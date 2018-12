Horoscope: décembre 2018

Ce mois-ci débute avec un certain flou sur le plan de la pensée, alors que Mercure rétrograde jusqu’au 6 et que Mars et le Soleil se déplacent avec l’idéaliste Neptune. La nouvelle lune apportera son lot d’idées brillantes. Évitez de répandre rumeurs ou potins, car il se pourrait bien que vous disposiez seulement d’une partie des informations. Le 22, la pleine lune suivra un trajet similaire; attention de ne pas sauter aux conclusions et de brouiller les cartes – vous pourriez ne faire que créer de nouveaux problèmes.

L’année se termine et c’est un moment idéal pour réfléchir. Profitez du passage de Mars en Bélier, le 31, pour prendre de fermes résolutions. Bonne année 2019!

1 de 12 Précédent Suivant

Illustration: Anastasia Lembrik/Shutterstock.com SAGITTAIRE 22 novembre — 21 décembre Il y a beaucoup de soutien à votre portée, mais encore faut-il que vous l’acceptiez. Une certaine fébrilité vous habitera peut-être ce mois-ci, car vous êtes prête à vous montrer sous votre vrai jour. Ne perdez pas de vue la situation d’ensemble, surtout autour du 6, lorsque la nouvelle lune entrera dans votre signe. Saisissez les occasions qui s’offrent à vous – même celles qui vous semblent exigeantes – en y mettant tout votre cœur. Et souvenez-vous que vous n’avez pas à faire cavalier seul.

À lire aussi: Signe astral + rouge à lèvres: le match parfait