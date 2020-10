Pour rencontrer les collègues en visioconférence, on peut s’afficher autrement qu’avec un vieux t-shirt mou. Zoom sur des chemisiers et des pulls qui passent haut la main le test de la caméra.

L’heure de la réunion Zoom, Teams ou Hangout approche. C’est le moment de remiser la chemise de pyjama et le kangourou gris élimé. Quand la caméra de l’ordinateur va s’allumer, ce seront les « Allô tout le monde ! » d’usage, puis un « Où as-tu pris ton joli haut ? ». Voici les tendances qui déclencheront des compliments.

Les manches bouffantes Elles ont habillé les bras des élégantes de l’ère victorienne et des modeuses des années 1980. Deux périodes qui ont la cote dans la garde-robe actuelle. On choisit le volume qui nous convient : un peu gonflé avec un resserrement aux poignets, ou plus ample, si on se branche sur un e-apéro avec les collègues.

Les verts douceur Les nuances apaisantes de la pistache, du thé matcha et du wasabi ont pris leur place dans la palette de la saison. Ces verts se marient bien à des bruns chauds, des bleus sombres, du violet aubergine… pour celles qui pensent aussi à soigner le choix de leur jupe ou de leur pantalon !

Les cardigans Ils ont longtemps dormi dans les tiroirs, puis sont revenus à l’avant-scène, comblant notre besoin de réconfort. Moins guindés que les vestes, ils sont parfaits, portés à même la peau ou déboutonnés sur une cami en maille ou sur un t-shirt (mais pas le vieux mou précité !)

Les hauts à volants Tous les volants – petits, grands, ondulés, plissés, en crochet, en dentelle – donnent du pep à n’importe quel haut basique.

Mode : 16 pulls, blouses et cardigans pour nos réunions en ligne 1 / 20 Photo: Imaxtree Manches bouffantes

