7 bons oreillers pour enfin bien dormir

Oui, le parfait oreiller existe. Pour améliorer vos précieuses nuits de sommeil, nous avons essayé des modèles populaires et bien évalués en ligne, comme ceux d’Endy, de Casper, et de Silk & Snow.

Bien dormir repose en grande partie sur le choix de literie ; du matelas aux draps en passant par les oreillers. Eh oui, notre caboche a besoin d’un nid douillet pour s’assoupir doucement. L’équipe de Châtelaine a donc entrepris de dénicher les meilleurs pour chaque position de sommeil. Avec ces modèles de choix, vous pouvez dormir sur vos deux oreille(r)s; ils sont tous confortables, pratiques et de bonne qualité.

Nos principaux critères

Le confort

Pas question de se réveiller avec un torticolis. Nous avons donc évalué la fermeté, le soutien et la forme de chaque oreiller.

La fonctionnalité

Un oreiller qui nous permet de tomber dans les bras de Morphée en douceur, c’est déjà fantastique. Pouvoir en ajuster l’épaisseur ou laver sa housse à la machine, c’est encore mieux !

La qualité de la bourrure

Tant qu’à investir dans un nouvel oreiller, autant s’assurer de pouvoir le garder plusieurs mois, voire plusieurs années. Nous nous sommes assurés que les modèles sélectionnés ne se déformaient pas au bout de quelques dizaines de nuits.

Position : sur le côté

Ce modèle a beau être coûteux, il vaut chaque dollar investi. Nos trois testeurs l’ont élu comme leur favori (et se chamaillent depuis avec leurs conjoints et enfants pour le ravoir).

À elle seule, la bourrure dense constituée de deux variétés de mousse mémoire nous donne une impression de luxe. Elle rend l’oreiller douillet à souhait tout en demeurant assez ferme, mais pas raide. Au besoin, il est possible d’en retirer des copeaux de mousse pour l’amincir.

Notre jury a louangé sa forme en demi-lune, la qualifiant d’«enveloppante», de «confortable» et d’«idéale pour se blottir». Couché sur le côté, on sent son cou bien soutenu, sans pression sur l’épaule. Sur le dos, le cou s’aligne avec le reste du corps parce que l’oreiller s’adapte à la forme de la tête. Et comme l’oreiller a une épaisseur constante, même sur les côtés incurvés, la tête ne glisse pas. Le produit a d’ailleurs conservé sa forme et son aspect rebondi pendant toute la durée de notre test.

Deux petits bémols, cependant. Il n’y a qu’une seule épaisseur de housse, ce qui signifie que pour la laver à la machine, il faut conserver la mousse effilochée dans un contenant, puis faire preuve de doigté lorsqu’on la réinsère dans la housse propre, afin d’éviter de créer des bosses. De plus, il faut se procurer une taie d’oreiller spéciale, vendue plus de 50$, pour chaque oreiller.

Format testé : Grand lit (queen)

Bourrure : mélange exclusif de deux mousses mémoire infusées de cuivre

Housse : 29% viscose, 17% spandex, and 54% polyester (lavable à la machine)

Fermeté : plutôt ferme

Garantie limitée de 3 ans

Livraison gratuite sur Amazon

Taie d’oreiller (55$)

Oreiller duvet soutien souple Divine – Hôtels Le Germain (à partir de 140$)

Position : sur le ventre

Vous préférez les oreillers très souples et minces ? Considérez ce modèle fait par l’entreprise québécoise Marie l’Oie qu’on retrouve dans les Hôtels Le Germain.

À mille lieues de l’appui-tête en plumage beaucoup trop ferme de votre grand-mère, celui-ci garni de plumes et de duvet d’oie blanche du Canada se révèle fort douillet, «surtout pour les personnes qui dorment sur le ventre et qui ne veulent pas avoir la tête surélevée », a noté un testeur. Mais pourquoi donc ? Puisqu’il perd de son gonflant rapidement et ne reprend pas sa forme, amenuisant le soutien au niveau du cou lorsque vous roupillez sur le côté ou sur le dos. Au besoin, la marque propose deux autres modèles plus fermes (qui sont d’ailleurs moins chers).

Autrement, cet oreiller nous a gardés au frais tout au long du test et la qualité de la housse de 300 fils par pouce nous a plu.

Format testé : Grand lit (queen)

Grand lit (queen) Bourrure : 80% plume et 20% duvet d’oie blanche canadien

80% plume et 20% duvet d’oie blanche canadien Housse : 100% coton

100% coton Fermeté : Très souple

Très souple Lavable à la machine : oui

: oui Fait au Canada par une compagnie québécoise (Marie l’Oie)

Livraison gratuite avec Simons

Retour en magasin dans un délai de 30 jours

Oreiller en mousse mémoire – Endy (à partir de 125$)

Positions : sur le côté ou sur le dos

Ce modèle en mousse mémoire extra ferme permet aux dormeurs sur le dos ou sur le côté de conserver un bon alignement du corps. Loin du nuage moelleux dans lequel la tête s’enfonce, il moule plutôt la tête légèrement et maintient le cou bien droit.

« Impossible qu’il se déforme avec cette fermeté, a relevé un rédacteur. Disons qu’on ne ferait pas une bataille d’oreillers avec celui-là. » Nos testeurs ont apprécié la housse très douce dont les extrémités conçues d’un tissu qui respire aident à ne pas se réveiller en sueurs. À sa sortie de l’emballage, l’oreiller dégageait une légère odeur de plastique qui s’est dissipée après deux nuits.

Format testé : Standard

Bourrure : Mousse mémoire

Housse : 60 % polyester, 40 % viscose de bambou avec panneaux en maille (lavable à la machine)

Fermeté : très ferme

Livraison et retour gratuits dans les provinces canadiennes

Garantie limitée de 3 ans

Oreiller personnalisable – Endy (à partir de 85$)

Toutes les positions

Si vous trouvez toujours les oreillers trop épais, celui-ci pourrait bien faire votre bonheur puisque vous pouvez en retirer de la bourrure au besoin. Son rembourrage offre un bon soutien – pas trop ferme ni trop lâche – qui s’est maintenu pendant toute la durée de notre test. «Les petits morceaux de mousse mémoire, c’est ingénieux. L’oreiller ne s’est pas déformé, il est encore bien rebondi», s’est réjouit une testeuse.

Deux petits plus: La mousse mémoire effilochée est contenue dans une pochette intérieure qui simplifie les choses quand vient le temps de nettoyer la housse externe à la machine. Et l’oreiller vient avec une autre housse à remplir du surplus de bourrure pour se créer un oreiller de voyage.

Format testé : Très grand (King)

Bourrure : Mousse mémoire effilochée

Housse : 100% coton avec bourre duveteux (lavable à la machine)

Fermeté : plutôt ferme

Marque canadienne

Livraison et retour gratuits dans les provinces canadiennes

Garantie limitée de 3 ans

Oreiller Silk & Snow (à partir de 80$)

Toutes les positions

Cet oreiller ajustable est susceptible de plaire à la majorité des dormeurs. Silk & Snow semble avoir mis le doigt sur la juste balance entre la fermeté et la souplesse avec sa mousse-mémoire effilochée, permettant de dormir confortablement dans toutes les positions.

La version standard arrive très généreusement rembourrée. « C’est le seul oreiller ajustable du test dont j’ai dû retirer de la mousse », a relevé notre collègue agréablement surpris.

Il a d’ailleurs salué le confort optimisé par la bourre pelucheuse de l’enveloppe qui ne s’est d’ailleurs pas décomposée après deux passages à la laveuse et à la sécheuse.

Format testé : standard

Bourrure : Mousse-mémoire effilochée

Housse : 100% coton (lavable à la machine)

Fermeté : plutôt moelleux

Marque canadienne

Livraison et retour (après essai de 100 jours) gratuits

Garantie de 3 ans

Oreiller original – Casper (à partir de 89$)

Toutes les positions

Voilà un oreiller passe-partout. Tout semble avoir été pensé pour offrir un juste milieu, dont une épaisseur ni trop mince ni trop haute qui devrait convenir à la plupart des dormeurs. « Je le recommanderais sans crainte à mes amis qui n’ont pas de besoins spécifiques, tant il m’a semblé polyvalent », a noté un rédacteur de Châtelaine.

Il est facile de manipuler la bourrure en duvet synthétique pour former l’oreiller à son goût, au besoin. Oui, un oreiller qui se déforme à la main peut laisser présager des amas de bourres incommodants, mais une petite secousse avant le dodo suffit à tout remettre en place.

Casper promet sinon de vous «garder au frais nuit après nuit». Or, lors de notre test, nous avons remarqué avoir un peu plus chaud qu’à l’habitude. Bon à savoir : la housse se retire facilement et peut être nettoyée puis séchée à la machine à cycle délicat.

Format testé : Standard

Bourrure : Duvet synthétique en microfibre de polyester (nettoyage à sec uniquement)

Housse : 100% coton avec bourre duveteux (lavable à la machine)

Fermeté : plutôt moelleux

Livraison et retour gratuits au Canada

Garantie limitée de 1 an

Oreiller en faux duvet Pure Parima (à partir de 79$ US)

Position : sur le ventre

Surtout connue pour ses draps entièrement conçus en coton égyptien (le tissu le plus recherché en raison de sa légèreté, sa douceur et sa résistance), Pure Parima propose également des oreillers. Nous avons testé leur modèle standard en duvet synthétique et nous pouvons vous le confirmer : la housse en coton est si soyeuse qu’elle nous a rappelé la texture du satin. Bien rebondi et hyper souple, l’oreiller s’affaisse dès le coco s’y dépose en raison de sa bourrure hyper aérienne. Notre testeur a affirmé dormir confortablement sur le ventre comme sa tête n’était pas trop surélevée.

Par ailleurs, l’oreiller, bourre incluse, se lave à la machine sans se déformer. Une rareté pour du duvet synthétique !

Format testé : Standard

Bourrure : Duvet synthétique Poly VirtuDown®

Housse : 100% coton

Fermeté : moelleux

Lavable à la machine : oui

Livraison gratuite aux États-Unis (frais supplémentaires au Canada)

Garantie limitée de 2 ans

