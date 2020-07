Lunettes de soleil: les plus beaux modèles de l’heure

En plus de protéger nos précieuses prunelles, les lunettes de soleil n’ont pas leur pareil pour peaufiner nos looks. Voici celles qui nous sont tombées dans l’œil.

Les lunettes de soleil font d’abord office de protection. Avec discrétion ou panache. Branchées sur le rétro ou tournées vers le futur. Parmi tous les styles, quelles tendances ont accroché notre regard?

Rondes ou carrées ultragrandes Les décennies 1960 et 1970 sont des sources intarissables d’inspiration. Les montures circulaires ou carrées des festivalières et des jet-setteuses de l’époque se retrouvent dans la mire des fashionistas d’aujourd’hui. Des verres géants munis d’un bon indice de protection veillent aussi à défendre la zone délicate du contour des yeux.

Triangulaires Inspirées des lunettes chat des années 1950, ces variantes affichent des angles plus prononcés.

Polygonales Hepta… Ennéa… Les noms des figures géométriques sont loin dans nos souvenirs, mais ces montures à multiples côtés font fureur aujourd’hui.

Verres plats Le bombé des verres est nivelé. La surface ultraplate renouvelle de grands classiques comme les lunettes aviateur.

Masques protecteurs Hybrides entre les masques de ski, les lunettes de sécurité de laboratoire et de chantier de construction, ces lunettes sont très couvrantes.

Verres jaunes La vie ensoleillée en permanence, même quand les nuages se pointent. Rihanna et la mannequin Bella Hadid sont fans.

Verres roses Du pastel pétale au fuchsia, ces lentilles font désormais partie des musts de la lunetterie.

Translucides et colorées L’acétate effet sucre d’orge ou glaçon illumine le regard sans le cacher.

Maxirondes

Carrées TTG

Triangulaires

Polygonales

Verres plats

Inspirées du sport

Verres jaunes

Verres roses

Montures translucides colorées

