Tendances: le pantalon capri est de retour

Quelque part au pays de l’anarchie vestimentaire, niché entre les jeans skinny et les mini-shorts, se trouve le pantalon capri, régulièrement décrié. Au cours de la dernière décennie, ce pantacourt s’est vu largement relégué au rang de tendance révolue. Or, aujourd’hui, les plus grandes maisons de mode et les fashionistas les plus en vue se le réapproprient.

Oui, les capris sont à la mode

Ce vêtement nommé en l’honneur d’une île du sud de l’Italie a gagné en popularité à la fin des années 1950. Après avoir évolué au fil des ans, il a fini par disparaître de la circulation dans les années 2010. Mais aujourd’hui, il est de retour sous toutes ses formes.

Il est réapparu à l’été 2023, lorsque des célébrités ont commencé à le porter en public. Ces derniers mois, l’élan s’est poursuivi dans les défilés du printemps 2024.

Il y a eu des versions à volants chez Coperni, des modèles à taille basse dans la collection Tory Burch et des leggings courts ornés de grandes boucles chez Sandy Liang. En outre, des vedettes comme Kendall Jenner et Bella Hadid ont donné leur aval aux capris lors de sorties très photographiées.

Comment porter un pantalon capris

Comme on le voit dans les défilés, il y a bien des façons de porter le capri. Pour les plus ambitieuses, la superposition d’une minijupe sur le pantalon court allie la nostalgie du tout début du 21e siècle à une prise de risque qui fait très 2024.

De plus, les capris offrent l’occasion parfaite de jouer avec les proportions. Les leggings moulants atteignent un équilibre visuel lorsqu’ils sont associés à des hauts volumineux, comme une blouse de style péplum. L’idéal est de les accessoiriser, que ce soit avec un collier imposant ou une de ces grosses ceintures décoratives populaires au tournant des années 2000.

En cas de doute, jouez avec les motifs de vos capris. Le noir est peut-être éternellement chic, mais un aspect cuir ou un imprimé à carreaux donne de l’assurance et passe même pour un choix artistique. Quel que soit le style que vous préférez, une chose est sûre : les pantalons courts sont très tendance cet été.

Les meilleurs pantalons capri à acheter maintenant

Simons – Contemporaine Capris ajusté amincissant extensible

Doté d’une ceinture extensible, ce pantalon conçu au Canada s’enfile facilement. Ses jolis détails, comme des poches en trompe-l’œil, ajoutent du style, tandis que les éléments pratiques, par exemple la doublure en maille souple cachée, assurent un bon confort et un ajustement idéal tout au long de la journée.

Acheter maintenant

3.1 Phillip Lim – Capris côtelé compact

L’athléchic est à son comble avec ce pantalon côtelé de designer. Tricoté avec de la viscose compacte, il épouse le corps pour une coupe ferme qui procure un sentiment de sophistication et de sécurité. De plus, sa taille repliée lui confère une touche contemporaine.

Acheter maintenant

Arket – Legging capri côtelé

La simplicité est de mise avec ce pantalon capri ajusté de couleur chocolat fabriqué en acétate, polyamide et élasthanne, qui offre un éclat subtil et brillant avec juste ce qu’il faut d’extensibilité.

Doté d’une taille haute et coupé sous le genou, c’est le basique idéal pour composer une tenue d’été chic. Agencez-le avec un blazer élégant ou faites-en un ensemble pour sortir avec un débardeur et une paire de chaussures à petits talons.

Note: les prix sont en dollars US, mais l’entreprise livre au Québec.

Acheter maintenant

Anthropologie – Maeve – Legging capri structuré

Avec ses jolis points de couture, ce pantalon capri trouve l’équilibre entre structure et délicatesse. La taille subtilement coupée en V allonge la silhouette en sablier, tandis que le léger évasement des ourlets donne au vêtement une allure rétro.

Cet élégant pantalon est offert en trois longueurs: classique, petite et grande. Associez-le à un haut vichy rouge et blanc et à un maquillage rosé pour une fraîcheur estivale optimale.

Acheter maintenant

Capri imprimé léopard Topshop

Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, l’imprimé léopard était l’une des tendances phares de l’automne-hiver 2024. Ce pantalon ample au motif ludique, coupé sous le genou, est un choix parfait. Outre le style spécial, les surpiqûres subtiles à la taille et les fentes latérales aux ourlets leur confèrent une touche rétro. Associez-les à des sandales basses, un débardeur noir et des bijoux dorés, et vous obtiendrez un ensemble élégant pour sortir le soir.

Acheter maintenant

Sandy Liang Solow capri

Avec sa jupe superposée, ce capri est une ode à la tendance controversée des jupes sur pantalon du début des années 2000. (Vous vous souvenez de ce choix audacieux de Katie Holmes en 2022 ? Même ambiance.)

Disponible en trois couleurs — rose pastel, noir classique et jaune chaud — il a été l’un des favoris de la collection Printemps 2024 de Liang grâce à leur capacité à allier portabilité et fantaisie. Fabriqués en polyester et en élasthanne, ils sont extensibles comme des vêtements de sport, mais suffisamment élégants pour être portés lors d’une sortie.

Note: les prix sont en dollars US, mais l’entreprise livre au Québec.

Acheter maintenant

Musier Paris Corsair capri pants

Si vous avez une affinité avec le style parisien, ce pantacourt est pour vous. Fabriqué en France, le capri 100 % coton de Musier Paris est doux, confortable et très chic.

La teinte denim brut léger ajoute une touche d’élégance décontractée, tandis que les fentes d’aération latérales et la coupe taille basse lui confèrent un petit style début des années 2000.

Acheter maintenant

Alo Yoga Airbrush V-Cut Define capri

Conçu pour épouser toutes les formes et toutes les tailles, la coupe aérodynamique sculptante d’Alo Yoga est extensible dans les quatre sens et bouge avec vous tout au long de la journée. Sans coutures latérales et testé par des yogis, ce legging promet de vous faire sentir légère. De plus, la taille en V accentue la silhouette en sablier.

Acheter maintenant

Pantalon capri Somebodee Gina

Rien de tel que le motif vichy pour évoquer un style estival d’inspiration rétro. Ce legging à l’imprimé noir et blanc allie confort et chic, en épousant les courbes grâce à un mélange confortable de nylon et d’élasthanne.

Côté design, des détails délicats comme sa doublure en dentelle lui confèrent la touche féminine parfaite. Associez-le à des escarpins et à un sac à main élégant pour une soirée sophistiquée.



Acheter maintenant

Short Cos au genou

Vous pensez que plus c’est grand, mieux c’est ? Ce capri élégant est fait pour vous. Fabriqué en coton biologique et arrivant sous le genou, ce pantacourt à la silhouette vaporeuse allonge vos formes naturelles tout en offrant la durabilité classique du denim.

De plus, sa teinte grise délavée lui confère une polyvalence rétro, qu’il soit associé à la meilleure basket pour femme de la saison ou qu’il soit habillé d’une mule.

Acheter maintenant

Pantalon capri facile à taille haute Frame

Depuis quelques années, le jean à jambe large est la coupe préférée (et le catalyseur des querelles intergénérationnelles). Et avec le retour des capris, les bas amples prennent une identité croisée. Ces pantalons bleu foncé ont l’aisance d’un jean classique et la légèreté estivale de certains des meilleurs bermudas.

Avec ses bords effilochés et sa longueur parfaitement coupée, c’est un basique intemporel. Associez-le à une chemise boutonnée en lin et à des ballerines pour une allure moderne.

Note: les prix sont en dollars US, mais l’entreprise livre au Québec.

Acheter maintenant

Veronica Beard – Pantalon Renzo

Ce pantalon court plissé est un moyen de s’inscrire dans la tendance pour celles qui aimeraient porter des capris au bureau, mais doivent respecter un code vestimentaire. La silhouette profilée est professionnelle et soignée, tandis que les boutons dorés asymétriques ajoutent une touche d’accessoirisation. Associez-le à un haut boutonné rentré et à des chaussures Mary Janes pour un bel ensemble qui rend la journée de travail plus amusante.

Acheter maintenant

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée sur le site de FASHION Magazine. Elle a été traduite et adaptée par l’équipe de Châtelaine en juin 2024.

Tous les produits cités dans ce texte ont été choisis de manière indépendante par notre équipe éditoriale. Certains achats effectués à partir des liens affiliés peuvent nous rapporter une petite commission, sans coût additionnel pour vous.

