Politique de confidentialité

Le respect de votre confidentialité nous tient à cœur. St. Joseph Printing Limited, ses filiales et ses sociétés affiliées (collectivement nommées « SJ » ou « nous ») s’engagent à préserver la confidentialité, la sécurité et la précision des renseignements personnels qu’elles recueillent, utilisent et divulguent, conformément au cadre juridique en vigueur. La présente politique de confidentialité (la « Politique de confidentialité ») constitue un énoncé des principes et des lignes directrices concernant la protection des renseignements personnels de nos clients, nos fournisseurs de services et d’autres particuliers (« vous »), à l’exception de notre personnel dont les renseignements personnels sont recueillis, utilisés et divulgués conformément à notre Politique de confidentialité à l’intention du personnel. Cependant, la Politique de confidentialité ne s’applique pas aux renseignements personnels que nous recueillons, utilisons ou divulguons à des fins journalistiques.

CONSENTEMENT

EN TRANSMETTANT DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS À SJ OU À SES AGENTS, VOUS CONVENEZ QUE NOUS POUVONS RECUEILLIR, UTILISER ET DIVULGUER DE TELS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, CONFORMÉMENT À LA PRÉSENTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AUX PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE CONFIDENTIALITÉ QUE VOUS NOUS AVEZ COMMUNIQUÉES, DANS LA MESURE PERMISE OU REQUISE PAR LA LOI. Sous réserve d’exigences juridiques, vous pouvez refuser ou retirer votre consentement à l’égard de certaines des fins déterminées en tout temps en prenant contact avec nous (consultez « Nous contacter » ci-dessous). Si vous refusez ou retirez votre consentement, il se peut que nous soyons dans l’impossibilité de vous fournir ou de continuer de vous fournir certains services ou renseignements qui pourraient vous être utiles.

1. Qui sommes-nous?

SJ est une entreprise axée sur l’impression de magazines, l’élaboration et l’intégration de solutions Web, ainsi que sur les solutions de contenu pour une vaste gamme de clients.

La présente Politique de confidentialité s’applique à notre collecte, à l’utilisation et à notre divulgation de renseignements personnels concernant des clients et consommateurs de nos produits et services, y compris nos publications en ligne et imprimées, ainsi que nos fournisseurs de services.

2. Quels renseignements recueillons-nous?

Le cadre juridique canadien sur la protection des renseignements personnels définit renseignements personnels en termes généraux de renseignements sur des « personnes identifiables » ou comme des renseignements permettant d’identifier un individu. Les types de renseignements personnels que nous pouvons recueillir à l’occasion à votre sujet comprennent : votre nom, adresse, numéro de téléphone, adresse courriel, votre adresse de réexpédition (p. ex., lors de vacances), vos adresses précédentes, vos renseignements de paiement (aux fins de facturation), vos préférences à l’égard d’envois postaux (comme « sans parfum » « sans emballage », etc.), consignes de livraisons et les préférences individuelles de service (comme « pas de sollicitation »). En outre, de temps à autre, nous pouvons vous demander de plus amples renseignements concernant vos intérêts, votre profession et vos antécédents. Par exemple, nous demandons parfois à nos clients de remplir des sondages afin de mieux les connaître et déterminer les questions, produits ou services qui peuvent les intéresser et intéresser notre lectorat. Enfin, de temps à autre, nous pouvons faire l’acquisition de renseignements démographiques et autres informations vous concernant (votre occupation et intérêts, par exemple) par l’entremise d’une autre organisation, mais seulement si vous avez préalablement accepté de permettre à cette organisation de divulguer les renseignements à des sociétés comme SJ.

3. Pourquoi recueillons-nous vos renseignements personnels?

Nous recueillons vos renseignements personnels aux fins indiquées ci-dessous :

(a) afin de fournir le produit, service ou renseignement que vous avez demandé;

Si vous êtes un client de l’une de nos publications, nous utilisons votre nom et votre adresse (postale ou courriel) pour la livraison du produit, service ou renseignement que vous avez demandé et pour faire avec vous le suivi de votre transaction (c.-à-d. envoyer une facture, vous aviser que votre abonnement arrive à échéance, etc.). Si vous vous inscrivez à un concours offert par l’intermédiaire de l’un de nos sites Web ou toute autre méthode de publication, nous utilisons vos renseignements personnels afin d’administrer le concours pour notre propre compte ou pour le compte de nos commanditaires.

(b) Pour traiter un paiement

Votre numéro de carte de crédit, de carte de débit, ou les renseignements bancaires concernant les paiements par prélèvements automatiques sont utilisés seulement pour procéder aux paiements et vous présenter divers choix de paiement, et non à des fins de marketing.

(c) Pour vous envoyer des renseignements

Nous pouvons, à l’occasion, vous faire parvenir d’autres renseignements au sujet de la publication, de ses offres ou d’autres produits sous son nom.

(d) Autres fins

De plus, de temps à autre, nous pouvons utiliser vos renseignements personnels aux fins suivantes :

pour repérer les erreurs, fraudes, vols et autres activités illégales et en protéger SJ et d’autres tierces parties et vérifier que les politiques et les obligations contractuelles de SJ sont respectées;

et d’autres tierces parties et vérifier que les politiques et les obligations contractuelles de sont respectées; pour comprendre vos besoins et préférences, notamment pour communiquer avec vous et effectuer des sondages, de la recherche et des évaluations;

pour obtenir des rapports vérifiés à l’égard du nombre d’abonnés de chaque publication;

réaliser des opérations commerciales, y compris l’achat, la vente, la location, la fusion, le regroupement ou tout autre type d’acquisition, d’aliénation, de titrisation ou de financement auquel prend part SJ ;

; toute autre fin que nous pouvons vous indiquer de temps à autre.

4. À qui divulguons-nous vos renseignements personnels?

Nous pouvons divulguer vos renseignements personnels aux tierces parties suivantes dans les circonstances indiquées ci-dessous :

(a) Divulgations à nos fournisseurs de services

Nous pouvons divulguer vos renseignements personnels à d’autres entreprises qui fournissent des services en notre nom dans le but de nous permettre de vous offrir les services, produits ou renseignements que vous avez demandés, y compris des imprimeurs d’étiquettes, des imprimeurs de factures, des agents contractuels d’exécution, des vérificateurs, nos concepteurs de logiciels (y compris les concepteurs et les hôtes de sites Web), ainsi que les fournisseurs de services de traitement de données, de gestion de documents et de services de bureau. En outre, nous pouvons divulguer vos renseignements personnels à une organisation ou à un individu dont les services ont été retenus par SJ afin d’évaluer votre solvabilité ou de recouvrer des créances impayées à l’égard d’un compte, ou encore à nos vérificateurs. Nous ne fournirons à ces sociétés que les renseignements dont elles ont besoin pour fournir le service et il leur est interdit d’utiliser ces renseignements à une autre fin.

(b) Divulgation à nos sociétés affiliées et à nos entités commerciales

Nous pouvons divulguer vos renseignements personnels à n’importe laquelle des sociétés et unités d’entreprise qui font partie du groupe SJ afin de mieux vous servir et de vous fournir des renseignements concernant les produits et services de notre groupe.

(c) Divulgation aux partenaires commerciaux

Nos magazines et sites Web peuvent communiquer leur liste de clients à d’autres organisations triées sur le volet (comme d’autres magazines, éditeurs de livres, banques ou organismes de bienfaisance) qui souhaitent vous renseigner sur un produit ou service qui pourrait vous intéresser. Nous examinons le matériel qui doit vous être envoyé avant que les noms et adresses (y compris les adresses courriel) soient communiqués pour garantir que l’organisation est digne de confiance et que le matériel est approprié et non trompeur.

(d) Divulgation dans le cadre d’un transfert d’activités

SJ peut participer à la vente ou au transfert d’une partie ou de la totalité de ses activités. Dans le cadre de cette vente ou de ce transfert, SJ peut communiquer vos renseignements personnels à l’organisation acquérante, mais exigera de cette dernière qu’elle accepte de protéger la confidentialité de vos renseignements personnels d’une façon conforme à la présente Politique de confidentialité.

SI VOUS PRÉFÉREZ QUE NOUS NE DIVULGUIONS PAS VOS RENSEIGNEMENTS, COMME DÉCRIT CI-DESSUS AUX CLAUSES 4(a)-(d), VEUILLEZ SIMPLEMENT NOUS EN AVISER (CONSULTEZ « NOUS CONTACTER » CI-DESSOUS).

(e) Application de la loi et divulgation juridique

SJ peut divulguer vos renseignements personnels à un organisme gouvernemental qui a fait valoir son autorité légale d’obtenir l’information, ou lorsque SJ a des motifs raisonnables de croire que l’information pourrait être utile dans une enquête portant sur une activité criminelle, ou pour satisfaire à une citation à comparaître ou un mandat ou un ordre d’une cour, d’une personne ou d’un organisme ayant autorité à exiger la présentation de renseignements, ou pour se conformer à des décisions judiciaires concernant la production de dossiers et de renseignements, ou comme exigé en vertu d’un statut, de la réglementation ou par la loi, ou du conseiller juridique de St. Joseph Communication.

5. Contrôle de vos renseignements personnels

SJ souhaite que vous soyez en mesure de garder le contrôle sur la façon dont nous utilisons vos renseignements personnels. En particulier :

Vous pouvez avoir le droit de ne pas participer à certaines ou à la totalité des fins déterminées, des utilisations et des divulgations indiquées aux clauses 3 et 4 ci-dessus.

Vous avez toujours le choix de nous demander de ne pas utiliser votre nom, adresse, adresse courriel, etc., et de ne vous fournir que le produit, le service ou les renseignements que vous avez demandés Consultez « Nous contacter » ci-dessous.

Les communications par courriel comprendront toujours l’identité de l’expéditeur ainsi que l’option « Se désabonner ».

Si vous recevez un courriel de l’un de nos magazines destinés aux consommateurs et que vous souhaitez connaître la source de votre nom (c.-à-d. la liste d’où il provient), nous prendrons toutes les mesures raisonnables pour en déterminer la source et vous fournir le renseignement. Pour formuler cette demande, ou confirmer que vos renseignements personnels que nous avons sont justes, veuillez prendre contact avec nous (consultez « Nous contacter » ci-dessous). (Veuillez noter que vous pouvez confirmer certains renseignements du compte en visitant la section service à la clientèle de nos magazines destinés aux consommateurs).

Comme il a été mentionné ci-dessus, il se peut que nous soyons dans l’impossibilité de vous fournir nos services si vous retirez votre consentement à l’égard de notre utilisation de vos renseignements personnels.

6. Où sont conservés vos renseignements personnels?

Vos renseignements personnels sont stockés dans des emplacements sécurisés ainsi que dans des serveurs contrôlés par SJ, situés soit dans nos bureaux, soit dans les bureaux de nos fournisseurs de services. Pour consulter vos renseignements personnels, veuillez prendre contact avec notre responsable de la confidentialité au moyen des coordonnées indiquées à la section « Nous contacter » ci-dessous.

7. Comment pouvez-vous accéder à vos renseignements personnels?

Sur présentation d’une demande écrite et sous réserve de certaines exceptions, SJ vous informera de l’existence, de l’utilisation et de la divulgation de vos renseignements personnels et vous permettra de les consulter. Les demande de consultation devraient être présentées à notre responsable de la confidentialité au moyen des coordonnées indiquées à la section « Nous contacter » ci-dessous.

8. Comment protégeons-nous vos renseignements personnels?

Nous déployons tous les efforts raisonnables afin de prévenir la perte, l’utilisation malveillante et l’altération des renseignements personnels sous notre contrôle. Nos politiques de sécurité sont passées en revue périodiquement et améliorées au besoin.

Seuls les employés et les fournisseurs autorisés ont accès à vos renseignements personnels. Lorsque des renseignements personnels sont envoyés à un tiers aux fins de traitement, nous nous assurons, au moyen d’ententes contractuelles avec celui-ci, que vos renseignements personnels demeurent sécurisés. Nous conservons vos renseignements personnels pendant la période où nous vous fournissons un produit ou un service et pendant une période raisonnable par la suite dans l’éventualité où vous voudriez obtenir à nouveau un service.

Nous exploitons des réseaux de données sécurisées protégées par des systèmes de coupe-feu et de protection par mot de passe correspondant aux normes de l’industrie. Les renseignements concernant les cartes de crédit sont traités au moyen de procédés de chiffrement et de sécurité correspondant aux normes de l’industrie. Nous ne recueillons pas de renseignements personnels provenant de babillards électroniques ou de forums. Cependant, nous ne pouvons garantir que les renseignements personnels communiqués volontairement dans des groupes de discussion ne seront pas recueillis et utilisés par d’autres, auquel cas vous pourriez recevoir des messages non sollicités de la part de tiers.

9. La confidentialité et nos sites Web

SJ recueille parfois des renseignements personnels par l’intermédiaire de ses nombreux sites Web. La présente clause renferme des renseignements supplémentaires concernant la collecte de ces renseignements personnels.

Témoins – lorsqu’un visiteur accède à un site Web de SJ, nous pouvons utiliser une fonction de navigation appelée un « témoin » pour recueillir des renseignements comme le type de navigateur Internet et de système d’exploitation utilisé par le visiteur, le nom de domaine du site Web duquel provient le visiteur, la date et la durée de la visite, le nombre de visites, la durée moyenne consacrée à la visite de notre site Web, les pages consultées, les identifiants d’utilisateurs sous forme anonyme des utilisateurs enregistrés et des abonnées, l’adresse IP de l’appareil (qui ne dévoile pas votre identité) et le nombre de témoins accumulés. Un témoins est un petit fichier texte qui contient un numéro d’identification unique qui identifie pour nos ordinateurs le navigateur du visiteur, mais pas nécessairement le visiteur, à chaque consultation de notre site.

À moins que le visiteur nous informe expressément (p. ex., en s’inscrivant à nos services ou en nous envoyant un message à partir des sites Web), nous ne connaîtrons pas l’identité des visiteurs. Outre les fins déterminées décrites dans notre Politique de confidentialité, nous pouvons utiliser cette information tirée de nos sites Web et la partager avec d’autres organisations avec lesquelles nous entretenons des relations commerciales afin de mesurer l’utilisation de nos sites Web et d’en améliorer les fonctionnalités et le contenu.

Les visiteurs peuvent réinitialiser leur navigateur afin d’être avisés dès qu’ils reçoivent un témoin ou de refuser les témoins. Si vous souhaitez désactiver les témoins, veuillez consulter l’Annexe 1 « Comment désactiver les témoins ».

Cependant, lorsqu’un visiteur refuse les témoins, il se peut qu’il soit dans l’impossibilité d’utiliser certains des dispositifs offerts dans nos sites Web.

Communications en ligne – afin de nous aider à offrir un service ou de l’information aux visiteurs de notre site Web, ceux-ci peuvent nous transmettre volontairement des renseignements personnels visant notamment à poser une question, obtenir de l’information, à s’abonner, à examiner ou à télécharger une publication, et à participer à des concours ou des sondages. Si SJ vous connaît en qualité d’utilisateur inscrit à un service en ligne, nous pouvons combiner et conserver les renseignements personnels concernant votre utilisation de nos sites Web et l’information en ligne que vous avez fournie avec certains autres renseignements en ligne et hors ligne que nous avons pu recueillir.

Communications par courriel – à l’occasion, il se peut que nous vous envoyions par courriel des communications liées au marketing ou de nature promotionnelle contenant de l’information qui peut vous être utile, notamment de l’information concernant les produits et services de SJ et d’autres tiers avec lesquels nous entretenons des relations commerciales. Nous y inclurons des directives sur la façon de vous désabonner et de nous informer de vos préférences si vous souhaitez ne pas recevoir de courriels de marketing ou de nature promotionnelle à l’avenir de la part de SJ.

De plus, si vous nous envoyez un message courriel, nous pouvons conserver votre message et votre adresse courriel, ainsi que toute réponse que nous vous envoyons.

Annonceurs –si vous fournissez certains renseignements personnels sur l’un des sites Web de SJ pour demander des renseignements d’un tiers (comme un annonceur), nous ne sommes pas responsables de toute utilisation de vos renseignements personnels par cette tierce partie. Par conséquent, nous vous suggérons de consulter d’abord la politique de confidentialité d’une telle tierce partie avant de soumettre vos renseignements personnels en visitant son site Web ou en communiquant avec elle par la poste ou par téléphone.

Sondages d’opinion – les sondages d’opinion sur nos sites Web sont anonymes. Nous n’établissons pas de rapprochement entre les votes exprimés dans ces sondages et des noms ou adresses de courrier électronique, à moins d’indication contraire lors de la collecte.

Recherches – pour faciliter votre navigation, des fonctions de recherche sont parfois fournies sur nos sites Web. Nous conservons des journaux de bord dans lesquels sont consignés les termes recherchés afin d’en apprendre davantage sur le genre d’information que nos visiteurs recherchent et, ainsi, améliorer nos services.

Hyperliens – pour votre commodité, les sites Web de SJ comprennent parfois des hyperliens vers des sites Web gérés par des tiers. En activant ces liens, vous quittez les sites Web de SJ pour accéder à ceux des tiers, dont les politiques de confidentialité et les pratiques peuvent être différentes de celles de SJ. SJ décline toute responsabilité quant à l’utilisation de ces sites Web de tiers.

Publicité à l’intention d’enfants – nous sommes d’avis qu’aucun des sites Web de SJ ne s’adresse directement aux enfants âgés de 13 ans et moins. Nos publicités ne visent pas sciemment les enfants âgés de 13 ans et moins, sauf lorsque la loi le permet.

Personnes âgées moins de 18 ans – les personnes âgées de moins de 18 ans ne devraient pas fournir ou afficher des renseignements personnels sur nos sites Web sans la permission de leurs parents ou de leur tuteur légal. Nous pouvons exiger d’obtenir le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse courriel et la date de naissance d’un individu de moins de 18 ans pour la participation à un concours pour lui laisser savoir s’il gagne. Dans ce cas-là, nous demanderons le consentement d’un parent ou du tuteur avant de recueillir les renseignements.

Aucun renseignement recueilli d’internautes âgés de moins de 18 ans n’est utilisé à quelque fin promotionnelle ou de marketing que ce soit par SJ. À moins d’indication contraire au moment de la collecte, nous ne fournissons aucun renseignement personnel recueilli par l’intermédiaire d’un site Web de SJ de la part d’individus âgés de moins de 18 ans, peu importe la source, à des tiers pour quelque raison que ce soit.

10. Modifications à la Politique de confidentialité

SJ se réserve le droit de modifier ou de compléter la présente Politique de confidentialité en tout temps. Si nous apportons des modifications à la présente Politique de confidentialité, nous afficherons ces modifications sur nos sites Web et la politique modifiée sera disponible sur demande adressée au responsable de la confidentialité de SJ. Cependant, SJ obtiendra les consentements nécessaires requis aux termes des lois applicables en matière confidentialité si SJ entend recueillir, utiliser ou communiquer les renseignements personnels d’un individu à des fins autres que celles pour lesquelles vous avez donné votre consentement, à moins de dispositions contraires requises ou autorisées par la loi.

11. Nous contacter

SJ a nommé un responsable de la confidentialité pour surveiller la conformité à la présente Politique de confidentialité ainsi qu’aux lois applicables en matière de confidentialité. Pour accéder à vos renseignements personnels, nous aviser de modifications qui doivent selon vous être apportées à ces renseignements, demander à ce que nous enquêtions une inquiétude que vous avez à l’égard de nos pratiques de confidentialité, ou pour obtenir davantage de renseignements sur la Politique et les pratiques décrites aux présentes, veuillez :

NOUS CONTACTER :

Responsable de la confidentialité

St. Joseph Communications

50 boul. MacIntosh

Concord ON L4K 4P3

Tél. : 905 660-3111

Télécopieur : 905 660-3872

Courriel : privacyofficer@stjoseph.com

Annexe 1

Comment désactiver les témoins?

Bien que la plupart des navigateurs acceptent automatiquement les témoins, ils offrent de nombreux moyens pour régler vos préférences à l’égard de ceux-ci. Les utilisateurs peuvent habituellement :

Désactiver tous les témoins (non recommandé). Exiger l’approbation à chaque fois qu’un site Web tente d’utiliser un témoin. Retirer manuellement tous les témoins ou les supprimer automatiquement après un certain temps.

Pour obtenir les consignes détaillées de modification des préférences de témoins, veuillez consulter les documents de soutien de votre navigateur. Vous trouverez ici les consignes pour les navigateurs courants :

Internet Explorer

Google Chrome

Safari

Firefox

L’utilisateur doit comprendre que, bien que SJ n’exige pas des visiteurs qu’ils utilisent des témoins, certains services, pour des raisons techniques, ne fonctionneront pas si le navigateur de l’utilisateur n’accepte pas les témoins.

Maintenant, dites-nous comment nous pouvons vous aider