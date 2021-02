Palmarès beauté 2021 : les meilleurs produits pour une peau parfaite

La peau est le plus grand organe du corps humain et requiert beaucoup d’attention. Il faut la nourrir, l’hydrater, la réparer, la dorloter... Voici des soins stratégiques qui mettent en avant sa beauté. En prime, les commentaires de nos lectrices qui les ont testés.

Nettoyants et démaquillants ($)

EAU MICELLAIRE MINÉRALE PURETÉ THERMALE, VICHY, 19,95 $ LES 400 ML

« Cette solution aqueuse fait disparaître toute trace de maquillage sans assécher ni irriter ma peau sensible. Même mon gel traceur résistant à l’eau s’enlève comme un charme. Ce produit est sans rinçage (quel avantage !) et il ne laisse pas de sensation huileuse sur l’épiderme.»

Kathy Chin, 45 ans Markham

Nettoyants et démaquillants ($$$)

BAUME NETTOYANT ET DÉMAQUILLANT AUX ENZYMES ADOUCISSANTS SORBET À LA PAPAYE, GLOW RECIPE, 42 $ LES 100 ML

« Ce baume nettoie mon visage à la perfection, sans oublier le moindre résidu de maquillage. De plus, ma peau est devenue très douce, grâce à l’effet exfoliant des enzymes de papaye. Après deux semaines d’utilisation, mon teint est devenu vraiment plus lumineux. »

Josyane Simon, 37 ans Les Côteaux

Sérums ($)

SÉRUM BIO-BOOST HD 4 EN 1, KARINE JONCAS, 39 $ LES 30 ML

« Ce sérum léger et non parfumé procure une sensation fraîche, non collante et d’autant plus satisfaisante quand on applique une crème hydratante par la suite. Après 15 jours d’essai, ma peau sensible est douce et bien hydratée. Beau produit québécois et bio ! »

Sandra Michaud, 52 ans Deux-Montagnes

Sérums ($$$)

SÉRUM VISAGE AVEC SQUALANE ET ACIDE LACTIQUE 10 %, BIOSSANCE, 82 $ LES 30 ML

« Ce soin à la texture crémeuse est vite absorbé par la peau. Il hydrate et exfolie en douceur. Depuis que je l’utilise, je remarque que ma peau est plus lisse et lumineuse. Le flacon-pompe fournit juste la bonne quantité de produit pour couvrir le visage et le cou. »

Andrea Byaruhanga, 39 ans Port Coquitlam

Huiles visage ($)

HUILE FACIALE TRIPLE ACTION ANTI-ÂGE Q10 POWER, NIVEA, 28,99 $ LES 30 ML

« Cette huile légère me fait du bien au quotidien. Je l’applique avant d’aller au lit pour atténuer mes ridules entre les sourcils et bien hydrater mes pommettes. »

Janice Hudson, 42 ans Halifax

Huiles visage ($$$)

HUILE ÉVEIL ÉCLAT INSTANTANÉ POUR PEAU RADIEUSE, WELEDA, 49,99 $ LES 30 ML

« Une huile grand luxe qui procure une hydratation en profondeur sans laisser de sensation grasse. Elle rend ma peau lisse, douce et radieuse. Sa fragrance d’herbes fraîches est relaxante. »

Sandy Lopes, 57 ans Toronto

Crèmes de jour ($)

HYDRATANT BRIGHT BOOST FPS 30, NEUTROGENA, 34,99 $ LES 30 ML

« J’apprécie que ce produit contienne un FPS 30 – c’est un must, même en hiver. Une petite quantité suffit pour garder ma peau hydratée toute la journée. Sitôt appliqué, sitôt absorbé ! Je peux enchaîner tout de suite avec l’étape du maquillage. Son complexe illuminateur rend ma peau radieuse. »

Sharon O’Neil, 63 ans Winnipeg

Crèmes de jour ($$$)

CRÈME THE TRUE CREAM AQUA BOMB À L’ALOÈS*, BELIF, 50 $ LES 50 ML

* À noter que ce produit était une série limitée. La version originale The True Cream Aqua Bomb est offerte au même prix.

« J’emploie le gel Belif comme base le matin, et je l’applique aussi au coucher. Je remarque son effet tenseur sur le visage et le front. Il abreuve la peau sans la gorger de substances grasses. La sensation qu’il laisse est agréable et apaisante. Son parfum léger et naturel (aloès, concombre et lime) est idéal pour celles qui ne supportent pas les odeurs trop envahissantes. J’applique également ce soin sur mes mains, qu’il laisse soyeuses sans effet poisseux. »

Chantale Tremblay, 57 ans Jonquière

Crème de nuit ($)

CRÈME DE NUIT ANTI-ÂGE REVIVAL+ ULTRA-NUTRITION, MARCELLE, 33,99 $ LES 50 ML

« Après une longue journée à porter un masque (je suis massothérapeute), je peux compter sur cette crème de nuit riche pour soulager ma peau sèche et irritée. Elle est vite absorbée et redonne de l’éclat à mon visage. Après l’avoir utilisée chaque nuit pendant quelques semaines, je remarque que mon teint est unifié. Un autre plus ? C’est un produit sans parfum fabriqué ici. »

Melanie Brohm, 43 ans, Winnipeg

Crème de nuit ($$$)

CRÈME-EN-MASQUE RÉPARATRICE NUIT DREAM CREAM, JOUVIANCE, 65 $ LES 50 ML

« J’ai vraiment apprécié la texture soyeuse et légère de cette crème de nuit, ce qui est rare pour ce genre de soin. Elle pénètre rapidement et laisse une réelle sensation de douceur. De plus, le fait que la crème s’applique également sur le contour des yeux est un avantage pour celles qui aiment une routine simplifiée, tout en recherchant l’efficacité des résultats. Je recommande ! »

Maryse Drolet, 56 ans, Québec

Exfoliants ($)

MASQUE NETTOYANT MICRO-EXFOLIANT POUDRE DE NOYAUX, NUXE BIO, 35 $ LES 50 ML

« Enfin, un exfoliant doux pour la peau ! Après avoir rincé le masque, je constate que mon visage est doux, lisse et bien hydraté, sans la moindre rougeur. Son agréable fragrance d’abricot est la cerise sur le gâteau ! »

Olivia Polkowski Amores, 35 ans, Toronto

Exfoliants ($$$)

EXFOLIANT EFFET MICROPERFORATION COLLAGEN BOOSTER ANEW CLINICAL, ISA KNOX, 48 $ LES 50 ML

« J’aime sa texture crémeuse et la douce sensation qu’il laisse sur l’épiderme. Je l’utilise plusieurs fois par semaine et les résultats sont immédiats : il rend ma peau lumineuse. C’est une bonne façon d’entamer ma routine beauté du soir. »

Elle AyoubZadeh, 39 ans, Toronto

Soins contour des yeux ($)

CRÈME DE NUIT POUR LES YEUX RETINOL 24 REGENERIST, OLAY EYES, 38,98 $ LES 15 ML

« La crème est riche, mais s’étale bien et pénètre aisément la peau délicate du contour des yeux. Elle laisse une fine couche protectrice et hydratante. Je l’ai trouvée apaisante. J’ai apprécié que ce produit soit inodore. »

Marie-Pier Fortin, 36 ans, Sherbrooke

Soins contour des yeux ($$$)

CONCENTRÉ ZONE REGARD LIFT-REDENSIFIANT TOTAL EYE LIFT, CLARINS, 91 $ LES 15 ML

« Ce gel-crème pénètre bien dans la peau et atténue mes poches sous les yeux causées par le manque de sommeil et la déshydratation. J’aime sa pompe, qui distribue la quantité de produit nécessaire. »

Dee Roderique, 40 ans, Toronto

Masques visage ($)

MASQUE TISSU FRESH-MIX GLOW BOOST, GARNIER SKINACTIVE, 3,99 $

« J’ai trouvé ce masque très rafraîchissant. Une fois qu’on imbibe le tissu du sérum à la vitamine C, il prend une douce texture gélifiée. Après les 15 minutes de pose, ma peau a affiché un bel éclat que je n’ai pas l’habitude de voir. »

Vicky Boisvert, 41 ans Les Côteaux

Masques visage ($$$)

MASQUE CRÈME REPULPANT CLOUDBERRY MOISTURE MULTI-ACTION, STRIVECTIN, 49 $ LES 70 ML

« J’ai la peau sèche, alors mes rides paraissent davantage. Dès la première application, mes rides sur le front semblaient moins creuses, mes cernes étaient atténués et mes joues étaient plus douces. Ce masque a une texture qui ressemble à du beurre, mais il se rince bien avec un peu d’eau. »

Lisa Hannam, 46 ans Dundas

Soins solaires visage ($)

ÉCRAN SOLAIRE MINÉRAL ULTRALÉGER PEAU SENSIBLE FPS 50, AVEENO, 14,97 $ LES 40 ML

« Ce petit tube de protection solaire me suit partout. Sa texture légère et fluide se fond dans ma peau caramel, sans laisser de traces blanches. »

Shalini Roy, 45 ans Toronto

Soins solaires visage ($$$)

GOUTTES DE SOIE DU SOLEIL SÉRUM CUTANÉ ENVIRONNEMENT 360º FPS 30, COOLA, 62 $ LES 30 ML

« Cette lotion solaire est joliment embouteillée dans un flacon-pompe pratique. On peut aussi la mélanger à notre hydratant préféré. Sa texture de sérum en fait un produit facile à appliquer. Il n’est pas irritant, même si je fais de l’eczéma. Il est même assez doux pour la peau délicate des enfants. »

Jennifer Perez, 43 ans Vancouver

Crèmes pour les mains ($)

CRÈME POUR LES MAINS AU BEURRE DE KARITÉ, FRAGRANCE ORANGE BLOSSOM & PISTACHIO, BURT’S BEES, 7,49 $ LES 28 G

« Comme j’ai les mains très sèches, j’ai besoin d’un soin qui hydrate en profondeur. Malgré sa texture riche, cette crème est vite absorbée. Le parfum d’orange et de pistache est enveloppant, et le format du tube est parfait pour le sac à main. »

Johanne Gervais, 59 ans Saint-Jean-sur-Richelieu

Crèmes pour les mains ($$$)

BAUME À MAINS NOURRISSANT, FRAGRANCE MANDARINE ET PAMPLEMOUSSE, BKIND, 24 $ LES 50 G

« Ce baume hydratant vient au secours des mains irritées par les lavages fréquents et les gels désinfectants à base d’alcool. Son parfum d’agrumes est vivifiant, on se croirait au spa ! En plus, ça rejoint mes valeurs, car c’est une marque canadienne soucieuse de l’environnement. »

Kara Gibbs, 39 ans Vancouver

Baumes et huiles à lèvres ($)

BAUME RÉPARATEUR ATODERM LÈVRES, BIODERMA, 9,90 $

« Ce baume est facile d’application avec son embout biseauté, et il offre une sensation immédiate d’hydratation en profondeur. Sa texture lisse procure un effet velouté aux lèvres abîmées ou gercées. Finalement, la légère odeur du beurre de karité est réconfortante. »

Marie-Josée Tremblay, 57 ans Québec

Baumes et huiles à lèvres ($$$)

HUILE LIP GLOW OIL, NUANCE RASPBERRY, DIOR, 42 $ LES 6 ML

« Cette huile a un fini brillant qui se change en un lustre délicat à mesure qu’elle est absorbée. Cela confère aux lèvres une touche de couleur subtile parfaite pour les journées sans maquillage. L’applicateur-éponge rend la pose aisée, et l’effet est de longue durée. »

Hannah Henderson, 39 ans Vancouver