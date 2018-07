10 lectures estivales parfaites pour le hamac, la plage, le balcon…

Le coloré

Première phrase

« Tu sors de l’eau, maman ? »

Le propos

Les luttes et les tâtonnements inhérents à la vie d’artiste, voilà ce qui occupe Catherine Ocelot dans cet album aux couleurs vives. Sa réflexion est enrichie des confidences de sept créatrices et créateurs, dont Micheline Lanctôt, Rafaël Ouellet et Julie Delporte. Parmi les sujets abordés : les limites poreuses de l’autofiction, le succès, la difficile conciliation entre le monde de l’art et celui, terre à terre, de la famille…

L’auteure

La vie d’artiste est le troisième album de Catherine Ocelot, après Nenette cherche un sens (2006) et Talk-Show (2016). Le fil conducteur entre ces œuvres ? Les liens que nous tissons – ou non – avec les autres, et la façon dont ils nous façonnent.

Pourquoi le lire

Pour le sens que la bédéiste tire de l’absurde ou du banal – les nombreuses scènes du quotidien, par exemple, s’insèrent avec justesse dans la discussion. Pour les confessions parfois étonnantes, jamais complaisantes, des artistes interviewés.

La vie d’artiste, de Catherine Ocelot, Mécanique générale, 208 pages

[C.R.P.]