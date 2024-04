Fête des Mères: 20 idées cadeaux qui font du bien

À l’occasion de la fête des Mères, gâtez les mamans de votre vie avec un cadeau choisi avec soin. Parmi nos suggestions, des articles pour voyager, cuisiner et se faire dorloter pour tous les budgets.

Ensemble de 5 boîtes de semences, Mano Verde, 70 $

Conçus pour attirer les pollinisateurs, ces mélanges de semences feront apparaître au jardin des fleurs médicinales, des fleurs sauvages pour colibris, des fleurs sauvages pour papillons, un trio de fleurs comestibles ou un trio de basilics. Ils viennent dans des boîtes métalliques réutilisables et incluent des marqueurs en bois et des instructions, bien sûr, pour que la cour soit florissante.

Tapis de yoga, Décathlon, 30 $

Ce beau tapis de sol antidérapant au look actuel permettra à maman de faire ses étirements ou ses entraînements confortablement. Parions qu’elle sera très fière de le dérouler à sa prochaine séance de yoga en groupe. Et pourquoi ne pas le transporter dans ce sac de voyage 2 en 1 (30$) léger comme tout ?

Gel nettoyant pour les mains Orange douce, bois de cèdre et sauge, Grown Alchemist, 45 $

Quelle manière luxueuse de se laver la pince ! La fragrance boisée et légèrement agrumée éveille les sens tandis que la texture gélifiée nettoie et hydrate en douceur les mains. Tout le monde retournera se frotter les pattes volontiers, sans rouspéter en plus !

Ensemble refroidisseur à vin, Yéti, 160 $

Faites plaisir aux amatrices de plein-air et d’apéro al fresco avec cet ensemble comprenant un refroidisseur à vin et deux gobelets isolés qui permettent de garder les boissons bien fraîches pendant des heures.

Robe en coton bio, Roots, 118 $

Une robe extensible tout-confort munie de poches pour profiter des beaux jours avec style. Avec sa couture flatteuse à la taille et son large éventail de tailles, de XXS à 4X, voilà un bel ajout à la garde-robe de maman !

Livre Jardins de senteurs: Projets aromatiques et secrets de parfumerie, Les éditions de l’Homme, 34,95 $

Dans ce superbe ouvrage, la parfumeuse québécoise Alexandra Bachand ouvre le portail de son jardin pour explorer la poésie des parfums floraux. Elle présente ses fleurs et plantes odorantes favorites, celles qu’elle fait pousser près de son atelier dans les Cantons-de-l’Est.

Bougie, Bath and body works, 17,95 $



Cette bougie parfumée faite d’un mélange exclusif de cire à base de soya dégage une fragrance légère d’eau de rose, de pétales de jasmin et de musc crémeux. Divin !

Cocotte fleur, Le Creuset, 300 $

Le même fonte émaillée durable de la marque française dans une forme joyeusement printanière. C’est la fleur la plus robuste que vous cueillerez : elle peut même aller au lave-vaisselle ! Autre sublime option : le faitout de 11,4 litres (250$) offerts dans sept couleurs, des plus traditionnelles (volcanique) aux plus modernes (agave).

Sac de voyage, Fauve, Collection, 174,99 $



Celles qui aiment s’évader seront fières d’emporter avec elles ce sac en cuir végétalien muni de plusieurs compartiments intérieurs pratiques. Offert en deux couleurs; grège et noir.

Coffret Double Sérum & Multi-Intensive, Clarins, 143$ (valeur de 233$)

La marque française qui célèbre ses 70 ans en 2024 propose un ensemble beauté qui permet de figer le temps. Du moins en apparence ! Il comprend l’emblématique Double sérum (182$) infusé de quelque 21 extraits de plantes qui protègent, nourrissent et raffermissent la peau, en plus du Double sérum contour des yeux ainsi qu’une crème de jour et de nuit redensifiantes. La maman fan de petits pots sera comblée !

Pantoufles hybrides, Baffin, 100 $

Stabilité, confort et adaptabilité. C’est ce que promet cette paire de pantoufles de la gamme Cabin de la marque canadienne Baffin. Que ce soit pour se détendre au chalet ou promener le chien, cet hybride entre la chaussure et la chaussette peut être porté à l’intérieur comme à l’extérieur. Pratique !

Friteuse à air chaud, Cosori, 149,99 $

En plus de ses nombreuses fonctions préprogrammées, cet appareil compact prend relativement peu d’espace sur le comptoir. Sa capacité de 5 litres convient aux familles de 3 à 4 personnes. Son panier va au lave-vaisselle et se nettoie facilement. Découvrez d’autres modèles à considérer également.

Chandail, Lululemon, 118 $

Avec sa coupe ample, son col tunnel et ses poches kangourou, ce chandail en coton molletonné doux et au goût du jour pourrait devenir le favori de maman. Il est offert dans neuf couleurs, du fuchsia ultra vitaminé aux gris plus classiques.

Baume à lèvres teinté, Artifact, 30 $

Ce baume teinté à la texture onctueuse et légère s’applique si facilement en plus de nourrir et hydrater les lèvres durablement. Bon à savoir : il est certifié végane et élaboré sans cruauté envers les animaux.

Bracelet, Jenny Bird, 160 $



Qu’il est mignon ce bracelet en chaîne à maillons trombone muni d’un pendentif en forme de cœur gonflé. Ça devrait plaire à l’amatrice de bijoux dorés qui brillent.

Coffret printemps Restructiv, Jouviance, 61 $ (valeur 140$)

Faites découvrir à maman l’une des nouveautés beauté favorites de l’équipe de Châtelaine : le sérum anti-âge repulpant HA 1,5% de Jouviance, à la texture si légère. Chargé en acide hyaluronique et enrichi de peptides et d’extrait d’algue rouge, il aide à retenir l’hydratation dans les couches sous cutanées les plus profondes pour favoriser la réparation cellulaire et lisser les rides tout en améliorant l’élasticité de la peau. L’ensemble comprend aussi la créme 3D-Action Boost qui imite les effets anti-âge du rétinol sans causer d’irritation.

Livre Pédaler par Jean-Philippe Guay, 29,95$

Votre mère s’est découvert une passion pour le vélo ? Ce guide complet renferme des conseils pratiques pour prendre soin de sa monture et pour parcourir ses premières longues distances sans s’épuiser à mi-chemin, ainsi que des idées de destinations ici comme ailleurs qui font rêver.

Sèche-cheveux, Shark, 249,99 $

Ce sèche-cheveux puissant à séchage rapide convient aux cheveux droits ou ondulés. L’appareil vient avec trois accessoires (un embout de finition, une brosse à lisser et un concentrateur d’air pour séchage rapide) et offre quatre réglages de chaleur, trois réglages de flux d’air et une fonction de jet d’air frais. Ainsi, les cheveux de maman risquent moins de s’endommager.

Théière avec infuseur, Canfloyd, 89,99 $



L’heure du thé se raffine avec cette jolie théière rose ornée de détails dorés. Pour compléter la collection de maman, vous trouverez aussi chez Linen Chest des tasses, des assiettes et des plats assortis.

Coffret d’aromathérapie, Dans un jardin, 54,85 $ (en solde à 41,95$)

Sublimez les soirées d’une maman qui a besoin de sommeil avec cet ensemble de produits qui comprend une bougie, un bain moussant et une huile à massage.

