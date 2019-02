Quatre conseils pour aider les femmes à prendre le contrôle de leurs finances

Consulter un spécialiste

Dan Nolan, planificateur financier au Investment Planning Counsel, suggère de prendre rendez-vous avec un conseiller ou une conseillère financière avec qui l’on pourra discuter ouvertement. De nos jours, le temps est une denrée rare, les femmes sont occupées (typiquement plus que les hommes, car elles s’occupent davantage des enfants et des tâches ménagères). Un expert saura exactement quoi faire et par où commencer. «On consulte un médecin lorsqu’on est malade, on laisse sa voiture au garage quand elle doit être réparée, c’est la même chose pour nos finances, dit Dan Nolan. Mais bien des gens ne profitent malheureusement pas de ce service.» Il propose de rencontrer quelques spécialistes avant de choisir celui ou celle en qui on a le plus confiance.