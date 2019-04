Les plus belles piscines intérieures du pays

Spas et bassins de compétition pour les grands, glissades d’eau et parois d’escalade pour les enfants: quelques-uns des plus beaux centres aquatiques intérieurs du pays ont beaucoup à proposer pour tous.

UBC Aquatic Centre – Vancouver (Colombie-Britannique)

Le nouveau centre aquatique de l’Université de la Colombie-Britannique offre une magnifique piscine récréative, un bassin de compétition de 50 mètres et un immense spa. Le bâtiment a été construit selon des critères d’accessibilité universelle et d’architecture durable – il recycle notamment les abondantes eaux pluviales de Vancouver. On trouve à proximité une plateforme de correspondance d’autobus qui en favorise l’accès par transport en commun.

Complexe aquatique Michel-Leduc (Aquadôme) – Montréal (Québec)



L’Aquadôme est une splendide piscine intérieure, avec de hautes baies vitrées qui laissent entrer tant de lumière naturelle qu’on a presque l’impression de nager à l’extérieur. Le coin des petits ressemble à une véritable oasis, avec ses glissades d’eau et ses fontaines en forme de champignon. Bien sûr, les adultes y trouvent aussi leur compte. Certaines périodes sont réservées à l’entraînement de natation pour les 17 ans et plus.

Complexe récréatif Minto-Barrhaven – Ottawa (Ontario)

L’architecture élégante du complexe en met plein la vue, qu’il soit étincelant sous le soleil d’été ou serti dans un écrin de neige. Si on n’y retrouve pas toutes les attractions d’autres centres aquatiques (il n’y a ni glissades d’eau ni spa), il propose néanmoins un bassin de compétition de six couloirs, des tremplins ainsi qu’une partie de piscine peu profonde pour les enfants. Mais, surtout, le complexe offre une accessibilité universelle grâce à la politique de loisirs inclusifs de la Ville d’Ottawa et ses normes de conception. Il fait par ailleurs régulièrement l’objet d’éloges pour la propreté irréprochable de ses installations.

Pam McConnell Aquatic Centre – Toronto (Ontario)

Autrefois connu sous le nom de Regent Park Aquatic Centre, le centre aquatique Pam McConnell éblouit d’abord par son esthétique. Ses revêtements de bois aux teintes chaudes et la lumière naturelle abondante ne sont toutefois qu’une partie de ses caractéristiques remarquables. L’établissement offre également un bassin de compétition de 25 mètres, une liane de Tarzan, un spa et des vestiaires accessibles à tous.

Commonwealth Community Aquatic Centre – Edmonton (Alberta)

Les centres aquatiques intérieurs logent souvent dans des immeubles au style architectural remarquable, et le Commonwealth Community Aquatic Centre en est un bon exemple. Ses piscines intérieures sont entièrement au sel, y compris le spa. On y trouve aussi une paroi d’escalade aquatique, une glissade d’eau et un bain de vapeur. Le fait qu’il soit situé près du système de train léger (SLR) d’Edmonton est également un plus.

Village Square Leisure Centre – Calgary (Alberta)

Plus grand que nature, ce centre est un véritable parc aquatique intérieur comprenant une piscine à vagues, des glissades, un bassin de plongée et la «Safari Splash Zone®», pour le plaisir des petits comme des grands. Les amateurs d’activités plus zen pourront profiter du spa et du bain de vapeur. Un laissez-passer familial coûte 29,35 $ pour la journée. Les groupes de plus de 10 personnes bénéficient d’un rabais (réservation nécessaire).

Shaw Centre – Saskatoon (Saskatchewan)

Le Shaw Centre de Saskatoon a reçu des mentions internationales pour ses aménagements ultramodernes. Il propose toute une gamme d’activités aquatiques, tant pour les familles que pour les sportifs. On peut s’entraîner dans le bassin de compétition ou se prélasser dans l’un des deux spas – dont l’un est conçu plus spécifiquement pour les familles, avec de l’eau dont la température est moins chaude ainsi qu’une rampe d’accès pour fauteuils roulants. Un laissez-passer familial coûte 19,60 $ pour la journée.

Canada Games Centre Aquatics Centre – Halifax (Nouvelle-Écosse)

Rendez-vous au Canada Games Centre pour profiter de son immense centre aquatique. On y propose quatre tremplins, deux glissades d’eau, un spa et un sauna. Les adeptes de mise en forme peuvent s’inscrire aux séances d’Aquafit ou s’entraîner dans le bassin de compétition à huit couloirs pendant les périodes réservées aux adultes. On trouve en outre une pataugeoire pour les petits ainsi qu’un bassin récréatif de 25 mètres avec des jets d’eau.

Steinbach Aquatic Centre – Steinbach (Manitoba)

Mention spéciale à ce centre destiné aux enfants. Même si Winnipeg possède de très belles piscines municipales, le trajet de 45 minutes en voiture jusqu’au Steinbach Aquatic Centre en vaut la peine. C’est un royaume magique de 24 000 pieds carrés de pur plaisir, comprenant de la végétation intérieure, des murales, une fontaine de jets d’eau ornée de cochonnets, une rivière paresseuse et des glissades… De quoi faire le bonheur des enfants de tous les âges! Pour les adultes, on propose un bassin de compétition à six couloirs, un spa ainsi qu’un sauna.

Credit Union Place Aquatics Centre – Summerside (Île-du-Prince-Édouard)

Le centre aquatique du Credit Union Place Sport & Recreation Centre, à Summerside, est magnifiquement aménagé avec un bassin récréatif, un bassin de compétition et un spa, mais on y trouve aussi un sauna et un bain de vapeur, ainsi qu’une glissade d’eau des plus rapides, et une paroi d’escalade aquatique d’où on peut se laisser tomber dans la partie profonde de la piscine – amusant pour les enfants et les adultes.

Eastlink Centre – Grande Prairie (Alberta)

Le Eastlink Centre vaut le détour. Ce centre aquatique géant abrite une piscine chauffée de 25 mètres (avec rampe d’accès pour fauteuils roulants), un bassin de compétition de 50 mètres avec tremplins, deux spas, un simulateur de surf, un parc aquatique intérieur sur le thème des dinosaures pour les 12 ans et moins, ainsi qu’une rivière paresseuse qui serpente dans le parc, pour toute la famille. Cerise sur le gâteau: les clients ne tarissent pas d’éloges à l’égard du personnel attentionné.

Syncrude Aquatic Centre – Fort McMurray (Alberta)

Le Suncor Community Leisure Centre du MacDonald Island Park est un mégacentre récréatif et sportif de 450 000 pieds carrés. Le Syncrude Aquatic Centre est l’une de ses attractions les plus populaires. Il y a un parc aquatique d’un côté et des bassins de compétition de l’autre. On y propose des cours de natation pour tous les âges, des bébés accompagnés d’un parent, aux ados et aux adultes.

