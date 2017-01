La salade de betteraves n’est plus le plat de grand-mère composé de légumes mous, mous, mous qu’elle était. Aujourd’hui, elle trône sur les menus de tous les nouveaux restos, en version revue, améliorée (et plus croquante!). Nos meilleures recettes rassemblées ici, plus des astuces pour choisir les bonnes betteraves au marché, les conserver et les apprêter.