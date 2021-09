Horoscope : ce que nous réserve octobre

Octobre donne l’impression que septembre s’éternise. En effet, nous continuons d’être confrontées à nos échecs et à nos difficultés. Or, l’essentiel n’est pas d’éviter les erreurs, mais d’apprendre à les assumer, à les corriger… et à s’en remettre.

Le 6, une nouvelle lune en Balance en conjonction avec Mars provoquera des frictions et des conflits potentiels dans certains aspects de votre vie que vous pensiez stables. Il y aura du nouveau, mais vous devrez néanmoins résoudre des problèmes. Vénus entre en Sagittaire le 7, ce qui apportera un brin d’optimisme bien nécessaire. Mercure en Balance avance enfin le 18 et fera débloquer les choses. La pleine lune en Bélier le 20 permettra de faire aboutir les projets que vous avez mis en route en avril. Puis, le Soleil entre en Scorpion le 22, marquant l’approche de l’Halloween et des nuits les plus longues dans l’hémisphère Nord. Enfin, Mars arrive aussi en Scorpion le 30, ce qui multipliera les façons de se montrer à la hauteur et de trouver le courage d’affronter les conflits et les défis.

Balance

À mesure que les journées raccourcissent et que la lumière diminue dans le nord, vous devrez vous interroger sur vos nombreuses façons de vous dénigrer ou de vous mettre à l’écart. Quelles histoires inventez-vous pour vous faire croire que vous ne méritez pas les bonnes choses qui vous arrivent ? Même si vous parvenez à subvenir à vos besoins, ayez le courage et l’humilité de laisser les autres prendre soin de vous.

Scorpion

Il vous est parfois difficile de verbaliser toute la profondeur et l’intensité de ce que vous vivez. N’hésitez pas à aller au-delà des mots, il y a d’autres moyens d’exprimer ses sentiments. Observez votre façon de réagir à certains événements complexes. Analysez vos rêves, vos pressentiments, vos impressions de déjà–vu, les sensations physiques qui vous caractérisent. Il existe de nombreuses façons de savoir qui vous êtes.

Sagittaire

Les déceptions et les ruptures font partie de la réalité des relations humaines. Il est inutile de rechercher la perfection, car tout le monde est amené à faire des erreurs d’une manière ou d’une autre. Tâchez plutôt d’apprendre à gérer et à résoudre les conflits relationnels. Apprenez à comprendre comment vous réagissez face à la discorde. Êtes-vous sur la défensive ? Avez-vous tendance à fuir ou à jouer les arbitres ? Restez à l’affût de ce qui se présente à vous et ne vous jugez pas trop sévèrement.