Pour ou contre les lunettes anti-lumière bleue ? 

La science le confirme : la fatigue oculaire et les maux de tête sont des symptômes du syndrome de vision informatique, associé à un temps d’écran prolongé. Les lunettes anti-lumière bleue en vente libre et les lentilles de prescription traitées combattraient, selon certaines allégations, les dommages que les téléphones, téléviseurs et ordinateurs peuvent causer aux yeux. S’agit-il d’un bon achat ?

L’ABC de la lumière bleue

La lumière bleue fait partie du spectre des rayons auxquels nos yeux sont exposés tous les jours. « Nous recevons beaucoup de lumière bleue du soleil, c’est une lumière naturelle dont nous avons tous besoin pour fonctionner », explique l’optométriste Mahnia Madan, de Vancouver.

Les longueurs d’onde bleues favorisent la vigilance et aident à réguler notre rythme circadien, l’horloge interne qui nous indique quand il est temps de dormir ou de nous réveiller. « La nuit, lorsque le soleil se couche, la lumière bleue dans l’environnement diminue et indique à notre corps qu’il est temps de se reposer. Et le matin, lorsque nous nous réveillons avec la lumière bleue naturelle, notre corps se met en alerte », explique-t-elle.

Mais la lumière bleue émise par les écrans (en particulier la technologie DEL appelée LED en anglais) utilisée dans les appareils électroniques peut perturber ce cycle naturel. « La lumière bleue est surreprésentée dans les DEL », confirme l’optométriste Melissa Yuen, de Toronto. Cette lumière réduit la capacité du corps humain à produire de la mélatonine, une hormone qui nous rend somnolents. Pendant la journée, cela peut augmenter les performances cognitives et nous aider à demeurer alertes. Des recherches scientifiques suggèrent toutefois que l’exposition à la lumière bleue avant le coucher peut avoir des conséquences sur la qualité du sommeil.

Des lunettes anti-lumière bleue, c’est quoi au juste ?

Les lunettes de protection contre la lumière bleue sont dotées de verres spéciaux couverts d’un enduit réfléchissant qui aide à filtrer la lumière bleue. La personne qui les porte remarque plutôt une nuance jaunâtre.

Les verres teintés ont gagné en popularité ces dernières années, grâce à leurs inventeurs qui vantent leurs vertus pour améliorer le sommeil et prévenir la fatigue oculaire numérique.

Et ça marche ?

Des études suggèrent que porter ce type de lunettes avant le coucher peut aider les personnes qui ont de la difficulté à s’endormir. De manière anecdotique, Mahnia Madan dit que pour certains patients, le filtre jaunâtre améliore le confort visuel lorsqu’ils regardent un écran. L’efficacité des lunettes anti-lumière bleue pour combattre la fatigue oculaire numérique n’est pas prouvée hors de tout doute. « Il n’y a pas encore beaucoup de preuves scientifiques qu’elles nous protègent de la fatigue oculaire numérique ou de tout type de lumière nocive provenant de l’ordinateur », explique l’optométriste.

Dans un article publié en 2021, l’American Academy of Ophthalmology indique que la fatigue oculaire pourrait en fait être liée à une longue exposition aux écrans, comme la diminution du clignement, ce qui assèche les yeux.

Mais les écrans empêchent de dormir pour une foule d’autres raisons. C’est pourquoi de nombreux experts recommandent de diminuer l’utilisation des appareils électroniques avant l’heure du coucher.

Comment lutter contre la fatigue oculaire ?

« Un filtre anti-lumière bleue ne fera pas une grande différence, pense Mahnia Madan. Il est plus important que les patients portent une prescription correcte afin de pouvoir voir clairement sur l’ordinateur et de ne pas surfocaliser ou sous-focaliser, car cela peut causer beaucoup de fatigue. »

Parmi les conseils pratiques de l’Association des optométristes du Québec (AOQ), notons l’importance de faire des pauses. La règle des 20-20-20 est toute simple : toutes les 20 minutes de temps passé devant un écran, il faut regarder à une distance d’environ 20 pieds (6 mètres), pendant 20 secondes. Cligner souvent des yeux pour les hydrater, ajuster la luminosité des écrans à un niveau confortable et réduire les reflets en positionnant bien les lampes sont d’autres façons d’éviter la fatigue oculaire. La posture et l’ergonomie du poste de travail ont aussi leur importance, dit l’AOQ.

La version originale de cet article a été publiée sur chatelaine.com le 1er avril 2022, et mise à jour le 4 mai 2023. Traduit et adapté par l’équipe de Châtelaine en janvier 2024.