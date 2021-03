Palmarès beauté 2021 : tous les meilleurs produits

Cinquante produits épatants. D’abord triés sur le volet par les rédactrices beauté de Châtelaine et de Chatelaine, ils ont été testés et commentés par un comité de lectrices enthousiastes dans les quatre coins du pays. Ces nouveautés se sont démarquées par leurs formules innovantes, leurs textures raffinées, leur tenue exceptionnelle... Vite, on fait de la place sur nos étagères et dans nos trousses beauté pour accueillir ces champions !

Soins de la peau

Nettoyants et démaquillants ($)

EAU MICELLAIRE MINÉRALE PURETÉ THERMALE, VICHY, 19,95 $ LES 400 ML

« Cette solution aqueuse fait disparaître toute trace de maquillage sans assécher ni irriter ma peau sensible. Même mon gel traceur résistant à l’eau s’enlève comme un charme. Ce produit est sans rinçage (quel avantage !) et il ne laisse pas de sensation huileuse sur l’épiderme.»

Kathy Chin, 45 ans Markham

Nettoyants et démaquillants ($$$)

BAUME NETTOYANT ET DÉMAQUILLANT AUX ENZYMES ADOUCISSANTS SORBET À LA PAPAYE, GLOW RECIPE, 42 $ LES 100 ML

« Ce baume nettoie mon visage à la perfection, sans oublier le moindre résidu de maquillage. De plus, ma peau est devenue très douce, grâce à l’effet exfoliant des enzymes de papaye. Après deux semaines d’utilisation, mon teint est devenu vraiment plus lumineux. »

Josyane Simon, 37 ans Les Côteaux

Sérums ($)

SÉRUM BIO-BOOST HD 4 EN 1, KARINE JONCAS, 39 $ LES 30 ML

« Ce sérum léger et non parfumé procure une sensation fraîche, non collante et d’autant plus satisfaisante quand on applique une crème hydratante par la suite. Après 15 jours d’essai, ma peau sensible est douce et bien hydratée. Beau produit québécois et bio ! »

Sandra Michaud, 52 ans Deux-Montagnes

Sérums ($$$)

SÉRUM VISAGE AVEC SQUALANE ET ACIDE LACTIQUE 10 %, BIOSSANCE, 82 $ LES 30 ML

« Ce soin à la texture crémeuse est vite absorbé par la peau. Il hydrate et exfolie en douceur. Depuis que je l’utilise, je remarque que ma peau est plus lisse et lumineuse. Le flacon-pompe fournit juste la bonne quantité de produit pour couvrir le visage et le cou. »

Andrea Byaruhanga, 39 ans Port Coquitlam

Huiles visage ($)

HUILE FACIALE TRIPLE ACTION ANTI-ÂGE Q10 POWER, NIVEA, 28,99 $ LES 30 ML

« Cette huile légère me fait du bien au quotidien. Je l’applique avant d’aller au lit pour atténuer mes ridules entre les sourcils et bien hydrater mes pommettes. »

Janice Hudson, 42 ans Halifax

Huiles visage ($$$)

HUILE ÉVEIL ÉCLAT INSTANTANÉ POUR PEAU RADIEUSE, WELEDA, 49,99 $ LES 30 ML

« Une huile grand luxe qui procure une hydratation en profondeur sans laisser de sensation grasse. Elle rend ma peau lisse, douce et radieuse. Sa fragrance d’herbes fraîches est relaxante. »

Sandy Lopes, 57 ans Toronto

Crèmes de jour ($)

HYDRATANT BRIGHT BOOST FPS 30, NEUTROGENA, 34,99 $ LES 30 ML

« J’apprécie que ce produit contienne un FPS 30 – c’est un must, même en hiver. Une petite quantité suffit pour garder ma peau hydratée toute la journée. Sitôt appliqué, sitôt absorbé ! Je peux enchaîner tout de suite avec l’étape du maquillage. Son complexe illuminateur rend ma peau radieuse. »

Sharon O’Neil, 63 ans Winnipeg

Crèmes de jour ($$$)

CRÈME THE TRUE CREAM AQUA BOMB À L’ALOÈS*, BELIF, 50 $ LES 50 ML

* À noter que ce produit était une série limitée. La version originale The True Cream Aqua Bomb est offerte au même prix.

« J’emploie le gel Belif comme base le matin, et je l’applique aussi au coucher. Je remarque son effet tenseur sur le visage et le front. Il abreuve la peau sans la gorger de substances grasses. La sensation qu’il laisse est agréable et apaisante. Son parfum léger et naturel (aloès, concombre et lime) est idéal pour celles qui ne supportent pas les odeurs trop envahissantes. J’applique également ce soin sur mes mains, qu’il laisse soyeuses sans effet poisseux. »

Chantale Tremblay, 57 ans Jonquière

Crème de nuit ($)

CRÈME DE NUIT ANTI-ÂGE REVIVAL+ ULTRA-NUTRITION, MARCELLE, 33,99 $ LES 50 ML

« Après une longue journée à porter un masque (je suis massothérapeute), je peux compter sur cette crème de nuit riche pour soulager ma peau sèche et irritée. Elle est vite absorbée et redonne de l’éclat à mon visage. Après l’avoir utilisée chaque nuit pendant quelques semaines, je remarque que mon teint est unifié. Un autre plus ? C’est un produit sans parfum fabriqué ici. »

Melanie Brohm, 43 ans, Winnipeg

Crème de nuit ($$$)

CRÈME-EN-MASQUE RÉPARATRICE NUIT DREAM CREAM, JOUVIANCE, 65 $ LES 50 ML

« J’ai vraiment apprécié la texture soyeuse et légère de cette crème de nuit, ce qui est rare pour ce genre de soin. Elle pénètre rapidement et laisse une réelle sensation de douceur. De plus, le fait que la crème s’applique également sur le contour des yeux est un avantage pour celles qui aiment une routine simplifiée, tout en recherchant l’efficacité des résultats. Je recommande ! »

Maryse Drolet, 56 ans, Québec

Exfoliants ($)

MASQUE NETTOYANT MICRO-EXFOLIANT POUDRE DE NOYAUX, NUXE BIO, 35 $ LES 50 ML

« Enfin, un exfoliant doux pour la peau ! Après avoir rincé le masque, je constate que mon visage est doux, lisse et bien hydraté, sans la moindre rougeur. Son agréable fragrance d’abricot est la cerise sur le gâteau ! »

Olivia Polkowski Amores, 35 ans, Toronto

Exfoliants ($$$)

EXFOLIANT EFFET MICROPERFORATION COLLAGEN BOOSTER ANEW CLINICAL, ISA KNOX, 48 $ LES 50 ML

« J’aime sa texture crémeuse et la douce sensation qu’il laisse sur l’épiderme. Je l’utilise plusieurs fois par semaine et les résultats sont immédiats : il rend ma peau lumineuse. C’est une bonne façon d’entamer ma routine beauté du soir. »

Elle AyoubZadeh, 39 ans, Toronto

Soins contour des yeux ($)

CRÈME DE NUIT POUR LES YEUX RETINOL 24 REGENERIST, OLAY EYES, 38,98 $ LES 15 ML

« La crème est riche, mais s’étale bien et pénètre aisément la peau délicate du contour des yeux. Elle laisse une fine couche protectrice et hydratante. Je l’ai trouvée apaisante. J’ai apprécié que ce produit soit inodore. »

Marie-Pier Fortin, 36 ans, Sherbrooke

Soins contour des yeux ($$$)

CONCENTRÉ ZONE REGARD LIFT-REDENSIFIANT TOTAL EYE LIFT, CLARINS, 91 $ LES 15 ML

« Ce gel-crème pénètre bien dans la peau et atténue mes poches sous les yeux causées par le manque de sommeil et la déshydratation. J’aime sa pompe, qui distribue la quantité de produit nécessaire. »

Dee Roderique, 40 ans, Toronto

Masques visage ($)

MASQUE TISSU FRESH-MIX GLOW BOOST, GARNIER SKINACTIVE, 3,99 $

« J’ai trouvé ce masque très rafraîchissant. Une fois qu’on imbibe le tissu du sérum à la vitamine C, il prend une douce texture gélifiée. Après les 15 minutes de pose, ma peau a affiché un bel éclat que je n’ai pas l’habitude de voir. »

Vicky Boisvert, 41 ans Les Côteaux

Masques visage ($$$)

MASQUE CRÈME REPULPANT CLOUDBERRY MOISTURE MULTI-ACTION, STRIVECTIN, 49 $ LES 70 ML

« J’ai la peau sèche, alors mes rides paraissent davantage. Dès la première application, mes rides sur le front semblaient moins creuses, mes cernes étaient atténués et mes joues étaient plus douces. Ce masque a une texture qui ressemble à du beurre, mais il se rince bien avec un peu d’eau. »

Lisa Hannam, 46 ans Dundas

Soins solaires visage ($)

ÉCRAN SOLAIRE MINÉRAL ULTRALÉGER PEAU SENSIBLE FPS 50, AVEENO, 14,97 $ LES 40 ML

« Ce petit tube de protection solaire me suit partout. Sa texture légère et fluide se fond dans ma peau caramel, sans laisser de traces blanches. »

Shalini Roy, 45 ans Toronto

Soins solaires visage ($$$)

GOUTTES DE SOIE DU SOLEIL SÉRUM CUTANÉ ENVIRONNEMENT 360º FPS 30, COOLA, 62 $ LES 30 ML

« Cette lotion solaire est joliment embouteillée dans un flacon-pompe pratique. On peut aussi la mélanger à notre hydratant préféré. Sa texture de sérum en fait un produit facile à appliquer. Il n’est pas irritant, même si je fais de l’eczéma. Il est même assez doux pour la peau délicate des enfants. »

Jennifer Perez, 43 ans Vancouver

Crèmes pour les mains ($)

CRÈME POUR LES MAINS AU BEURRE DE KARITÉ, FRAGRANCE ORANGE BLOSSOM & PISTACHIO, BURT’S BEES, 7,49 $ LES 28 G

« Comme j’ai les mains très sèches, j’ai besoin d’un soin qui hydrate en profondeur. Malgré sa texture riche, cette crème est vite absorbée. Le parfum d’orange et de pistache est enveloppant, et le format du tube est parfait pour le sac à main. »

Johanne Gervais, 59 ans Saint-Jean-sur-Richelieu

Crèmes pour les mains ($$$)

BAUME À MAINS NOURRISSANT, FRAGRANCE MANDARINE ET PAMPLEMOUSSE, BKIND, 24 $ LES 50 G

« Ce baume hydratant vient au secours des mains irritées par les lavages fréquents et les gels désinfectants à base d’alcool. Son parfum d’agrumes est vivifiant, on se croirait au spa ! En plus, ça rejoint mes valeurs, car c’est une marque canadienne soucieuse de l’environnement. »

Kara Gibbs, 39 ans Vancouver

Baumes et huiles à lèvres ($)

BAUME RÉPARATEUR ATODERM LÈVRES, BIODERMA, 9,90 $

« Ce baume est facile d’application avec son embout biseauté, et il offre une sensation immédiate d’hydratation en profondeur. Sa texture lisse procure un effet velouté aux lèvres abîmées ou gercées. Finalement, la légère odeur du beurre de karité est réconfortante. »

Marie-Josée Tremblay, 57 ans Québec

Baumes et huiles à lèvres ($$$)

HUILE LIP GLOW OIL, NUANCE RASPBERRY, DIOR, 42 $ LES 6 ML

« Cette huile a un fini brillant qui se change en un lustre délicat à mesure qu’elle est absorbée. Cela confère aux lèvres une touche de couleur subtile parfaite pour les journées sans maquillage. L’applicateur-éponge rend la pose aisée, et l’effet est de longue durée. »

Hannah Henderson, 39 ans Vancouver

Maquillage

Rouges à lèvres ($)

ROUGE À LÈVRES AVEC CENTRE HYDRATANT AGE PERFECT, NUANCES SUBLIME RED ET BEAUTIFUL ROSEWOOD, L’ORÉAL PARIS, 13,99 $ CHACUN

« Sa formule longue durée m’a réconciliée avec les rouges à lèvres foncés. Son centre hydratant le rend doux comme un baume. C’est le compagnon idéal pour les mois d’hiver. »

Nicole Keen, 39 ans, Toronto

Rouges à lèvres ($$$)

ROUGE À LÈVRES EN CRÈME MAT LIP SOUFFLÉ, NUANCE INSPIRE, RARE BEAUTY BY SELENA GOMEZ, 26 $

« Léger et velouté, il se porte comme un charme. Il est moins pigmenté que les rouges mats habituels. Sa formule hydratante me fait des lèvres pulpeuses. Il donne un effet chic, tout en étant facile à porter. »

Roopa Cheema, 40 ans, Toronto

Fonds de teint ($)

FONDS DE TEINT LUMINEUX PHOTOFOCUS, NUANCES CARAMEL ET DEEP HONEY, WET N WILD, 8,49 $ LES 30 ML CHACUN

« Ce fond de teint à couvrance moyenne est si léger qu’on ne le sent pas, tout en étant assez pigmenté pour cacher les imperfections et les cernes. Je l’applique au pinceau et ça illumine mon teint. J’ai l’air moins fatiguée et plus en santé. »

Monica Reyes, 39 ans, Delta

Fonds de teint ($$$)

FOND DE TEINT MICELLAIRE SUBLIMATEUR CHANGEMAKER, NUANCE D185, BITE BEAUTY, 52 $ LES 30 ML

« Dès l’application, ce fond de teint se transforme en voile satiné, lumineux et rayonnant, qui assure une couvrance homogène. La tenue longue durée est un grand plus dans ma vie mouvementée d’éducatrice spécialisée. »

Marie-Ève Aubry, 43 ans, Montréal

Cache-cernes ($)

CACHE-CERNES HYDRATANT CLEAN FRESH, NUANCE LIGHT/MEDIUM 350, COVERGIRL, 9,99 $ LES 7 ML

« Je suis habituée aux correcteurs crémeux… mais je dois avouer que ce cache-cernes liquide s’applique aisément et s’estompe bien. J’ai remarqué une absorption et une hydratation rapides. Le produit n’a pas craqué sur ma peau sèche. J’ai apprécié l’effet naturel, la couvrance (une seule couche suffit) et la longue tenue. »

Andrea Bastos, 41 ans, Montréal

Cache-cernes ($$$)

CORRECTEUR DE TEINT MULTI-USAGE LUMINOUS SILK, NUANCE 6,5, GIORGIO ARMANI BEAUTY, 49 $ LES 12 ML

« C’est de la lumière en bouteille! Sa formule légère offre un fini soyeux qui dure des heures. Il atténue mes cernes sans irriter la peau. J’aime que l’applicateur ait un embout large, ça me permet d’illuminer mes joues et mon menton en un rien de temps. »

Simone Castello, 35 ans, Toronto

Mascaras ($)

MASCARA SWERVE SUPREME, NUANCE NOIR, ANNABELLE, 9,99 $

« Ce mascara donne une apparence naturelle en définissant et séparant chacun des cils, sans déposer aucun grumeau. La brosse permet d’atteindre tous les cils, même les plus courts. Aussi, il ne s’écaille pas, tient toute la journée et demeure facile à démaquiller.»

France Lapointe, 31 ans, Montréal

Mascaras ($$$)

MASCARA VOLUMISANT ET ALLONGEANT PILLOW TALK PUSH UP LASHES, NUANCE SUPER BLACK, CHARLOTTE TILBURY, 34 $

« Cette brosse à mascara a un côté plat et des poils espacés qui soulèvent chaque cil à la racine, sans bavures. Une couche suffit pour allonger mes cils et leur donner du volume, mais grâce à la formule légère, on peut aussi en mettre plusieurs couches, selon l’intensité désirée. »

Victoria Nguyen, 31 ans, Calgary

Fards à paupières ($)

PALETTE DE FARDS À PAUPIÈRES BAE, NUANCES BASIC, CATRICE COSMETICS, 17 $

« Cette palette de fards est facile d’utilisation et polyvalente, tant pour les habituées que pour les néophytes ! Les couleurs sont judicieusement disposées, de façon qu’on puisse voir quels mélanges d’ombres peuvent donner des résultats optimaux. Les pigments se démaquillent aisément en fin de journée. »

Carol-Ann Lamontagne-Poirier, 32 ans, Chicoutimi

Fards à paupières ($$$)

PALETTE DE FARDS À PAUPIÈRES SNAP SHADOWS MIX & MATCH, NUANCES 1 TRUE NEUTRALS, FENTY BEAUTY BY RIHANNA, 33 $

« Les nuances mates et nacrées très pigmentées s’étendent bien, sans craqueler. Ce qui est super, c’est que les boîtiers de cette collection [il y en a 10] sont conçus pour s’emboîter. On peut donc les jumeler pour se créer un ensemble personnalisé. »

Trina Wylie, 50 ans, Vancouver

Fards à soucils ($)

CRÈME LONGUE TENUE POUR SOURCILS DIP, SHAPE, GO !, NYX COSMETICS, 13,50 $

« D’abord, le choix de huit nuances nous facilite la vie. Cette pommade au fini mat offre une tenue extraordinaire grâce à ses pigments intenses. J’apprécie que le pinceau biseauté et la brosse spiralée soient intégrés dans le même outil : c’est vraiment ingénieux. »

Karine Tremblay, 39 ans, Mont-Saint-Hilaire

Fards à soucils ($$$)

STYLO SOURCILS EFFET MICROPIGMENTATION 24 HEURES, NUANCE BRUN MOYEN, BENEFIT, 33 $

« Grâce à son embout à trois pointes, je peux maquiller mes sourcils illico presto ! Chaque coup de stylo dessine trois petits traits. Lorsque l’encre sèche, elle a un fini de poudre mate, ce qui donne un look ultranaturel. »

Marie Buban, 47 ans, Toronto

Traceurs ($)

TRACEUR PRÉCISION LIQUIDE, NUANCE JET BLACK, QUO BEAUTY, 12 $

« Je porte du eye-liner liquide chaque jour. Celui-ci a répondu à mes attentes : il a tenu toute la journée et la soirée. Il est facile à appliquer et donne un résultat un peu glossy, très flatteur pour le regard. »

Amanda Koyama, 41 ans, Calgary

Traceurs ($$$)

CRAYON LIGNEUR MASTER PIGMENT PRO, NUANCE SUPER BLACK, MAKEUP BY MARIO, 29 $

« Le traceur s’étale comme un charme grâce à sa texture crémeuse. À l’autre bout du crayon, un pinceau pratique permet d’estomper ou de corriger le trait. Il y a aussi un aiguisoir dans l’emballage. »

Christelle Bellerose, 35 ans, Belœil

Fards à joues ($)

FARD À JOUES GEL-CRÈME CHEEK HEAT, NUANCE ROSE FLUSH, MAYBELLINE, 10,99 $

« Très facile à utiliser: on en met quelques touches sur les pommettes et le tour est joué. Il a l’air très pigmenté quand il sort du tube, mais une fois sur les joues, il devient translucide et nous donne un éclat naturel toute la journée. »

Sana Dastoor, 36 ans, Vancouver

Fards à joues ($$$)

FARD À JOUES GLOW PLAY, NUANCE NO SHAME, M.A.C COSMETICS, 33 $

« La couleur est belle, vive, et la texture, légère. La présence subtile sur une peau foncée se traduit par une étonnante réflexion de la lumière. Le fard illumine le visage, avec comme résultat un maquillage radieux. »

Rose Pierre, 34 ans, Montréal

Soins des cheveux

Produits coiffants ($)

CRÈME COIFFANTE SÉCHAGE AIR LIBRE, SEPHORA HAIR, 16 $ LES 150 ML

« Cette crème coiffante légère pénètre bien dans les cheveux mouillés et ne laisse pas les mains collantes. Elle rend mes cheveux doux et malléables, et m’évite d’utiliser le séchoir et le fer. »

Monica Polkowski, 38 ans, Calgary

Produits coiffants ($$$)

BAUME DE SÉCHAGE À L’AIR LIBRE EASY DOES IT MY HAIR MY CANVAS, ALTERNA, 32 $ LES 101 ML

« La texture de ce baume végane, à mi-chemin entre une pâte et un gel, est vraiment intéressante. Je l’applique le soir avant d’aller au lit, et le lendemain matin, ma chevelure est soyeuse et pleine de volume. Mes cheveux sont faciles à placer, même quelques jours après l’utilisation. Je peux également dire bye-bye aux frisottis. L’odeur de nénuphar est incroyable – juste pour ça, ce produit va devenir un essentiel de ma routine capillaire ! »

Marie-Hélène Faucher, 37 ans, McMasterville

Shampooings secs ($)

SHAMPOOING SEC NEVER TELL, PANTENE PRO-V, 9 $ LES 120 G

« J’ai été agréablement surprise de l’efficacité de ce shampooing sec. Il se vaporise facilement et ne disperse pas de résidus blancs comme le font d’autres marques. J’adore son effet volumisant et démêlant. Il laisse mes cheveux éclatants et soyeux. Parfait après mes entraînements, pour redonner du pep à mes cheveux… juste à temps pour une réunion virtuelle ! »

Cynthia Laventure, 34 ans, Sainte-Julie

Shampooings secs ($$$)

SHAMPOOING SEC PARFUMÉ FRESH AFFAIR, KÉRASTASE, 45 $ LES 150 G

« Quelques pschitts de ce shampooing sec suffisent pour soulever les racines et rafraîchir ma chevelure. Le jet couvre assez large, alors on n’a qu’à brosser un peu pour finir de répartir le produit. Il ne laisse pas de résidus apparents. J’adore sa senteur, qui me donne l’impression d’être dans un grand salon. »

Pam Edwards, 43 ans, Vancouver

Traitements capillaires ($)

RECONSTRUCTEUR SUPERALIMENTS VERTS MORINGA ET AVOCAT, SHEA MOISTURE, 15,49 $ LES 227 G

« Ce traitement donne des résultats instantanés. Après chaque usage, mes cheveux sont soyeux et mes pointes paraissent revitalisées. Sa texture légère et son parfum frais me donnent envie de répéter l’expérience. »

Maureen Par, 44 ans, Vancouver

Traitements capillaires ($$$)

MASQUE REVITALISATION PROFONDE AUX CHAMPIGNONS D’HIVER, AG HAIR CARE, 26 $ LES 148 ML

« Pour une maman toujours à la course, le principe d’un masque à faire dans la douche sauve un temps fou. L’application est agréable grâce à la texture crémeuse et l’odeur à la fois citronnée et poivrée. Au rinçage, les cheveux sont ultralisses et doux. Le résultat est impressionnant : ce masque a dompté ma crinière de cheveux colorés et abîmés. »

Andrée-Anne Jutras, 36 ans, Trois-Rivières

Shampooings et revitalisants ($)

SHAMPOOING ET REVITALISANT BRILLANCE+ À L’AWAPUHI, MAUI MOISTURE, 11,49 $ LES 385 ML CHACUN

« J’ai eu un coup de cœur, ne serait-ce que pour la délicieuse fragrance [gingembre hawaïen, fleur de tiaré et huile de coco] qui me rappelle des vacances au soleil. Le shampooing et le revitalisant ont réussi à hydrater et à démêler mes cheveux colorés. Un autre bon point : le prix raisonnable. »

Andréanne Turcotte-Bertrand, 34 ans, Trois-Rivières

Shampooings et revitalisants ($$$)

SHAMPOOING BRILLANCE ET REVITALISANT EN CRÈME AU MARULA COCOMINO, DRUNK ELEPHANT & CHRIS McMILLAN, 33 $ LES 240 ML CHACUN

« J’ai les cheveux fins et secs, et ces produits les rendent doux et brillants sans les assécher ni les alourdir. L’agréable odeur d’amande embaume ma salle de bains. Je me croirais au spa ! »

Rachelle Sunga, 44 ans Richmond Hill