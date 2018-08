Horoscope: septembre 2018

Le mois de septembre est idéal pour réfléchir à vos projets concernant la prochaine année et, pourquoi pas, pour les modifier. Ce mois apportera son lot de surprises et de contrariétés, mais ne craignez rien! C’est le moment d’apprendre à vous connaître en abordant les choses d’un nouveau point de vue, voire d’un angle inattendu. La pleine lune des moissons, attendue le 24, pourrait vous amener à faire face à la réalité de votre situation et à ce que vous devez laisser aller. Travaillez sur vous-même et vous plongerez dans la liberté au lieu de fuir vos problèmes.

1 de 12 Précédent Suivant

Illustration: Anastasia Lembrik/Shutterstock.com Vierge 23 août – 22 septembre C’est le moment de prendre le volant! Si vous acceptez d’avancer une étape à la fois, vous atteindrez votre but. Il suffit d’aller dans la bonne direction. Ce mois-ci, prenez le temps de réfléchir à vos objectifs et à vos désirs – assurez-vous qu’ils sont réalistes et bons pour vous. Ne vous laissez pas aveugler par ce qui se trouve sur votre chemin, vous risqueriez de perdre de vue ce que vous voulez vraiment.

À lire aussi: Signe astral + rouge à lèvres: le match parfait