4 méthodes faciles pour caraméliser des oignons

Les oignons caramélisés font partie de mes aliments préférés. Ils sont l’un des meilleurs réconforts gustatifs, que vous les ajoutiez à un plat ou que vous les mangiez à la cuillère. Tous ceux qui ont déjà caramélisé des oignons savent une chose: ces petits délices ont besoin de temps pour s’épanouir. Si vous voulez obtenir cette saveur umami qui met l’eau à la bouche, la patience est donc de mise. Il n’y a pas d’autre solution.

Comme les oignons ont une forte concentration en eau et en sucres, la clé pour les caraméliser est de s’assurer que ces deux éléments sont libérés lentement. Lorsque les oignons sont chauffés sur feu doux, ils commencent à suer. L’eau s’échappe en premier, puis les sucres. L’eau s’évapore ensuite, permettant à la chaleur de jouer son rôle dans la caramélisation.

Certains recommandent d’ajouter du vinaigre balsamique ou de la cassonade aux oignons. Ces ajouts peuvent donner l’impression que les oignons sont caramélisés, mais vous remarquerez la différence au goût. Pour moi, c’est donc hors de question. (De plus, les oignons contiennent suffisamment de sucre pour caraméliser.)

Vous pouvez faire caraméliser les oignons jaunes sur la cuisinière, au four, sur le gril ou dans une mijoteuse. Avant de commencer, voici quelques conseils à garder à l’esprit:

N’émincez pas les oignons trop finement

Ils brûleront avant d’avoir eu le temps de caraméliser. Visez une épaisseur de 3 mm.

Évitez d’utiliser une poêle antiadhésive

Vous voulez obtenir cette texture fondante qui se développe lorsque le caramel adhère à la poêle. Vous n’obtiendrez pas ce résultat avec une poêle antiadhésive.

Déglacez la poêle

Pour cela, ajoutez une ou deux cuillères à soupe d’eau à la fin de la cuisson afin de libérer toute la saveur. Faites cuire en remuant jusqu’à ce que l’eau se soit évaporée et que la poêle soit propre.

Vous pouvez utiliser de l’huile à la place du beurre

J’aime le beurre pour son goût et il convient bien, car les oignons sont cuits à feu très doux, mais l’huile fera également l’affaire.

4 méthodes pour caraméliser des oignons

1. Sur la cuisinière

Pelez et coupez 2 oignons en tranches de 3 mm (⅛ po); vous obtiendrez environ 1 litre (4 tasses). Faites chauffer une poêle de 30 cm à feu doux. Ajoutez 2 c. à soupe de beurre ou suffisamment pour recouvrir le fond de la poêle. Lorsque le beurre a fondu, ajoutez les oignons et remuez pour les enrober. Laissez cuire pendant 5 minutes. Remuez et répétez l’opération pendant 40 minutes ou jusqu’à ce que les oignons soient sucrés, d’un brun doré foncé et très tendres. Ajoutez une autre c. à soupe de beurre si les oignons semblent secs. Salez au goût.

2. Au four

C’est ma méthode préférée pour caraméliser des oignons lorsque j’en ai beaucoup à préparer. Pourquoi? Parce qu’il ne faut pas surcharger une poêle lorsqu’on les prépare sur la cuisinière. Si vous le faites, les oignons libéreront leur sucre et leur eau à des rythmes différents (en commençant par le fond), ce qui nuira à l’uniformité de la caramélisation. Essayez plutôt le four: préchauffez-le à 150 °C (300 °F). Pelez et coupez 4 oignons en tranches de 3 mm (⅛ po); vous obtiendrez environ 2 litres (8 tasses). Répartissez les oignons sur une grande plaque de cuisson. Arrosez-les de 60 ml (¼ tasse) d’huile végétale ou de beurre fondu et mélangez pour bien les enrober. Enfournez et laissez cuire pendant 10 minutes. Remuez, puis poursuivez la cuisson en remuant toutes les 5 à 10 minutes pendant une heure ou jusqu’à ce que les oignons soient sucrés, d’un brun doré foncé et très tendres. Salez au goût.

3. Sur le gril

Cette méthode permet d’obtenir de délicieux oignons caramélisés avec une touche fumée. Une mise en garde: la chaleur d’un barbecue a tendance à monter rapidement. Vous devez donc surveiller la cuisson et soulever le couvercle si nécessaire pour réduire la chaleur. Vous devez également utiliser une poêle en fonte. Préchauffez le barbecue à basse température, environ 150 °C (300 °F). Pelez et coupez 2 oignons en tranches de 3 mm (⅛ po); vous obtiendrez environ 1 litre (4 tasses). Placez une poêle en fonte de 30 cm sur la grille. Ajoutez 2 c. à soupe de beurre ou suffisamment pour recouvrir le fond de la poêle. Lorsque le beurre a fondu, ajoutez les oignons et remuez pour les enrober. Faites cuire pendant 5 minutes. Remuez et répétez l’opération pendant 40 minutes ou jusqu’à ce que les oignons soient sucrés, d’un brun doré foncé et très tendres. Ajoutez une autre c. à soupe de beurre si les oignons semblent secs. Salez au goût.

4. Dans une mijoteuse

Pelez et coupez 2 oignons en tranches de 3 mm (⅛ po); vous obtiendrez environ 1 litre (4 tasses). Mélangez les oignons, 2 c. à soupe d’huile et 2 c. à soupe de beurre dans une mijoteuse de 4 à 6 litres. Couvrez et laissez cuire à feu doux pendant 8 heures ou jusqu’à ce que les oignons soient bien dorés, en remuant une ou deux fois.

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée sur chatelaine.com. Elle a été traduite et adaptée par l’équipe de Châtelaine en septembre 2025.