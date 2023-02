Comment mieux communiquer en couple : les choses à savoir

Trouver les bons mots quand on vit un conflit avec son conjoint ou sa conjointe n’est pas chose facile. Peut-on être mieux outillé ? Club Sexu croit que oui. Ce média à but non lucratif spécialisé en sexualité positive et inclusive a lancé une formation sur la communication empathique. Voici comment ça fonctionne.

La communication empathique est une technique à apprivoiser : elle comporte quatre étapes à suivre. « D’abord, on nomme ce qu’on a observé, soit les comportements qui nous ont déplu. Ensuite, on verbalise notre émotion et on identifie notre besoin qui n’est pas comblé. Selon la situation, on peut formuler une requête », dit Léa Séguin, formatrice au Club Sexu et chercheuse en sexologie à l’UQAM.

On peut lancer la discussion pour désamorcer une situation conflictuelle ou mettre fin à une fâcheuse habitude de son vis-à-vis. « Imaginons un partenaire qui laisse toujours traîner son assiette sale après le repas. On peut lui dire : ʽʽQuand tu laisses ta vaisselle sale sur le comptoir, je me sens frustrée, parce que j’ai un besoin de propreté. Est-ce que tu pourrais laver ta vaisselle au fur et à mesure ?ʼʼ » explique-t-elle.

Cet exemple met de l’avant l’approche de la communication non violente, créée par le psychologue américain Marshall Rosenberg. Ainsi, l’interlocuteur utilise des mots qui décrivent vraiment comment il se sent, sans interpréter les actions de l’autre. Les formules comme « je me sens trahie » ou « je me sens rejeté » sont à éviter puisque souvent perçues comme une accusation.

« Cette approche peut être utilisée autant au travail que dans l’intimité. Ça force l’introspection ! Mais ça prend de la pratique. Reste que la résolution de conflit est beaucoup plus rapide ainsi », conclut Léa Séguin.

