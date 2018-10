Doit-on ou non prendre des suppléments de vitamines?

Les suppléments de vitamines et de minéraux les plus consommés ne procureraient aucun avantage apparent pour la santé, sans non plus causer de tort. Plus précisément, les multivitamines, les vitamines C et D ainsi que le calcium n’auraient aucun effet sur la prévention des maladies du cœur, des AVC ou de la mortalité prématurée, selon une revue systématique des données existantes. Seul l’acide folique (vitamine B9), associé ou non à d’autres vitamines B, pourrait réduire le risque de maladie cardiaque et d’AVC. Les chercheurs de l’Université de Toronto qui ont mené cette étude conseillent donc d’adopter une alimentation saine plutôt que de recourir à des suppléments.

Source: Journal of the American college of Cardiology

