Manches bouffantes: la tendance printanière

Pour faire la promotion de son album Courage au Tonight Show, Céline Dion avait choisi une robe Schiaparelli aux manches démesurément dilatées. La diva a pris goût depuis quelque temps à ces ampleurs spectaculaires qui rappellent la très festive décennie 1980, la princesse Diana et la série Dynastie. Des influenceuses ont rendu virales les manches imposantes, resserrées sur les avant-bras, que portaient les élégantes de la Belle Époque au tournant du 20e siècle. Et qui peut rester insensible au romantisme fou d’une blouse blanche de mousquetaire ou d’un poète de la Renaissance?

Certes, notre quotidien ne ressemble en rien à celui de Céline, mais nous pouvons nous aussi priser la tendance: de nombreux modèles de chemisiers et de robes ont ajusté raisonnablement le volume de leurs manches. Maintenant, passons aux conseils d’amie… Avec le haut de la silhouette dessiné en rondeurs, mieux vaut jouer les contrastes. Autrement dit, sous la taille, on s’en tient à des coupes droites près du corps. On s’équipe aussi d’un défroisseur à vapeur. Car la manche ballon impose la perfection.

DÉPOSÉ SOUS: mode Style tendance