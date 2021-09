Horoscope : ce que nous réserve septembre

De l’électricité dans l’air, il y en aura en septembre ! On devra donc protéger ses arrières et avancer avec prudence.

La météo astrologique de septembre indique que vous devez faire de votre mieux malgré la lenteur de vos progrès. Ce n’est pas le mois idéal pour prendre des risques, mais bien pour prendre des précautions et des mesures de sécurité. Chaque personne verra sa vie personnelle affectée différemment, bien sûr. Reste que de manière générale, il y aura des conflits dans l’air.

Une nouvelle lune en Vierge arrive le 6 – Uranus en Taureau –, ce qui peut sembler excitant et révolutionnaire. Une chose à retenir : ce que vous entreprendrez ne sera peut-être pas permanent, mais pourrait vous donner le courage d’explorer de nouvelles avenues.

Cette atmosphère conflictuelle aura un effet domino au milieu du mois, avec Vénus entrant en Scorpion le 10, Mars entrant en Balance le 14 et le Soleil entrant également en Balance le 22. Vos relations avec les autres peuvent devenir plus intenses. Vous avez envie d’aller au fond des choses et, en particulier, de revenir sur vos anciennes blessures.

Vous sentez le besoin de maintenir la paix en toute circonstance pour le bien de la diplomatie. Mais parfois, ce n’est pas possible. Le secret sera de trouver le juste équilibre au moment d’affrontements. La pleine lune du 20 met fin au cycle qui a débuté en mars 2021. Puis, Mercure en Balance rétrograde le 26, nous invitant toutes à prendre du recul, à réévaluer, à revoir et à mener à bien les projets en retard avant d’en lancer de nouveaux.

Vierge

Ce mois-ci, un sentiment d’impuissance plutôt amer vous habite parce que vous aimeriez qu’on mesure votre valeur à vos réalisations et à votre personnalité et pas aux biens que vous possédez. Vous devez assurer vos arrières avant de vous plier en quatre pour les autres. Faire plaisir aux gens vous a peut-être aidée à vous tirer de situations pénibles, mais cela ne vous libérera pas de la douleur que vous ressentez parce que vous ne vous sentez pas appréciée à votre juste valeur.

Balance

Une autocritique sévère peut être nuisible si elle vous empêche d’éprouver de la gratitude. Si vous ne considérez pas vos limites sur le plan humain avec empathie et aspirez à une grandeur d’âme constante, cela pourrait nuire à votre épanouissement. Vous pouvez toujours vous améliorer, mais cela ne doit pas être le but ultime de tous vos faits et gestes. N’avez-vous jamais pensé à changer complètement votre définition personnelle de l’échec et du succès ?

Scorpion

Quand on retourne dans le passé, on déforme parfois la réalité. En fait, plus le temps passe, moins les souvenirs sont fiables en tant que données objectives. Néanmoins, la manière dont vous parlez de votre passé, en particulier des souvenirs douloureux qui ont changé votre vie, peut s’avérer très utile pour évaluer le chemin que vous avez parcouru. Soyez attentive à la façon dont vous racontez vos expériences passées, car elle peut révéler les blessures qu’il vous faut guérir.

Sagittaire

Le besoin d’être accepté des autres et d’être compris par eux est inhérent à l’espèce humaine. L’assouvissement de notre besoin d’appartenance peut constituer le remède à tous les problèmes du monde. En énonçant clairement vos valeurs et votre code d’éthique, vous pourrez éliminer de votre entourage les personnes qui ne voient pas les choses comme vous. Mais attention de ne pas faire le vide autour de vous parce que la famille n’est pas une garantie de sécurité. Tout comme la sécurité ne garantit pas l’absence de conflit. Bref, les relations humaines sont compliquées. Elles ne se résument pas à appliquer quelques algorithmes. Résistez à la tentation de simplifier ce qui devrait être magnifiquement complexe.

Capricorne

Accordez-vous le droit de vous écarter des sentiers que les autres tracent pour vous et autorisez-vous à ne pas faire ce qu’ils attendent de vous. Ce mois-ci, demandez-vous d’où découlent vos obligations et essayez de savoir « qui » vous devriez devenir pour faire plaisir à votre famille, « comment » vous devriez vivre pour vous conformer à la société et « qui » vous devriez aimer selon les valeurs morales dominantes. Accordez-vous la possibilité d’en faire plus, en évitant les contraintes qui pèsent sur vous.

Verseau

Il est fort possible que les personnes que vous admirez soient imparfaites, car elles sont humaines. Idolâtrer les autres peut être une façon de les déshumaniser. Demandez-vous qui sont ces gens que vous mettez sur un piédestal et de quelle façon ceux-ci influencent vos décisions et votre vie. Le fait d’être déçue par vos idoles pourrait en dire long sur l’image que vous avez d’elles et vous révéler les lacunes de votre vie. Peut-être devriez-vous vous occuper plutôt de vos besoins inassouvis.

Poissons

Ce à quoi on résiste persiste. C’est un cliché, mais qui est parfois bien vrai. Il serait souhaitable que vous preniez du recul pour laisser s’estomper votre douleur. Mais ne fuyez pas pour autant, vous en subiriez des conséquences. Rappelez-vous que de petites choses peuvent prendre des proportions démesurées quand on tente de les éviter. Vous pouvez faire face à des situations difficiles même sans avoir de solutions à portée de main. Il arrive que tout ce que la vie demande de nous soit d’être là, tout simplement.

Bélier

Vous ne pouvez pas toujours aider vos proches à prendre les meilleures décisions. Ce que vous percevez comme une solution n’en est peut-être pas une pour la personne que vous essayez d’aider, parce que ce n’est pas ce dont elle a besoin ou parce qu’elle n’est pas prête. En fait, vous êtes responsable que de vous-même et de vos actes. Vous ne devez pas assumer la responsabilité des choix des autres. Laissez à ceux et celles que vous aimez la possibilité de tirer leurs propres leçons des événements, en temps voulu.

Taureau

Pourquoi canaliser l’essentiel de votre passion et de votre énergie dans votre travail ? Vous n’y êtes pas obligée. Résistez à la pression qui vous porte à croire que vous êtes censée adorer votre travail. Le fait est que la plupart des gens n’aiment pas leur travail. Vous avez déjà de la chance si vous arrivez à trouver le vôtre tolérable. Avez-vous pensé que vous pourriez consacrer le même enthousiasme et la même motivation à des choses qui ne sont pas liées à votre carrière ? Il n’y a pas que les réalisations professionnelles qui méritent d’être soulignées.

Gémeaux

Vous avez déjà vu un enfant complètement absorbé dans l’instant présent. Qu’ils crient de joie ou qu’ils pleurent toutes les larmes de leur corps, les bambins expriment leurs émotions sans honte – ce qui est magnifique. La honte est un sentiment qu’on acquiert au fil du temps, en apprenant à agir en fonction des codes de conduite que nous dicte la société dans laquelle on vit. Ce mois-ci, faites appel à votre enfant intérieur et remarquez quand et pourquoi la honte s’infiltre en vous.

Cancer

Comment est votre relation avec les personnes qui vous ont élevée ? Comment leur présence – ou leur absence – dans votre vie a-t-elle influencé la personne que vous êtes aujourd’hui ? Quels types de rapports avez-vous eus les uns avec les autres ? La petite enfance est souvent l’origine de nos blessures profondes. Et souvent, nous avons tendance à reproduire dans nos relations intimes des comportements puisés dans notre expérience familiale passée. Ce mois-ci, apprenez à devenir, et à rester, aussi indulgente et généreuse envers vous-même que vous pouvez l’être.

Lion

Cherchez de nouvelles façons de vivre vos amitiés platoniques en les teintant de romantisme. Il est vrai qu’en général nous associons l’intimité et la vulnérabilité aux relations amoureuses, mais pourquoi ne courtiseriez-vous pas vos amis parce que vous voulez les impressionner et leur montrer que vous les chérissez ? Et si vous leur faisiez savoir à quel point leur présence est réconfortante ? Faites preuve d’autant de ferveur romantique envers vos amis que vous le feriez envers l’être cher.