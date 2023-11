15 idées cadeaux à moins de 50$ pour nos hôtes et hôtesses

Des articles de cuisine, de petites douceurs à croquer ou pour prendre soin de soi… Voilà des idées pour signifier notre gratitude à ceux et celles qui ont fort probablement cuisiné toute la journée pour nous recevoir.

Coffret de thés – David’s Tea, 29 $

Les thés les plus populaires de l’année 2023 chez David’s Tea réunis dans un même coffret. L’ensemble comprend huit variétés de thé en feuilles ou en sachet à infuser.

Plateau de service – Ssense, 45 $

Ce joli plateau au motif antique sera du plus bel effet au centre de la table de nos hôtes.

Mélange de chocolat chaud au chocolat noir – Godiva, 18,50 $

Une délicieuse gâterie à offrir en cadeau. Sa texture crémeuse et son goût riche combleront les palais les plus fins.

Trio de bougies parfumées – Voluspa, 42 $

Cet ensemble de trois bougies égaiera l’espace de notre hôte d’agréables parfums fruités. Fabriquées à partir de cire de noix de coco, les bougies sont présentées dans de jolis pots surmontés de couvercles métalliques qui permettent d’éteindre les bougies sans souffler dessus.

Ensemble de trois pots d’amandes assaisonnées – Salted Co, 50 $

Parfaites pour l’apéro, ces amandes ont été assaisonnées de façon à sublimer le service des vins. Parmi les variétés qui nous font saliver : amandes Marcona au romarin confit et aux raisins verts ou encore les amandes Valencia aux griottes et au chili épicé.

Ensemble de trois crèmes à mains – L’Occitane, 33 $

Une collection festive de baumes pour les mains enrichis de beurre de karité nourrissant et d’huile d’amande adoucissante.

Ensemble d’outils pour huîtres – Kozy, 21,99 $

Cet ensemble d’outils pour l’écaillage d’huîtres évitera des incidents malheureux à ceux et celles qui sont chargés de cette périlleuse tâche.

Duo de coupes à cocktails – OUI, 29,99 $

Avec leurs bordures dorées et leur verre strié, ces coupes rehaussent tous les cocktails. On déguste avec les yeux, après tout.

Roman illustré Rose à L’île, par Michel Rabagliati, Éditions la Pastèque. 32,95 $

La dernière œuvre de Michel Rabagliati est sublime. Il s’agit d’un roman illustré sur le temps qui passe (trop vite), sur le lien privilégié entre un père et sa fille, entre un fils et son père disparu et sur l’amour qui peut naître ou renaître.

Collection de sels – Kanel, 38 $ pour 4 pots

Cette collection de sels de finition combine aux sels de mer des ingrédients tels que la truffe, l’hickory fumé ou l’ail piquant. Parfait pour mettre la touche finale aux plats des Fêtes !

Calendrier 2024 – Laucolo, 40 $

Ce calendrier est imprimé localement sur un papier cartonné recyclé à 100 %. Il contient, pour chaque mois, la liste des fruits et légumes locaux disponibles à ce moment de l’année au Québec.

Perseïd Limoncello boréal, Distillerie Vent du Nord, 31,25 $

Pour clore un bon repas, rien de tel qu’un bon digestif. Celui-ci, inspiré du limoncello italien, marie le citron, la baie d’argousier et le fruit du thé des bois.

Amplificateur de son pour téléphone cellulaire, Livcan Design, 32 $

Ne nécessitant ni batterie ni électricité, ce petit support à téléphone en bois – facile à transporter – amplifie le son grâce à son design ingénieux.

Latté nocturne – Les mauvaises herbes, 25 $

Ce mélange de lavande et basilic sacré que l’on ajoute à notre boisson végétale préférée aide à la détente et invite au sommeil.

Planche à fromage – Hecef, 15,99 $

Fabriqué en bois d’acacia, ce plateau de service pour les fromages est le cadeau idéal pour les adeptes d’apéros qui s’étirent. L’assiette de marbre et le couteau de service intégrés sont amovibles. Pratique !

