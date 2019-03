Chia: Une petite graine aux grands bienfaits?

Les graines de chia sont-elles nutritives?

Oui. Une portion de graines de chia (deux cuillerées à soupe de graines moulues) contient près de 4 g de protéines et 136 mg de calcium, ce qui représente près de 20 % des besoins quotidiens en calcium des femmes de moins de 50 ans. Une portion fournit également 7 g de fibres et environ 5 g d’acide alpha-linolénique (AAL), un oméga-3 d’origine végétale. Bémol: « Les types d’oméga-3 les plus actifs sont l’acide docosahexaénoïque (ADH) et l’acide eicosapentaénoïque (AEP), qu’on trouve dans le poisson », souligne la diététiste Tristaca Curley. Ce sont ces deux derniers, et non l’AAL, qui aideraient à prévenir les maladies du cœur. L’AAL peut être transformé par l’organisme en ADH et en AEP, mais en trop petite quantité pour avoir un effet protecteur sur le cœur et les artères, selon Extenso, le Centre de référence sur la nutrition de l’Université de Montréal.

Qu’en est-il de leur effet coupe-faim?

Au contact de l’eau, les graines de chia gonflent dans l’estomac. Mais est-ce suffisant pour donner la sensation de satiété? « Il faudrait consommer une grande quantité de graines de chia pour créer cette sensation, alors qu’habituellement on a besoin d’environ une cuillerée à thé dans une recette », affirme la nutritionniste Annie Ferland. C’est l’ensemble de l’alimentation qui fait qu’on perd du poids.

Sont-elles riches en antioxydants?

Les graines de chia ont une teneur considérable en vitamine C, bêtacarotène, sélénium et manganèse, des anti-oxydants qui aident l’organisme à se défendre contre les dommages cellulaires. Bémol: Les données scientifiques sur les antioxydants prêtent à confusion. Si de nombreuses études démontrent qu’une grande consommation de fruits et de légumes réduit le risque de souffrir de troubles cardiovasculaires et de cancer, il serait abusif d’en attribuer tout le mérite aux antioxydants. En effet, ces aliments fournissent également des fibres, des vitamines et des minéraux tout en étant pauvres en calories, autant de facteurs qui peuvent aussi peser dans la balance.

Contribuent-elles à améliorer le sommeil?

C’est peu probable. Deux cuillerées à soupe de graines de chia renferment seulement 0,094 g de tryptophane, un acide aminé essentiel possédant des propriétés de somnifère, ce qui est loin d’être suffisant pour influer sur la qualité de nos nuits.

Les graines de chia préviennent-elles le diabète de type 2 et les maladies du cœur?

Les quelques études sur le sujet ne sont pas concluantes. Chez des adultes en surpoids, la consommation de graines de chia – à raison de deux cuillerées à soupe par jour pendant 12 semaines – n’a eu aucun effet sur la tension artérielle ou le poids. Même constat dans une étude portant sur des femmes. Par ailleurs, on cite souvent deux études favorables, l’une sur les maladies du cœur et l’autre sur le diabète, mais aucune ne fait ressortir de bienfaits à long terme pour la santé propres aux graines de chia. Bémol: « La graine de chia ne peut contrôler à elle seule la glycémie, explique Annie Ferland. C’est impossible d’établir un lien de cause à effet en ne considérant qu’un aliment, puisqu’on en mange une grande variété et non un seul. »

