La météo influence les émotions qu’on exprime sur Facebook

Les sentiments qu’on exprime sur Facebook et Twitter sont influencés par la météo. En analysant 3,5 milliards de publications sur ces deux réseaux sociaux, des chercheurs ont remarqué que les émotions positives étaient plus présentes quand le mercure grimpait à plus de 20 °C, mais qu’elles recommençaient à se faire plus rares quand il dépassait le cap des 30 °C. Un très haut taux d’humidité, des précipitations ou un couvert nuageux très dense favorisaient pour leur part l’expression de sentiments négatifs.

Source : PLOS ONE

