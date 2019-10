Look: l'orange est en feu!

Une telle popularité n’avait pas été vue depuis sa flambée dans la décennie 1960, où elle faisait pop dans les garde-robes et les décors de l’époque. Une longue période de braises tièdes s’est ensuivie jusqu’à ce que le vent tourne et ravive la flamme. L’entreprise Pantone, qui classifie les couleurs et consacre les nuances de l’année, est partie sur sa lancée orangée. L’été 2019 a été celui du Living Coral. L’automne accueille Dark Cheddar et Orange Tiger. Les modistas sont ravies de ravigoter leur penderie avec cette vitamine stylistique. Les mandarines et les tangerines n’abondent pas dans les fruiteries en ce moment… Qu’importe, on les dévorera des yeux.

Rien n’est plus piquant qu’un contraste orange et bleu denim. Yves Saint Laurent avait fait grimper sur les passerelles le mariage de la chaude couleur et du magenta. Les plus frileuses découvriront des affinités avec une palette neutre (sable, biscuit, marron glacé ou kaki). Dur sur le teint? Une petite crème teintée sera toujours là pour dépanner. Quelqu’un râle sur la version fluo, qui rappelle trop les cônes et les panneaux des chantiers de construction (plus irritants pour les nerfs que pour la cornée) ? Rallions-nous à la beauté de l’orange, en dégustant un magnifique spritz Aperol!

