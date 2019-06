Conditions générales d’utilisation

Bienvenue dans le site Web de St. Joseph (le « site »). Veuillez lire les présentes conditions d’utilisation qui régissent votre utilisation de notre site. Veuillez noter qu’en utilisant notre site, vous acceptez de respecter les présentes conditions et d’y être lié, ainsi que d’être lié aux conditions énoncées dans notre politique de confidentialité (le « contrat »).

GÉNÉRALITÉS

Il se peut que, de temps à autre, nous modifiions les conditions qui régissent votre utilisation de notre site. En utilisant notre site à la suite de ces modifications, vous acceptez de respecter les conditions révisées et d’y être lié. Nous pourrions aussi changer, déplacer ou supprimer des parties de notre site ou en ajouter de nouvelles.

CONTENU DU SITE

Sauf indications contraires, tout le matériel, notamment le texte, les images, les illustrations, les dessins, les icônes, les photographies, les clips vidéo et les autres éléments (collectivement regroupés sous la désignation « contenu ») figurant sur le site sont protégés par le droit d’auteur, les marques de commerce, l’habillage commercial et/ou les autres propriétés intellectuelles qui sont détenus, enregistrés ou sous licence par St. Joseph Communications et/ou ses filiales et/ou ses entreprises apparentées (collectivement regroupés sous la désignation « St. Joseph »). L’intégralité du site est protégée par le droit d’auteur et l’habillage commercial, dont tous les droits, titres et intérêts internationaux relatifs au contenu sont la propriété de St. Joseph.

Le site et son contenu sont destinés uniquement à un usage personnel et non commercial. Vous pouvez télécharger ou copier le contenu et les autres éléments figurant sur le site pour votre utilisation personnelle à la condition que vous ne supprimiez ou ne modifiiez pas les avis de droit d’auteur, les marques de commerce ou les autres avis relatifs à la propriété. Aucun droit, titre ou intérêt relatif à un élément ou à un logiciel téléchargé ne vous est cédé du fait de ce téléchargement ou de cette copie. Vous n’êtes pas autorisé à reproduire (sauf dans le cas susmentionné), publier, transmettre, distribuer, afficher ou à modifier tout ou partie du contenu, du site ou des logiciels qui s’y rapportent, à les vendre ou à participer à leur vente ou à leur exploitation, ni à créer des œuvres qui en seraient dérivées, de quelque manière que ce soit.

COMMENTAIRES, RÉACTIONS, CARTES POSTALES ET AUTRES COMMUNICATIONS DES UTILISATEURS

Tous les commentaires, réactions, cartes postales, suggestions, idées ou autres communications divulgués, soumis ou offerts à St. Joseph sur ce site ou par son intermédiaire ou divulgués, soumis ou offerts d’une autre manière en lien avec votre utilisation de ce site (collectivement regroupés sous la désignation « commentaire(s) ») sont considérés comme la propriété de St. Joseph et le demeurent. En divulguant, soumettant ou offrant tout commentaire à St. Joseph, vous lui cédez tous vos droits, titres et intérêts relatifs aux droits d’auteur et autres propriétés intellectuelles dans les commentaires pour le monde entier. Ainsi, St. Joseph devient le propriétaire exclusif de ces droits, titres et intérêts et n’est soumis à aucune limite, quelle qu’elle soit, dans l’utilisation de tout commentaire, à des fins commerciales ou autres. St. Joseph n’a et n’aura aucune obligation de (1) maintenir la confidentialité des commentaires; (2) payer une rétribution quelconque à un utilisateur pour son commentaire; ou (3) répondre aux commentaires des utilisateurs.

Vous convenez qu’aucun des commentaires que vous soumettrez au site ne violera les droits d’aucun tiers, notamment le droit d’auteur, la marque de commerce, la confidentialité ou tout autre droit à la vie privée ou à la propriété intellectuelle. Vous convenez de plus qu’aucun des commentaires que vous soumettrez au site ne contiendra d’éléments diffamatoires ou encore illicites, injurieux ou obscènes. Vous êtes et demeurez entièrement responsable du contenu de tous les commentaires que vous émettez.

Vous acceptez que St. Joseph utilise ou divulgue des renseignements sur vos caractéristiques sociodémographiques et votre utilisation du site d’une manière qui ne permette pas de révéler votre identité. En participant à des tirages au sort, des concours ou des promotions du site ou en demandant des renseignements promotionnels ou des mises à jour sur les produits, vous acceptez que St. Joseph puisse utiliser vos renseignements à des fins de commercialisation ou de promotion.

NOS COMMUNICATIONS AVEC VOUS

Vous acceptez que St. Joseph vous envoie des courriels afin de vous avertir de changements ou d’ajouts à ce site, à nos produits et services, ou à toute autre fin que St. Joseph juge appropriée.

INFORMATION SUR LES PRIX

Les prix affichés sur le site le sont en dollars canadiens et ne sont valables et en vigueur qu’au Canada.

MARQUES DE COMMERCE

Les marques de commerce, logos et marques de service (collectivement regroupés sous la désignation « marques de commerce ») affichés sur le site sont des marques de commerce déposées et non déposées de St. Joseph. Aucune information contenue sur ce site ne doit être interprétée comme accordant, implicitement, par estoppel ou par quelque autre moyen, une licence ou le droit d’utiliser une marque de commerce affichée sur ce site sans l’autorisation écrite de St. Joseph.

LIENS VERS D’AUTRES SITES WEB ET SERVICES

Ce site peut contenir des liens vers des ressources et services externes sur la disponibilité et le contenu desquels St. Joseph n’exerce aucun contrôle. Vous devez adresser toute question concernant ces services ou ressources, ou tout lien avec ceux-ci, aux services ou ressources externes en question. St. Joseph n’est pas responsable du contenu des pages hors site ou de tout autre site lié à son site, et ne cautionne aucun produit ou service lié ou fourni à son site. La présence d’un lien vers de tels sites ne signifie pas que St. Joseph s’en porte garant. Vous utilisez les liens vers d’autres pages hors site à vos seuls risques.

DÉCLARATION DE NON-RESPONSABILITÉ

CE SITE EST FOURNI « EN L’ÉTAT », « SUIVANT DISPONIBILITÉ » ET SANS GARANTIES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS, SANS QUE CELA CONSTITUE UNE LISTE EXHAUSTIVE, DES GARANTIES DE TITRE OU DES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À DES FINS PARTICULIÈRES. ST. JOSEPH N’ÉMET AUCUNE DÉCLARATION OU GARANTIE QUANT AUX ASPECTS FONCTIONNELS DE CE SITE, PAR EXEMPLE QUANT AU FAIT QUE LE SERVICE NE SERA PAS INTERROMPU OU QU’IL SERA EXEMPT D’ERREURS, OU QUE CE SITE OU LE SERVEUR QUI Y PERMET L’ACCÈS SONT EXEMPTS DE VIRUS. VOUS OBTENEZ ACCÈS AU SITE À VOS SEULS RISQUES ET ASSUMEZ L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE TOUTE INTERFÉRENCE, PERTE OU PERTURBATION OU DE TOUT DOMMAGE CAUSÉ À VOTRE SYSTÈME INFORMATIQUE EN RAPPORT AVEC VOTRE UTILISATION DU SITE OU DE TOUT SITE QUI Y EST LIÉ. VOUS ACCEPTEZ QUE NI ST. JOSEPH NI AUCUNE AUTRE PARTIE LIÉE À LA CRÉATION, À LA PRODUCTION OU AU DÉVELOPPEMENT DE CE SITE NE PUISSENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE DOMMAGES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT EN LIEN AVEC VOTRE ACCÈS À CE SITE OU AVEC L’UTILISATION QUE VOUS EN FAITES.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ EN CAS D’INEXACTITUDE

Tous les renseignements fournis sur le site par St. Joseph le sont de bonne foi. Il peut arriver que des renseignements figurant sur le site présentent certaines erreurs typographiques, inexactitudes ou omissions. St. Joseph n’assume pas la responsabilité de la mise à jour continue de son site. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur, inexactitude ou omission et de changer ou de mettre à jour les informations à tout moment et sans préavis.

INDEMNISATIONS

Vous acceptez de défendre et d’indemniser St. Joseph et de dégager St. Joseph de toute responsabilité à l’égard des réclamations, dommages, frais et dépenses, y compris les honoraires d’avocat, découlant de votre utilisation du site ou associés à celle-ci.

DIVERS

Sauf indication contraire, ce site et son contenu sont affichés uniquement dans le but de promouvoir les produits et services de St. Joseph. St. Joseph gère et exploite ce site depuis ses bureaux de Toronto, en Ontario.

Le présent contrat d’utilisation doit être interprété d’après les lois de la province de l’Ontario, sans égard aux dispositions relatives aux conflits de lois. Tout litige découlant du présent contrat d’utilisation relève exclusivement de la compétence des tribunaux provinciaux et fédéraux de la province de l’Ontario. Si une clause quelconque de ces conditions d’utilisation est déclarée non exécutoire, cette clause doit être interprétée, dans toute la mesure du possible, d’après les lois applicables; le reste des dispositions restera applicable et de plein effet.

RÉSILIATION

Le présent contrat d’utilisation est en vigueur jusqu’à ce qu’il soit résilié par vous-même ou par St. Joseph. Vous pouvez résilier ce contrat à tout moment. St. Joseph peut également résilier ce contrat à tout moment et immédiatement, sans préavis, si, à notre seule discrétion, vous ne respectez pas les conditions d’utilisation ou les clauses contenues dans le contrat. En cas de résiliation du présent contrat par vous ou par St. Joseph, St. Joseph peut vous refuser l’accès à ce site. Vous devrez alors immédiatement détruire tout le matériel téléchargé ou obtenu de ce site, ainsi que toutes les copies du matériel que vous aurez effectuées, que vous l’ayez fait selon les conditions du présent contrat ou non.