25 idées cadeaux de dernière minute à moins de 50 $

Inutile de foncer dans les magasins pour dégoter un cadeau à la dernière minute. Ces gadgets techno, produits de beauté, outils de cuisine et articles bien-être de choix peuvent arriver chez vous en moins de trois jours top chrono.

Un anniversaire impromptu, la Saint-Valentin qui arrive (toujours) trop vite ou une invitation soudaine chez belle-maman peuvent vous mettre dans l’eau chaude. Vite, un présent ! Nous avons déniché pour vous des idées cadeaux à petit prix à acheter auprès de commerçants en ligne qui offrent la livraison express, parfois dès le lendemain.

Bâtonnets d’encens palo santo

Une fois embrasés, ces petits bâtons de bois 100 % naturels répandent une agréable fumée boisée dans toute la maison. Ceux-ci proviennent en plus d’une source durable certifiée par le Service national des forêts et de la faune sauvage du Pérou (SERFOR).

19,99 $, pour 5 bâtons.

Mandoline Benriner

Tanné des mandolines qui coupent mal et se déforment ? Ce solide modèle japonais permet de trancher tout aussi facilement et uniformément les légumes fermes comme la carotte que les fruits plus souples comme la tomate. Elle vient d’ailleurs avec trois lames interchangeables, dont deux dentelées pour couper les aliments en julienne.

44,90$

Huiles à lèvres Summer Fridays

Les nouvelles huiles à lèvres de Summer Fridays, qui se déclinent en quatre teintes rosées modernes, magnifient nos bouches pour donner les plus beaux bisous. En plus de procurer un lustre divin, elles hydratent les lèvres grâce à un complexe enrichi de neuf huiles véganes, sans laisser d’effet collant.

35 $, les 4,5 ml.

Ensemble de 6 bagues

Les mains couvertes de bagues ont la cote depuis quelque temps déjà. Ces anneaux dorés aux formes et grosseurs variées complètent joliment notre collection et s’agencent à merveille avec un look tout-aller.

19,95 $

AirTag Apple

Ces puces qui s’attachent à un trousseau de clés ou se glissent dans un sac ou une valise permettent de savoir en tout temps où se trouvent nos précieux objets à partir d’un iPhone ou d’un iPad. Finis les longues minutes perdues à chercher la clé de l’auto tout comme la panique lorsque nos bagages n’arrivent pas à destination.

34,98 $ par AirTag (ou 4 pour 114 $)

Café 49th Parallel

Comme le café vient toujours à manquer, autant en faire des réserves. Bien balancés, savoureux, et jamais trop acides, les mélanges de ce torréfacteur basé à Vancouver sont idéaux pour partir la journée du bon pied ! (Psst : Vous désirez l’essayer avant ? Il y a une succursale dans le Vieux-Montréal.)

18,48 $, les 340 g.

Bougie No.04 Bois de Balincourt — Maison Louis Marie

Cette chic bougie conçue par une parfumerie française dégage des effluves envoûtants de bois de santal, de vétiver et d’ambre. Charmant !

50 $

Coupes colorées OUI

Ces verres à champagne ou à cocktail au look rétro relèveront l’apéro d’un cran. Et quand la soirée est finie, ils peuvent prendre la direction du lave-vaisselle. Génial, non ?

29,50 $, pour deux.

Ceinture de course Lululemon

Cet accessoire léger et extensible (en nylon et en lycra) permet de ranger de petits objets essentiels pendant les séances de jogging. Sa ceinture est ajustable, ses coutures réfléchissent la lumière et son crochet de sûreté pour les clés est très pratique.

44 $

Savon moussant thé blanc et sauge Bath and Bodyworks

Un vivifiant parfum végétal à chaque lavage de mains, comment refuser ? Le savon à main est en plus présenté dans un flacon texturé sable qui a fière allure sur la vanité de la salle de bain.

8,50 $, les 259 ml.

Barre de recharge pour appareils électroniques

Plus question de laisser nos téléphones intelligents se décharger dans un festival ou en voyage. Cet engin pratique qui se range facilement dans un sac à main est muni de ports USB-A (le classique, de forme rectangulaire) qu’on retrouve sur les anciens fils de recharge de téléphone, de tablette ou de haut-parleur Bluetooth ainsi que USB-C (de forme ovale) utilisé par la plupart des fabricants de téléphones intelligents Android et adopté par Apple sur ses ordinateurs Mac et sur ses téléphones depuis le lancement de l’iPhone 15 en 2023.

39,99 $

Livre de recettes québécois

Un livre de recettes, c’est un cadeau qui s’inscrit dans la durée et qui permet à ceux qu’on aime de se gâter tout au long de l’année. En voici sept signés par des gourmands d’ici.

39,95 $

Panneau décoratif en néon

Voilà une façon originale et ludique d’enjoliver un décor ! Ce panneau lumineux en forme de coucher du soleil peut autant s’inviter dans une salle de jeu qu’une chambre à coucher, pourquoi pas.

33,99 $

Jeu de société Fun Facts

Ce jeu coopératif fort amusant permet d’en apprendre davantage sur notre entourage avec des questions personnelles, souvent comiques et parfois insolites. Conçu pour les groupes de 4 à 8 personnes, il est facile à comprendre, se joue rapidement et égaie généralement toute la tablée.

32,97 $

Ensemble de pinceaux pour les yeux Sephora

Ce coffret comprend tout le nécessaire pour magnifier les yeux avec précision : un pinceau estompeur, deux pour les fards, un autre pour les sourcils ainsi qu’un pinceau à plis pour ombres à paupières. Ne reste plus qu’à laisser aller sa créativité !

39 $

Sacs de rangement pour bagage AmazonBasics

La pagaille s’invite assez rapidement dans nos valises, surtout lors des longs voyages. Ces sacs en tissu lavables à la machine aideront à mettre de l’ordre dans les vêtements et à empêcher d’en froisser ou d’en égarer.

30,39 $

Haut-parleur Bluetooth Anker

Plus de raison de vivre sans musique avec ce haut-parleur au design minimaliste qui résiste à l’eau et dont la portée du son atteint jusqu’à 20 mètres selon le fabricant.

49,99 $

Haut de sport cache-cœur court Old Navy

Ce qu’il est stylé, ce haut extensible à la coupe ajustée ! Old Navy le décline en cinq teintes tendance : taupe, lime, écru, bleu poudre et noir. Et, oui, la chaîne vend également des leggings assortis.

29,99 $

Duo nourrissant à l’avocat Kiehl’s

Deux produits phares de la gamme à l’huile d’avocat de la maison Kiehl’s réunis dans un coffret. D’abord la riche crème contour des yeux qui aide à prévenir l’apparition des pattes d’oie puis le masque nourrissant et hydratant qui adoucit la peau.

39 $ pour les deux produits de 14 ml

Nappe effet lin Aubainerie

Donner à notre table des airs champêtres dignes des plus belles salles à manger de Pinterest commence avec le parfait canevas : une nappe en polyester imitation lin à prix d’ami.

29,98 $, pour une nappe 60×90 pouces

Anneaux d’oreilles imbriqués minces

Originaux et de bon goût, ces anneaux doubles dorés ! Ils ajouteront la juste touche d’audace à un look de bureau.

17,95 $

Tire-bouchon à levier

Nous connaissons tous une personne qui galère avec son limonadier à cinq cennes chaque fois qu’elle ouvre une bouteille de vin. Facilitons-lui la vie avec ce levier en acier inoxydable qui fait le boulot en un simple mouvement de haut en bas.

38,99 $

Bouteille d’eau Stanley

C’est LA saveur du moment sur Tiktok avec son milliard de visionnements accumulés. La bouteille d’eau réutilisable Stanley a l’avantage de garder une grande quantité de liquide au froid ou au chaud pendant des heures. Sa paille aussi réutilisable, son design qui épouse la plupart des porte-gobelets de voiture et son lavage simplifié au lave-vaisselle ont conquis la planète.

48,36$

Diffuseur d’huiles essentielles

Alors là, pas question de cacher ce diffuseur d’huiles essentielles en céramique aux teintes terra cotta. Non seulement son design minimaliste est élégant, il diffuse aussi une douce lumière qui peut prendre sept teintes et qui nous apaise comme une veilleuse. Pas de surchauffe en perspective : l’appareil s’arrête automatiquement quand le réservoir d’eau est vide.

39,99$

Coffret Les Essentiels Marcelle

Cette routine de soins qui comprend un démaquillant sans huile, un gel nettoyant, une crème de jour et de nuit compte sur les bienfaits de l’acide hyaluronique, un humectant qui aide à repulper la peau, et de la niacinamide qui renforce la barrière cutanée et augmente la production de céramides pour unifier le teint. Belle façon – locale ! – de s’initier aux soins de la peau.

30,99$

Tous les produits cités dans ce texte ont été choisis de manière indépendante par notre équipe éditoriale. Certains achats effectués à partir des liens affiliés peuvent nous rapporter une petite commission, sans coût additionnel pour vous.