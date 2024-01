Des friteuses à air chaud pour nourrir toute la famille

Friteuse à air à double panier, Instant Vortex Plus XL, 269,98 $

Conçu par le même fabricant que les fameux autocuiseurs Instant Pot, cet appareil offre six programmes de cuisson prédéfinis : friture, rôtissage, cuisson, réchauffage, grillade et déshydratation. Équipé de deux paniers indépendants d’une capacité totale de huit litres, il permet de cuisiner simultanément deux aliments à des températures, ou pour des durées, différentes. L’appareil est doté de fenêtres et de lumières pour aider à surveiller la cuisson. De plus, les paniers vont au lave-vaisselle.

Acheter maintenant

Friteuse à air chaud, Cosori, 149,99 $

En plus de ses nombreuses fonctions préprogrammées, cet appareil compact prend relativement peu d’espace sur le comptoir. Sa capacité de 5 litres ne conviendra cependant qu’aux familles de 3 à 4 personnes. Son panier va au lave-vaisselle et se nettoie facilement.

Acheter maintenant

Ninja Foodie 6-en-1, Ninja, 209,99 $

Cette friteuse à air chaud figure au sommet de la liste des ventes sur Amazon. Comme la friteuse Instant Vortex, elle est dotée de six programmes de cuisson préprogrammés et deux grands paniers de cuisson (7,6 litres) indépendants. Elle a en outre l’avantage de pouvoir synchroniser la cuisson des aliments dans les deux paniers pour qu’ils soient prêts en même temps. Son écran tactile simplifie la programmation des différents modes de cuisson. Les grilles de cuisson vont au lave-vaisselle.

Acheter maintenant

Friteuse à air chaud, Cuisinart AIR-200C, 183 $

Cette friteuse à air est munie d’un seul panier d’une capacité de 6 litres. Elle offre plusieurs fonctions, dont celle, très intéressante, de garder les aliments au chaud une fois la cuisson terminée. Design compact et moderne.

Acheter maintenant

Friteuse à air chaud, Ultrean, 149,99 $

Cette friteuse à air d’une capacité de 9 litres est idéale pour recevoir. Elle est dotée de six préréglages pour simplifier la cuisson de divers aliments, dont le poulet, le poisson et les crevettes. Design moderne avec un panneau de commande LCD et une finition extérieure texturée résistante aux taches. La grille de cuisson va au lave-vaisselle.

Acheter maintenant

Friteuse à air, Chefman, 179,99 $

Cet appareil polyvalent fait office de friteuse à air, de rôtissoire, de four et de déshydrateur. Il est doté d’écran tactile pratico-pratique, d’une grande fenêtre, d’un éclairage intérieur et de 17 options de cuisson prédéfinies. Il est livré avec plusieurs accessoires qui vont au lave-vaisselle: trois grilles, une broche de rôtisserie, un panier rotatif et des fourchettes en acier inoxydable. Sa capacité généreuse de 10 litres permet d’y préparer le repas même lorsque l’on reçoit des invités.

Acheter maintenant

L’équipe de Châtelaine a choisi avec soin tous les produits présentés dans cet article. Si vous achetez certains d’entre eux sur les sites suggérés, nous pourrions percevoir une commission.