Des protéines pour la santé des os, vraiment?

Une alimentation riche en protéines peut contribuer à la santé des os et réduire le risque de fractures, particulièrement de la hanche. Les experts en sont venus à ce consensus après avoir analysé de nombreuses études sur le sujet. Peu importe la source de protéines, animales ou végétales, tant que l’apport en calcium demeure suffisant, la santé des os en bénéficie. Quelques sources de protéines connues et moins connues : la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers, le soya, les noix, les haricots, lentilles et autres légumineuses, les céréales entières comme le son d’avoine, le quinoa, les graines de sésame, le wakamé (une algue), les dattes…

Source : Osteoporosis International

À lire aussi : On mange quoi pour vivre 100 ans?