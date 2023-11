19 idées cadeaux beauté à (s’)offrir

C’est elle (ou lui) qui vous a inculqué l’importance d’appliquer un soin solaire – oui, même quand il pleut –, qui arbore une chevelure toujours impeccable ou qui vendrait un rein pour mettre la main sur la nouvelle crème anti-âge à base de rétinol… Offrez-lui ces coffrets cadeaux et produits de beauté de choix à Noël.

Coffret Les essentiels – Lise Watier – 49 $ (valeur 95 $)

À lui seul, le portfolio correcteur 4 en 1 (à 42$) qui permet de camoufler acné, rougeurs et cernes justifie l’achat de ce coffret. Il est en plus accompagné d’un mascara longue tenue, d’un sublime rouge à lèvres carmin au fini lustré et d’une brume fixatrice.

Ensemble GLOSS.ME HYDRATION GLITZ – DesignMe – 54 $ (valeur 68$)

Chevelure en détresse ? Cet ensemble comprenant un shampooing, un après-shampoing et un masque capillaire chargés d’ingrédients hydratants comme l’huile d’argan arrive à la rescousse ! Résultat : des cheveux brillants de santé, sans frisottis et plus faciles à coiffer.

Coffret Gentle glow heroes – REN Clean Skincare – 58$ (valeur 87 $)

Tout le nécessaire pour obtenir un teint plus uniforme et éclatant sans fragiliser l’épiderme : une lotion tonique, une crème de nuit anti-taches et un masque à base d’acide lactique (AHA) d’origine naturelle qui exfolie la peau en douceur.

Duo Feuilles pétillantes – L’Occitane – 64 $ (valeur 79 $)

Moment détente à l’horizon avec ce gel douche divinement mielleux et cet exfoliant gélifié qui dégagent, tous deux, des effluves vivifiants de fruits d’olivier.

Coffret Hydro grip + Glow set – MILK – 54$ (Valeur 84$)

Pas question que tous nos efforts devant le miroir s’envolent après quelques heures. Pour que le maquillage tienne tout en gagnant en éclat, on fait confiance à ce duo fixateur 100% végane – qui comprend une base de teint adhérente ainsi qu’une brume fixative – enrichi d’acide hyaluronique et de niacinamide, les ingrédients hydratants de l’heure.

Coffret Rituel matinal – Dr Hauschka – 69$

La marque allemande a réuni ses essentiels pour faire peau neuve dès la levée du jour : son rafraîchissant gel nettoyant qui se transforme en lait nommé « Baume Lacté », sa lotion tonifiante qui revitalise la peau en 2 ou 3 jets, et sa populaire crème de jour à la rose anti-sécheresse.

Coffret Mask Parade – Drunk Elephant – 64$ (valeur 87$)

On lisse, on illumine, on hydrate et on recommence. Cette brochette de masques en format voyage présentée dans un coffret ludique saura plaire aux beautistas qui aiment courir le monde !

Masque 100 % soie de mûrier pure – Les Précieuses – 28 $

En plus de nous permettre de faire la grasse matinée en bloquant les rayons matinaux, ce loup québécois en soie agit comme barrière protectrice contre les frottements sur l’oreiller pour la peau, les sourcils et les cils. Tout restera en place malgré les spasmes nocturnes.

Coffret Dewy Skin Goals – Glow recipe – 82 $ (Valeur 118$)

Et la lumière fût ! Glow recipe – littéralement la recette de l’éclat en anglais – propose une routine parfumée au melon d’eau qui fait scintiller tous les minois. La lotion tonique aux PHA (acide poly-hydroxy) et BHA (acide salicylique) permet de resserrer les pores et lisser le derme, les gouttes à la niacinamide procure un lustre éclatant de santé puis l’hydratant hyper léger scelle tous ces bienfaits pour qu’on rayonne des heures durant.

Trio de baumes à lèvres – EOS – Holiday collection – 14,99 $

Pour rester dans l’ambiance des Fêtes le plus longtemps possible, on enrobe nos lèvres de ces baumes hydratants au sucre pétillant, au charbon noir et à la barbe à papa. Leur texture ni trop sèche ni trop grasse est fort agréable en tout temps !

Coffret découverte – VENN Skincare – 215 $

La réputation des soins coréens n’est plus à faire. Et cette luxueuse gamme – conçue en Corée du Sud et exclusivement offerte chez Beauties Lab et sur ssense.com au Québec – excède les attentes les plus grandes grâce à ses actifs naturels hyper puissants. L’ensemble permet de repulper le derme tout en laissant un éclat exquis derrière lui.

Le kit baumes à lèvres tout doux – Summer Fridays – 64 $ (valeur 93 $)

Ce trio de baumes véganes – si populaire sur les réseaux sociaux – magnifie les lèvres en les enveloppant d’un sublime beurre hydratant au fini brillant, mais tout de même naturel. L’ensemble comprend trois teintes plutôt claires à adopter au gré de notre humeur ou de nos tenues : vanille, cerise et café frappé.

Lampe pour vernis gel – Looky – 79,99$

Pour une manucure rapide à réaliser et aussi réussie qu’en institut (mais bien moins chère), on opte pour cette lampe UV munie d’un minuteur qui permet de sécher le vernis en gel en moins de deux.

Coffret ULTIME– IDC Dermo – 159,99$ (valeur 234,98$)

Conçue pour peaux matures, la gamme ULTIME de l’entreprise québécoise est enrichie de peptides et d’extraits minéraux, marins et botaniques clés qui freinent la contraction musculaire et donc la formation des rides en plus de créer un effet tenseur pour la peau. Le coffret comprend la crème anti-âge (50 ml), le soin contour des yeux (15 ml) ainsi qu’une bruine d’ambiance de la maison.

Coffret Hello Mask obsession – Peter Thomas Roth – 73$ (valeur 183 $)

Pourquoi se contenter d’un seul masque quand on peut en avoir trois (de 50 ml chacun) aux propriétés variées ? Les rougeurs se pointent au changement de saison, on applique le masque en gel au concombre apaisant. La peau change de texture ? On exfolie avec celui aux enzymes de citrouille. Et finalement les rides se creusent en raison d’une perte d’élasticité ? Place au masque tonifiant contenant de l’or 24 carats.

Trio crèmes mains et ongles – Teaology – 24$

N’attendons pas que nos mains craquent avant d’agir. Ces baumes élaborés à base de beurre de karité infusé au thé permettent de nourrir, régénérer et apaiser nos précieux doigts sursollicités.

Trio lissant – Kerasilk – 98$ (valeur 136$)

Des soins professionnels lissants et nourrissants – shampoing, revitalisant et masque – présentés dans de jolis flacons minimalistes, le tout contenu dans un sac en papier réutilisable et lavable. Un cadeau de choix pour dompter nos cheveux rebelles.

Trousse anti-âge – Jouviance – 109$

Une routine de soin complète, québécoise et de haute qualité pour un peu plus de 100$, ça ne se refuse pas. Cet ensemble compte un lait nettoyant doux, un exfoliant avec des microbilles 100% naturelles, un soin lissant et liftant pour le contour des yeux, un micro sérum ainsi qu’une crème hydratante raffermissante. Comme Jouviance sélectionne méticuleusement chaque ingrédient inclus dans ses produits pour assurer une tolérance maximale, même les peaux sensibles se satisferont de cette trousse.

L’ensemble personnalisé – Omy Cosmétiques – 199$ (valeur 280$)

Incertaines du type de peau de la personne que vous aimeriez gâter ? L’entreprise québécoise Omy Cosmétiques offre des consultations virtuelles pour cibler les préoccupations cutanées de chacun et concocte un quatuor de produits personnalisés comprenant sérum, crème de jour, crème de nuit et crème contour des yeux. Un cadeau incomparable… littéralement !

