter vos actions, comment avancerez-vous dans la vie? Vous allez probablement connaître des ennuis, et vous auriez tout intérêt à examiner certains d’entre eux. Mais beaucoup de ces soucis ne sont que les conséquences de changements en cours depuis un moment. Prenez le temps d’analyser ce qui se passe en vous pour pouvoir gérer au mieux les situations auxquelles vous ferez face ce mois-ci.

BÉLIER

21 mars — 19 avril

Si vous n’y prenez pas garde, vous pourriez dire quelque chose que vous ne pensez pas vraiment et en subir des conséquences pour lesquelles vous n’êtes pas préparée. En essayant trop vite de prouver (à vous ou aux autres) que vous pouvez dénouer les situations, vous risquez de faire des hypothèses erronées et de construire des histoires à partir de là. Gérez votre stress pour réussir à décoder ce qui vous bouleverse vraiment. Il est impossible de régler un problème qu’on a mal défini ou mal compris au départ.

TAUREAU

20 avril — 20 mai

Ne vous précipitez pas : laissez les choses venir à vous. Exercez-vous à tester vos limites plutôt que d’essayer de convaincre les autres de le faire pour vous. Les personnes et les situations finissent toujours par se révéler, et si vous faites preuve de patience, vous serez capable d’entendre ce qu’on vous dit. La paix de l’esprit ne résulte pas seulement de sentiments positifs, elle naît de l’acceptation et de la capacité de se centrer sur le moment présent. Essayez d’emprunter cette voie.

GÉMEAUX

21 mai — 21 juin

Il n’est pas toujours possible de trouver un terrain d’entente, même si c’est la solution idéale. Si trop d’espace nous sépare d’une autre personne, les compromis que nous devons faire pour arriver à un juste milieu peuvent être trop importants – ou pire, si toutes les parties ne sont pas d’accord sur ce qu’est le juste milieu, les chances de s’entendre sont nulles. Soyez réaliste au sujet de vos collègues et rappelez-vous que chacun a son vécu. C’est le seul moyen satisfaisant de résoudre les situations.

CANCER

22 juin — 22 juillet

Les gens sont bizarres. Parfois, ils disent une chose alors qu’ils pensent le contraire; ils peuvent disparaître complètement pendant une semaine et réclamer beaucoup d’attention la suivante. Cela dit, nous sommes tous des êtres humains, et nous avons tous nos bizarreries. Mercure rétrograde jusqu’au 20, mais nous en ressentirons l’influence jusqu’au 27 : la période sera peut-être peu propice pour comprendre ce que les autres traversent, mais il serait judicieux d’essayer de le faire. Si vous voulez satisfaire votre curiosité, posez des questions directes.

LION

23 juillet — 22 août

Quand on s’accroche trop à une chose, on risque de la briser. Novembre vous donnera l’occasion de tester votre aptitude à aimer sans vous attacher, à investir sans rien exiger en retour et à faire des essais sans poser de conditions. Faites ce en quoi vous croyez par conviction et non pour respecter un programme. Sur le plan affectif, vous pourriez passer un cap qui rendra votre approche plus altruiste et durable – mais c’est à vous de voir. Pour tenir le coup, lâchez prise.

VIERGE

23 août — 22 septembre

Prenez soin de vous, c’est votre priorité. Il n’y a aucun intérêt à se dépasser si on s’épuise, car cela n’arrange absolument rien. Laissez votre amour-propre au vestiaire et choisissez franchement entre ce que vous pouvez faire en respectant vos limites et ce que vous devez laisser de côté pour l’instant. Ne craignez pas de vous affirmer, mais faites-le dans la bienveillance.

BALANCE

23 septembre — 22 octobre

Le stress fait partie de la vie, on n’y échappe pas. Quoi qu’on en pense, la façon dont on réagit à la pression importe plus que les désagréments eux-mêmes. Ce mois-ci, veillez à ne pas perdre de vue l’essentiel en ne cédant pas à vos mécanismes de défense. Continuez à respecter votre parole – que ce soit envers vous ou envers les autres – et soyez déterminée à ne pas vous laisser démonter même s’il serait plus facile de paniquer.

