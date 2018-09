Horoscope: octobre 2018

Ce mois-ci, Vénus, qui exerce une influence sur les relations, les rencontres, les finances et les valeurs, rétrogradera du 5 octobre au 16 novembre. La rétrogradation d’une planète est toujours un moment idéal pour faire une pause et un peu d’introspection. Réfléchissez aux valeurs et aux personnes qui vous sont chères et à ce que vous faites concrètement pour refléter ces priorités dans votre vie. Les relations sont un domaine parfois source de confusion — discerner nos perceptions de la réalité nécessite une attention de tous les instants.

1 de 12 Précédent Suivant

Illustration: Anastasia Lembrik/Shutterstock.com BALANCE 23 septembre — 22 octobre On a toujours le choix de se présenter sous son vrai jour, même si ce n’est pas le choix le plus facile. Ce mois-ci, Vénus, la planète qui régit votre signe, est rétrograde — c’est le moment idéal de ralentir et de faire le point en vous-même. Au lieu d’essayer de diriger le cours de vos relations avec les autres, efforcez-vous de mieux comprendre votre rôle dans celles-ci. Faites particulièrement attention à ce qui ne va pas ou fonctionne moins bien, car c’est là que vous devez concentrer vos efforts.

À lire aussi: Signe astral + rouge à lèvres: le match parfait