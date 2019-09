Vestes et vestons: quoi de neuf?

Pendant longtemps, les vestes et les vestons ont défendu leur réputation de basiques sérieux et solennels. Les modeuses se sont occupées de déboulonner ce statut et de s’amuser avec ces indispensables, en les extirpant du tailleur-pantalon et en signant de nouvelles associations avec de longues jupes et des robes boho.

Les idées à retenir:

• Les coupes TTG

Les vestes taillées très longues ont la cote, de même que les formats amples — confortables et pratiques pour les superpositions (on pense au style «blouson de jean deux poches», coupé carré). Les épaules surdimensionnées des années 1980 sont très in également.

• Les couleurs vives

Peu importe qu’on se serve de la veste comme «armure» sous laquelle on se protège ou comme émissaire enthousiaste d’une tendance mode, on la choisit dans une palette recherchée: violet iris, rouge canneberge, jaune safran, prune, paprika…

• Les carreaux

Domination totale des quadrillages fins, des motifs pied-de-poule et des clans des garde-robes masculines.

