Horoscope: ce que nous réserve octobre

Le début d’octobre présente une énergie déstabilisante qui pourrait vous amener à douter de tout. Soyez honnête avec vous-même et, pour la pleine lune du 13, débarrassez-vous de tout ce qui ne vous convient plus. Mais ne vous faites pas d’illusion: cela ne sera pas facile. Ce mois-ci, votre besoin de changement sera probablement au premier plan dans votre vie, juste à temps pour la rétrogradation de Mercure, qui commence à l’Halloween, mais dont les effets se feront déjà sentir une semaine à l’avance.

BALANCE

23 septembre — 22 octobre

La pleine lune dans votre Maison des relations le 13 est susceptible de créer une dynamique de confrontation – ce qui n’est jamais apprécié d’une Balance. Privilégiez l’authenticité plutôt que les accommodements, et soyez prête à faire les efforts que requièrent la véritable intimité et la vraie collaboration. Pour être saines, les choses ne sont pas nécessairement faciles, et l’équilibre n’est pas toujours fait de quiétude. Osez affronter le chaos, acceptez vos responsabilités et recherchez l’apaisement dans vos rapports avec les personnes que vous choisissez de garder dans votre vie.

SCORPION

23 octobre — 21 novembre

Il y a des changements partout autour de vous, ce qui vous oblige à effectuer d’importantes adaptations. La clé du succès, c’est de laisser les choses fluctuer tranquillement sans présumer qu’elles vont rester statiques. Pensez au mois d’octobre comme à une période où vous avez l’occasion de vider le contenu de votre placard, de redéfinir vos priorités et de remettre de l’ordre dans le désordre. Vous avez la chance d’apporter des changements importants dans votre vie, mais pour cela, vous devrez tolérer qu’une certaine confusion règne pendant quelque temps.

SAGITTAIRE

22 novembre — 21 décembre

Dans la vie, les règles s’appliquent en dépit de nos sentiments, alors que nos capacités sont définies en fonction de ceux-ci. Efforcez-vous de répondre à vos souhaits les plus chers, mais sans oublier de tenir compte de vos besoins et de vos limites. L’énergie débridée du mois d’octobre pourrait vous faire perdre l’équilibre si vous n’y prenez garde. Recherchez l’indépendance et l’authenticité de façon à nourrir votre vie intime, même si cela vous entraîne sur une voie qui semble a priori risquée.

CAPRICORNE

22 décembre — 19 janvier

Quand vous en prenez trop sur vos épaules, vous vous retrouvez à court d’énergie et dans l’impossibilité d’assumer vos engagements. Oubliez votre téléphone et allez faire un tour dans la forêt, ou bien encore cachez-vous sous la couette toute une fin de semaine, si vous le pouvez. S’accorder une pause de temps à autre est non seulement correct, c’est en fait crucial pour qui veut rester en bonne santé. L’un des objectifs essentiels du travail est de faire avancer les choses, mais il est tout aussi important de bien répartir son énergie pour réussir à remplir ses obligations tout en gardant de la vitalité en réserve.

VERSEAU

20 janvier — 18 février

Sentez-vous le besoin que vos proches vous comprennent et saisissent bien le chemin que vous avez parcouru ? Ce mois-ci, vous devrez faire un choix: soit vous ralentissez et vous expliquez clairement ce que vous vivez, soit vous acceptez que votre entourage ait du mal à vous suivre. Le moment serait mal choisi pour laisser tomber toute volonté de collaboration… Alors, quoi que vous décidiez, veillez à ne pas repoussers êtres qui vous sont chers et ne les laissez pas penser qu’ils ne comptent pas pour vous.

POISSONS

19 février — 20 mars

C’est le moment pour vous de prendre des risques calculés. Avant tout, vous devez garder les pieds sur terre et définir clairement les prochaines étapes que vous voulez franchir. Ce mois-ci, vous pourrez mener à bien ce que vous entreprendrez, même si les chances de réussir vous semblent minces. Vous aurez sans doute intérêt à vous fier à votre instinct et non aux conseils des autres. Quelques différends sont à prévoir, mais on ne peut pas toujours faire plaisir à tout le monde. Gardez le cap sur vos objectifs et faites ce que vous avez à faire.

BÉLIER

21 mars — 19 avril

Vous avez un équilibre délicat à trouver: vous souhaitez prendre en charge une partie des tensions ressenties par vos proches, mais vous êtes aussi consciente de la complexité du rôle que vous jouez dans vos relations. Ce mois-ci, vous devrez peut-être changer votre attitude ou vos actions à cause de votre entourage, mais c’est un investissement qui en vaudra la peine. Trouvez des façons de soutenir vos proches sans en pâtir vous-même. À vous de provoquer le changement que vous souhaitez voir dans vos relations.

TAUREAU

20 avril — 20 mai

Votre façon de réagir aux déceptions importe beaucoup plus que ce qui cause votre contrariété actuellement. Ne vous laissez pas absorber par vos problèmesu point d’oublier que vous y contribuez d’une certaine façon. Le mois d’octobre est bien choisi pour exercer votre esprit de décision. Quand on se concentre trop sur le négatif, on ne voit pas toutes les possibilités qui nous entourent. Regardez autour de vous et prenez conscience du potentiel dont vous disposez, puis orientez-vous en fonction de cela.

GÉMEAUX

21 mai — 21 juin

Vous devez changer, et même si cela peut paraître effrayant, voire déroutant, ce n’est pas une mauvaise chose en soi. Les derniers mois vous ont montré de nouvelles façons d’être et des manières différentes de voir la vie. À vous maintenant d’intégrer cette sagesse dans votre réflexion et, éventuellement, dans votre vision du monde – vos actions refléteront mieux la personne que vous souhaitez être. Ce mois-ci, plongez dans l’inconnu avec détermination.

CANCER

22 juin — 22 juillet

L’autonomie n’est pas synonyme de solitude. L’amitié que vous entretenez avec vous-même est le fondement de toutes vos autres relations. Si vous n’êtes pas attentive à vos propres besoins, comment pourriez-vous être vraiment présente pour vos proches et leur donner une véritable occasion d’être présents pour vous? N’attendez pas d’eux qu’ils en fassent davantage pour vous que vous n’en faites pour vous-même. Le meilleur de votre vie se trouve en vous.

LION

23 juillet — 22 août

Si vous vous autorisez à réagir sous l’effet de la frustration, vous ne réussirez qu’à rendre les choses moins satisfaisantes encore. Le mois d’octobre est un moment très bien choisi pour ralentir et se recentrer. Si vous arrivez à définir ce qui est votre vérité actuelle, vous cesserez de rechercher désespérément «la bonne réponse» pour vous réorienter vers la réponse qui est bonne pour vous. Exercez-vous à respecter de saines limites afin de pouvoir agir en fonction de vos espoirs et non de vos peurs.

VIERGE

23 août — 22 septembre

Il est temps de prendre soin de vous. Plutôt que de chercher des solutions à vos problèmes, efforcez-vous de mieux comprendre l’origine de ceux-ci. Si vous ne définissez pas correctement vos sources d’inquiétude, vous ne réussirez qu’à accentuer votre confusion. Soyez assez courageuse pour laisser aller les événements sans tenter d’en maîtriser les moindres détails ou de connaître la direction qu’ils feront prendre à votre vie. Ce mois-ci, tentez d’avoir une vision d’ensemble et agissez en ce sens aussi souvent que possible.

