Palmarès beauté: tous les meilleurs produits de l'année

Nettoyants et démaquillants – Gagnant $

Gel nettoyant exfoliant Glow Tonic, Pixi Skintreats, 24 $ les 135 ml

J’ai beaucoup aimé l’effet hydratant et tonifiant de ce gel sur ma peau. Très facile à appliquer. II laisse le teint plus éclatant. Son parfum léger me rappelle le Sud.

– Audrey Lemay, 49 ans

Finalistes

Nettoyant au squalane, The Ordinary, 7,90 $ les 50 ml

Mousse nettoyante Hydractiv, Jouviance, 24 $ les 210 ml

Nettoyants et démaquillants – Gagnant $$$

Beurre démaquillant Slaai, Drunk Elephant, 45 $ les 110 g

Je ne suis pas portée à acheter des nettoyants de type baume – je préfère de loin la texture des crèmes pour ma peau mixte –, mais ce produit m’a séduite. L’huile nourrissante fond dans la peau, fait disparaître le maquillage et laisse la peau douce, propre et bien hydratée. En prime, l’applicateur aimanté au couvercle magnétique est génial!

– Amanda Demeku, 30 ans

Finalistes

Nettoyants micellaires Peachy Micellar Cleansers, Omorovicza, 65 $ les 60 compresses

Le nettoyant antioxydant Lumi, JB Skin Guru, 45 $ les 200 ml

Lotions toniques – Gagnant $$

Tonifiant Tri-Phase Éclat quotidien Advanced Glow, Strivectin, 43 $ les 148 ml

Cette lotion étonnante à base de trois acides doux provoque une agréable sensation de picotement. Elle laisse un film léger, parfait pour les peaux déshydratées. L’effet est immédiat. J’adore l’odeur printanière.

– Catherine Morisset, 55 ans

Finalistes

Soin rééquilibrant eau, sébum, pH Sébium lotion, Bioderma, 19,90 $ les 200 ml

Essence hydratation suprême énergisante Mist, Olay, 15,99 $ les 98 ml

Lotions toniques – Gagnant $$

Baume d’eau nutritive Tonique Barrier+, Skinfix, 30 $ les 100 ml

Cette brume hydratante et rafraîchissante à base d’eau de coco, de concombre et de rose apaise la peau et uniformise le teint. Le flacon-pompe permet de bien contrôler l’application. À vaporiser aussi bien avant qu’après l’étape du maquillage.

– Anne Létourneau, 35 ans

Finalistes

Tonique et hydratant, Laneige, 43 $ les 150 ml

Tonique hydratant ultra réparateur à l’avoine sauvage, First Aid Beauty, 29 $ les 177 ml

Huiles pour le visage – Gagnant $

Correcteur de rides express Huile au rétinol, Neutrogena, 38,99 $ les 30 ml

J’aime la sensation de cette huile sur la peau – elle est légère et ne laisse pas de résidus, ce qui arrive trop souvent avec les huiles et les crèmes en général. J’ai été charmée par l’odeur délicate… je croyais que le rétinol sentirait fort, mais non. Je ne sais pas à quel point ça peut atténuer les ridules, mais je trouve que j’ai meilleure mine!

– Amy Gao, 56 ans

Finalistes

Huile nutrition complète pour le visage, Burt’s Bees, 26,99 $ les 15 ml

Huile de rose musquée Purity, Hadaka, 35 $ les 15 ml

Huiles pour le visage – Gagnant $$$

Concentré huile jeunesse au rétinol Ideal Resource, Darphin, 120 $ les 60 capsules

Ce soin à utiliser la nuit laisse d’abord une sensation légèrement huileuse sur le visage, mais au réveil, tout le produit a été absorbé sans trace de gras. La peau est hydratée en profondeur dès la première utilisation. Après quelques jours, les rides sont moins apparentes et le teint, plus lumineux.

– Sophie Landry, 42 ans

Finalistes

Émulsion-en-huile nutri-revitalisante L’Or des plantes, Clarins, 68 $ les 35 ml

Huile au thé vert, marula et jasmin, Teaology, 49 $ les 100 ml

Exfoliants – Gagnant $

Peeling nuit avec 0,3 % de rétinol Correct, NeoStrata, 80 $ les 12 compresses

J’ai trouvé ce soin très facile d’emploi. On utilise les compresses le soir, alors ça n’allonge pas la routine du matin. Après à peine deux semaines, j’ai remarqué que ma peau a plus d’éclat et moins de ridules.

– Robyn Segal, 47 ans

Finalistes

Disques restaurateurs au bakuchiol, Indeed Laboratories, 19,99 $ les 30 compresses

Exfoliant autochauffant Anew Vitamin C, Avon, 28 $ les 100 ml

Exfoliants – Gagnant $$

Lingettes exfoliantes pour le visage Morning Expert, This Works, 66 $ les 60 compresses

Ce produit exfolie la peau grâce à ses acides multifruits. Les compresses humectées de la formule traitante sont faciles d’utilisation. Il ne reste aucun résidu sur le visage.

– Isabelle Wolfe, 41 ans

Finalistes

Lotion acide exfoliante Supertoner, Glamglow, 55 $ les 200 ml

Peeling multi-acides revitalisant Resurgence, Murad, 85 $ les 88 ml

Crèmes de jour – Gagnant $

Lotion hydratante ultra-légère FPS 30, CeraVe, 17,99 $ les 50 ml

Je l’adore ! Pour sa texture légère, son absorption rapide et son beau fini mat. Son parfum est subtil et agréable. Ma peau est restée douce toute la journée.

– Christina Kelly, 34 ans

Finalistes

Hydratant de jour Urban Skin Defence FPS 20 Essentials, Nivea, 12,99 $ les 50 ml

les 50 ml Soin d’eau embellisseur Eau thermale, Uriage, 32,95 $ les 40 ml

Crèmes de jour – Gagnant $$$

Crème revitalisante lumière Nutri-Lumière Jour, Clarins, 150 $ les 50 ml

Après une semaine d’utilisation, j’ai remarqué que mes pommettes sont restées bien hydratées toute la journée. J’aime sa teinte rosée, son doux parfum floral et sa texture de mousse. Elle s’étend bien et assure une tenue sans faille du maquillage.

– Carolyn Chua, 61 ans

Finalistes

Double crème éclaircissante C-Rush, Ole Henriksen, 59 $ les 50 ml

Crème antiâge intense régénératrice Ultime jour, IDC+, 149,99 $ les 50 ml

Crèmes de nuit – Gagnant $

Crème nuit Melascreen photo-vieillissement, Ducray, 42 $ les 50 ml

Cette crème soyeuse hydrate bien et est vite absorbée. J’ai la peau sensible et je n’ai pas eu de rougeurs. Deux coups de pompe ont suffi pour couvrir mon visage, et j’ai vu une différence dès la première application : j’avais un beau teint et mes rides sur le front étaient moins apparentes. Je trouve ma peau raffermie, radieuse et rajeunie.

– Sue Marteleira, 57 ans

Finalistes

Crème réparatrice ultra-riche Rosé All Night, Physicians Formula, 20,99 $ les 45 g

Crème Retin[A]list, Reversa, 60 $ les 30 ml

Crèmes de nuit – Gagnant $$$

Crème de nuit Dream Super Lotus Youth Preserve, Fresh, 63 $ les 50 ml

Son doux parfum de melon est parfait pour terminer ma routine beauté du soir. Cette crème pénètre dans la peau comme par magie et laisse une sensation de légèreté. Après sept nuits d’utilisation, mon teint est unifié et lumineux au réveil.

– Stacey Rumpf, 44 ans

Finalistes

Collagène de nuit Genius, Algenist, 120 $ les 60 ml

Crème de nuit Retinol 0.3, SkinCeuticals, 70 $ les 30 ml

Sérums – Gagnant $

Concentré désaltérant HydraLuminous, Nº 7, 24 $ les 30 ml

Sitôt appliqué, ce concentré a eu un effet hydratant instantané. Son odeur est agréable. Il ne sent pas les produits chimiques et n’assèche pas la peau. Il la rend belle et soyeuse.

– Aminah Baig, 39 ans

Finalistes

Sérum Hyaluronic Acid, The Inkey List, 10,99 $ les 30 ml

Sérum rénovateur éclat Pure Vitamin C10, La Roche-Posay, 59 $ les 30 ml

Sérums – Gagnant $$$

Sérum raffermissant AGE Smart Phyto-Nature, Dermalogica, 199 $ les 40 ml

Sa texture est agréable au toucher: il est riche, sans être huileux. Ce sérum hydratant a rendu ma peau douce et radieuse. Il s’étend comme un charme et est vite absorbé. Une petite dose suffit.

– Denise Rodrigues, 41 ans

Finalistes

Sérum illuminateur Pineapple-C, Glow Recipe, 68 $ les 30 ml

Sérum éclat exfoliant Prism, Herbivore, 71 $ les 30 ml

Masques visage – Gagnant $

Hyalu Mask Liftactiv, Vichy, 59,99 $ les 50 ml

Ce masque cinq minutes à l’acide hyaluronique est parfait lorsqu’on a peu de temps pour sa routine matinale. Le gel est frais et hydratant. Pas de sensation grasse sur la peau.

– Isha Bottin, 39 ans

Finalistes

Masque de nuit illuminateur à base de gel avec vitamine C, Olay, 29,99 $ les 50 ml

Masque au charbon HydrExtreme, Consonant, 45 $ la boîte de 4

Masques visage – Gagnant $$$

Masque perfecteur jeunesse effet peau neuve Dream Skin 1-Minute Mask Capture totale, Dior, 91 $ les 75 ml

Ce masque a une texture onctueuse et sent bon (la fragrance est prononcée). On l’applique pendant 60 secondes. Il se rince en un rien de temps et rend la peau ultra-douce.

– Kim Shiffman, 42 ans

Finalistes

Masque de nuit velours Confort réparateur, Sisley Paris, 175 $ les 60 ml

Masque hydratant et nourrissant à l’avocat, Kiehl’s, 59 $ les 100 g

Soins contour des yeux – Gagnant $

Soin contour yeux régénérant Life Plankton Eye, Biotherm, 54 $ les 15 ml

Ce gel pour les yeux est très hydratant. Il s’étend bien et est vite absorbé. Il a rendu ma peau douce. Sa fragrance discrète se dissipe vite, alors on ne la remarque pas vraiment.

– Jaime Zarafonetis, 43 ans

Finalistes

Fortifiant réparateur pour les yeux Minéral 89, Vichy, 34,95 $ les 15 ml

Gel baume yeux multi-correction Crème prodigieuse Boost, Nuxe, 37,99 $ les 15 ml

Soins contour des yeux – Gagnant $$$

Crème contour des yeux Melting The Silk Peony, Tatcha, 78 $ les 15 ml

Je constate une différence de fermeté autour des yeux depuis que je l’utilise, et les pattes-d’oie sont moins perceptibles. Bravo pour le parfum subtil et pour le joli pot nacré rehaussé d’une pivoine.

– Mariam Negousse, 50 ans

Finalistes

Crème contour des yeux squalane + algues marines, Biossance, 71 $ les 15 ml

Crème tri-peptide contour des yeux Resilience multi-effect, Estée Lauder, 85 $ les 15 ml

Soins solaires – Gagnant $

Écran solaire hydro-gel FPS 30 Hydro Boost, Neutrogena, 19,99 $ les 88 ml

De couleur bleu poudre, cet écran solaire ultrafluide contient de l’acide hyaluronique qui favorise l’élasticité et l’hydratation de la peau. Il laisse une sensation soyeuse sur le corps et dégage un doux parfum d’arbres en fleurs.

– Sylvie Trudel, 60 ans

Finalistes

Fluide minéral très haute protection FPS 50+, Avène, 28 $ les 40 ml

Écran solaire minéral Peau sensible visage FPS 50, Aveeno, 19,99 $ les 59 ml

Soins solaires – Gagnant $$$

Hydratant Prisma Protect FPS 30, Dermalogica, 89 $ les 50 ml

Cette lotion pénètre vite dans la peau. Sa texture légère convient parfaitement à ma peau grasse. J’adore ses effluves de gingembre et de lavande.

– Edith Morin, 56 ans

Finalistes

Écran UV universel FPS 30 Sun Smart, Lise Watier, 39 $ les 40 ml

Traitement multi-protection UV FPS 45 Perfectionist Pro, Estée Lauder, 58 $ les 30 ml

Crèmes pour les mains – Gagnant $

Crème Rose Glow pour les mains, Kosmea, 24,99 $ les 75 ml

J’ai souvent les mains très sèches. Cette crème est merveilleuse pour moi par temps froid. Elle pénètre rapidement et ne graisse pas la peau. J’adore son délicat parfum de rose.

– Debra Owen, 60 ans

Finalistes

Crème mains 4 en 1 au collagène, Karine Joncas, 18 $ les 75 ml

Crème à mains lavande-chanvre, Bleu Lavande, 12,99 $ les 50 ml

Crèmes pour les mains – Gagnant $$$

La Crème main Le Lift, Chanel, 90 $ les 50 ml

Le flacon libère un fin ruban de crème, alors on n’en gaspille pas. J’ai apprécié son parfum d’herbe fraîche. Cette crème légère ne laisse pas les mains collantes. Mes cuticules ont meilleure apparence.

– Tina Anson Mine, 47 ans

Finalistes

Crème mains éclaircissante Vinoperfect, Caudalie, 26 $ les 50 ml

Crème réparatrice Soin hydratant mains et ongles, Sisley Paris, 130 $ les 75 ml

Produits volumisants – Gagnant $

Shampooing sec en mousse Effet structurant+ fibres de bambou, OGX, 10,99 $ les 175 ml

Il ne laisse pas de traces blanches, donne un look naturel et son odeur est agréable. C’est une mousse légère qui s’applique avec les mains, alors on contrôle mieux où on en met. Une petite quantité suffit.

– Kelly Power, 42 ans

Finalistes

Super poudre volumisante Dream Big Volume, Marc Anthony, 11,49 $ les 198 g

Mousse amplifiante volume, Pantene Pro-V, 6 $ les 200 ml

Produits volumisants – Gagnant $$$

Brume d’eau texturisante Muroto volume, Shu Uemura, 42 $ les 100 ml

C’est facile d’en vaporiser précisément là où il faut. L’odeur est rafraîchissante sans être envahissante. Elle sèche vite, ce qui permet de se coiffer sans tarder. On ne doit pas en abuser pour éviter l’effet wet look, mais en utiliser juste assez pour créer de belles vagues.

– Elyn Arscott, 38 ans

Finalistes

Base de coiffage volumatrice Thicc, Amika, 33 $ les 100 ml

Shampooing volumisant gingembre + biotine Blossom & Bloom, Briogeo, 32 $ les 237 ml

Produits lissants – Gagnant $

Traitement nourrissant huile sans rinçage 10-in-1 Blowout Oil EverSleek, L’Oréal Paris, 15,99 $ les 89 ml

Après ma mise en plis habituelle, mes cheveux étaient magnifiquement doux et soyeux. J’ai reçu des compliments.

– Marie-Claude L’Heureux, 52 ans

Finalistes

Formule coiffante de douche à mélanger au shampooing Sleek Shot, Garnier Fructis, 6,99 $ les 150 ml

Crème anti-frisottis Smooth Renew Between Washes, TRESemmé, 6,99 $ les 142 ml

Produits lissants – Gagnant $$$

Crème de contrôle des frisottis Nutri-Enrich Invigo, Wella Professionals, 18,50 $ les 150 ml

Certaines crèmes anti-frisottis peuvent alourdir la chevelure, mais celle-ci m’a paru très légère. Je l’ai appliquée sur mes cheveux longs essorés à la serviette. Après les avoir séchés au séchoir, j’avais une belle crinière resplendissante de santé, très douce au toucher.

– Amy Gibson, 43 ans

Finalistes

Beurre lissant anti-frisottis pour brushing Caviar anti-aging, Alterna, 37,50 $ les 150 ml

Huile-en-sérum Instant Deflate Frizz Dismiss, Redken 5th Avenue, 44 $ les 125 ml

Produits coiffants pour cheveux bouclés – Gagnant $

Crème (re)sculptante pour les boucles Curl affair, Pantene Pro-V, 8,99 $ les 110 ml

Cette crème légère m’a étonnée par son pouvoir sculptant. Après en avoir appliqué sur mes cheveux humides que j’ai laissés sécher à l’air, j’ai vu plein de petites boucles apparaître, ce qui a créé un bel effet sur l’ensemble de ma chevelure. Son parfum subtil, sa formule sans sulfates et le look grand luxe de la bouteille sont dignes de mention.

– Ingrie Williams, 41 ans

Finalistes

Crème séchage à l’air libre Coconut Curls Locking+, OGX, 10,99 $ les 177 ml

Mousse bouclante fouettée The Curl Whip, Cake Beauty, 12,99 $ les 250 ml

Produits coiffants pour cheveux bouclés – Gagnant $$$

Gelée pour boucles, Oribe, 53 $ les 250 ml

Ses notes fraîches et sucrées proviennent de l’huile d’abricot. J’ai aimé sa texture légère qui n’alourdit pas les cheveux. Mes boucles étaient bondissantes, lustrées, bien définies, et encore plus belles le lendemain.

– Alicia Cox Thomson, 41 ans

Finalistes

Spray à l’huile lumineux Curl, Bumble and Bumble Bb., 45 $ les 70 ml

Baume pour les boucles Bounce.ME, Design.ME, 25 $ les 250 ml

Shampooings secs – Gagnant $

Shampooing à sec noix de coco fraîche Care Between Washes, Dove, 6,29 $ les 142 g

Le parfum à la noix de coco et limette n’est pas trop prononcé et laisse une odeur de propreté. La texture est légère et n’alourdit pas les cheveux. L’excédent de shampooing sec s’enlève facilement à la brosse.

– Pascale Villeneuve, 51 ans

Finalistes

Shampooing sec douceur et souplesse eau de Rose et Camomille, Aveeno, 11,49 $ les 238 ml

Shampooing rafraîchissant instantané, Batiste, 10,99 $ les 200 ml

Shampooings secs – Gagnant $$$

Shampooing sec invisible Selfcare, Lululemon, 38 $ les 246 ml

Pratique quand on n’est pas à la maison, ce shampooing sec garde nos cheveux souples. Il sent bon, mais l’odeur n’est pas trop persistante, ce que j’apprécie, car je travaille dans un environnement sans parfum.

– Clare Hacksel, 36 ans

Finalistes

Shampooing super sec, Ouai, 32 $ les 127 g

Shampooing sec invisible Detox Clear, Drybar, 32 $ les 100 g

Shampooings et revitalisants – Gagnants $

Shampooing et baume après-shampooing au beurre de mangue, Klorane, 13,99 $ les 200 ml chacun

Des soins parfaits pour les cheveux secs et abîmés. Ils laissent la chevelure soyeuse et lisse sans l’alourdir. Le doux parfum de mangue évoque l’été. Cette gamme n’a rien à envier aux grandes marques de salons.

– Karine Boudreault, 37 ans

Finalistes

Shampooing et revitalisant Hydratation légère+ Eau d’hibiscus, Maui Moisture, 11,49 $ les 385 ml chacun

Shampooing et revitalisant en barre pivoines et lavande, La Maison Lavande, 14,95 $ les 80 g

Shampooings et revitalisants – Gagnants $$$

Shampooing hydratant illuminateur Bain lumière Blond absolu, Kérastase Paris, 45 $ les 250 ml

Fondant fortifiant profond Cicaclash Blond absolu, Kérastase Paris, 48 $ les 250 ml

Je décolore mes cheveux depuis longtemps, alors leurs pointes sont sèches. Grâce à ces produits, mes cheveux sont réhydratés et brillants, en plus d’avoir beaucoup de volume et une odeur divine. Le shampooing produit une belle mousse même si je n’en utilise qu’une petite quantité, et le revitalisant teinté aide à neutraliser les tons cuivrés dans mes cheveux blonds.

– Kelly Davies, 38 ans

Finalistes

Shampooing et revitalisant protecteur Defy Damage, Joico, 24,95 $ les 300 ml et 25,15 $ les 250 ml

Shampooing fleurs de jasmin et huile de sésame et baume nourrissant huile de sésame Source essentielle, L’Oréal Professionnel, 31,99 $ les 300 ml et 33,99 $ les 300 ml

Fards à joues et illuminateurs – Gagnant $

Bâtonnet pour lèvres et pommettes Teint rayonnant All Aglow, Burt’s Bees, 19,99 $

Un bâtonnet 2-en-1 hydratant et un brin pigmenté qui s’applique aisément sur les pommettes et sur les lèvres. La formule naturelle est enrichie d’huile de jojoba, de tournesol et de coco. Parfait pour illuminer le teint et offrir un éclat bonne mine en un instant.

– Geneviève Poulin, 46 ans

Finalistes

Palette illuminatrice Délice de poudre, Bourjois, 28 $

Fard à joues Jelly, Rimmel, 9,99 $

Fards à joues et illuminateurs – Gagnant $$$

Couleur blush pour l’ensemble du visage Nudies Matte, Nudestix, 38 $ les 7 g

Ce fard soyeux et durable s’est taillé une place dans ma trousse à maquillage grâce à son pinceau estompeur amovible, facile à nettoyer. Ayant hérité d’un teint livide-quasi-translucide de mes ancêtres celtiques, je ne demande rien de mieux que quelques coups de blush pour me dévampiriser un peu!

– Colleen Nicholson, 43 ans

Finalistes

Duo de fards à joues Matte Perfection, Sephora Collection, 22 $

Palette Hyper Real Glow, nuances Get Lit, M.A.C Cosmetics, 49 $

Crayons et rouges à lèvres – Gagnant $

Crayon encre Super Stay, Maybelline, 12,99 $

Ce que je préfère de mon nouveau crayon, c’est son bout bien pointu, parce que tout est dans la précision. Sa couleur est vive et durable. Il ne dessèche pas les lèvres comme le font certains crayons mats et se porte bien avec du baume à lèvres par-dessus, au besoin.

– Angie Shiffman, 35 ans

Finalistes

Brillant à lèvres embellissant et repulpant, QUO, 12 $

Rouge à lèvres mat Rouge signature, L’Oréal Paris, 14,49 $

Crayons et rouges à lèvres – Gagnant $$$

Rouge à lèvres mat Revolution, nuance Amazing Amal, Charlotte Tilbury, 42 $

Il s’étend facilement et couvre bien: une seule couche suffit. Sur l’emballage, la nuance paraît plus foncée (framboise), mais sur moi, c’est une couleur portable au quotidien. Il n’a pas desséché mes lèvres. En plus, il sent bon!

– Stacy Lee Kong, 34 ans

Finalistes

Le Rouge à lèvres mat fin Rouge Pur Couture, Yves Saint Laurent, 50 $

Rouge à lèvres Rouge Dior Ultra Care, Dior, 46 $

Mascaras – Gagnant $

Mascara Volum’Xtension Electric, Marcelle, 12,95 $

Ce qui compte pour moi, quand je choisis un mascara, c’est une application homogène. Eh bien, je suis servie. Il s’utilise si bien qu’on peut en mettre une ou plusieurs couches selon l’effet recherché: naturel ou spectaculaire. Sa brosse conique ne néglige aucun cil, si petit soit-il. La tenue longue durée est impressionnante, considérant le prix.

– Lisa Fielding, 44 ans

Finalistes

Mascara Lash Princess hydrofuge, Essence , 4,99 $

4,99 $ Mascara Unlimited, L’Oréal Paris, 16,99 $

Mascaras – Gagnant $$$

Mascara Lash Blowout, It Cosmetics, 33 $

Ce mascara s’applique comme un charme, sans bavures. Sa brosse étant conçue pour donner du volume, on n’a pas besoin d’appliquer plusieurs couches. Le résultat? Un look irréprochable instantané qui dure toute la journée.

– Noreen Akhtar, 40 ans

Finalistes

Mascara Magnum XXX, Stila, 30 $

Mascara aux minéraux volcaniques V Element Fiber, Lise Watier, 27 $

Fards à sourcils – Gagnant $

Crayon à sourcils Brow Ultra Slim, Maybelline, 11,99 $

Petit crayon compact, facile à transporter pour faire des retouches. On aime la pointe fine, qui permet une application précise. La couleur riche paraît foncée au départ. Quelques coups de brosse pour l’estomper… et tout rentre dans l’ordre!

– Geneviève Gagnon, 41 ans

Finalistes

Gel pour sourcils longue tenue UnbelievaBrow, L’Oréal Paris, 22,99 $

Crayon à pommade pour sourcils Fill & Fluff, NYX Professional Makeup, 12 $

Fards à sourcils – Gagnant $$$

Gel Dipbrow, Anastasia Beverly Hills, 24 $

Ce gel est un must le matin. La brosse est si facile à utiliser qu’on n’a pas besoin d’être douée. Il est assez pigmenté pour tenir toute la journée.

– Tonia Krauser, 43 ans

Finalistes

Feutre à sourcils micro-précision, Glossier, 29 $

Crayon sourcils micro-sculptant, Hourglass, 39 $

Ombres à paupières – Gagnant $

Palette d’ombres à paupières Magnif’eyes, série Thunderstorm, Rimmel, 14,99 $

Cette palette permet de s’amuser avec les ombres à paupières. Elle offre un bel éventail de nuances, qui s’agencent et s’appliquent bien. Les fards ont une bonne tenue. Mention spéciale pour l’applicateur, avec une éponge d’un côté et un pinceau de l’autre.

– Jennifer Goldberg, 39 ans

Finalistes

Palette Classifeyed yeux et visage, Annabelle, 13,99 $

Palette d’ombres à paupières Ultimate, NYX Professional Makeup, 22 $

Ombres à paupières – Gagnant $$$

Palette Art Library Nude Model, M.A.C Cosmetics, 57 $

Une palette idéale pour tous les jours, mais qui peut facilement transiter vers la soirée avec ses fards pailletés et ses nuances plus foncées. Les couleurs sont bien pigmentées, mais faciles à estomper pour créer de beaux dégradés qui durent longtemps.

– Amélie Pelletier, 45 ans

Finalistes

Palette de fards à paupières After Hours, Stila, 68 $

Palette de fards à paupières Bounce & Blur, bareMinerals, 38 $

Traceurs – Gagnant $

Traceur pour yeux hydrofuge FlashCat Eye by Infallible, L’Oréal Paris, 13,99 $

Bien contente d’avoir trouvé cet eye-liner qui est un bon allié durant mes heures de travail… et qui en met encore plein la vue le soir venu. Pas besoin de retouches! Sa pointe feutrée et le petit pochoir rendent l’application facile, même pour les moins habiles!

– Susan Simpson, 40 ans

Finalistes

Traceur Liquid Ink Tattoo Studio, Maybelline, 11,99 $

Traceur Vinyl So Fierce !, Revlon, 10,99 $

Traceurs – Gagnant $$$

Ligneur liquide Clean Line, Ilia, 37 $

Si comme moi vous aimez les eye-liners précis, efficaces et très pigmentés, celui-ci obtient de bonnes notes. Autres points en sa faveur: il est végétalien et n’a pas été testé sur les animaux.

– Amy Valm, 33 ans

Finalistes

Eyeliner liquide à pointe feutre souple Ultra Ink, Kat Von D, 27 $

Traceur Liquid Gel Highliner, Marc Jacobs Beauty, 36 $

Fonds de teint – Gagnant $

Fond de teint Infallible 24h Fresh Wear, L’Oréal Paris, 20,99 $ les 30 ml

Je n’ai pas l’habitude de porter du fond de teint qui couvre autant, mais quand on trouve la bonne teinte, on peut s’y fier. Il unifie ma peau de quadragénaire endommagée par le soleil et camoufle ses imperfections. J’ai la sensation d’être bien protégée contre les facteurs environnementaux comme le vent ou l’humidité. Il est mat et empêche ma peau mixte de devenir sèche ou luisante.

– Nadine Silverthorne, 45 ans

Finalistes

Fond de teint fini naturel anti-pollution PhotoReady Candid, Revlon, 15,99 $ les 22 ml

Fond de teint en bâton Photo Focus, Wet n Wild, 9,29 $

Fonds de teint – Gagnant $$$

Fond de teint Face Tape, Tarte, 51 $ les 30 ml

À utiliser à petite dose, car ce produit est très concentré. Si on en met trop épais, ça risque de créer un effet masquant. Cela dit, il laisse une sensation agréable sur le visage. J’ai une peau mixte à grasse et je dois normalement effectuer des retouches dans la journée, mais je n’ai pas eu besoin de le faire avec ce fond de teint.

– Stephanie Kim, 39 ans

Finalistes

Crème hydratante teintée Perfecteur naturel de teint, Laura Mercier, 59 $ les 50 ml

Fond de teint crème « Un », RMS Beauty, 68 $ les 30 ml

Cache-cernes – Gagnant $

Correcteur couvrance totale Can’t Stop Won’t Stop, NYX Professional Makeup, 11,99 $ les 3,5 ml

Ce cache-cernes offre une couvrance totale. Grâce à sa texture crémeuse, il ne s’agglutine pas dans mes pattes-d’oie. Il procure un fini mat qui reste beau toute la journée. Le mieux dans tout ça ? Bien qu’il ait une tenue longue durée, il s’enlève facilement avec mon duo de nettoyants huile et mousse habituel.

– Jennifer Berry, 36 ans

Finalistes

Cache-cernes TruBlend Undercover, CoverGirl, 11,99 $ les 10 ml

Correcteur de teint camouflage 16h, e.l.f. Cosmetics, 7 $ les 6 ml

Cache-cernes – Gagnant $$$

Bâton anticernes et retouches Accomplice, Marc Jacobs Beauty, 42 $ les 5 g

Pratique à transporter (et facile à appliquer), ce bâton de cache-cernes à la texture onctueuse est parfait pour une peau sèche comme la mienne. Il ne m’a pas laissée tomber pendant mes longues journées de travail à l’ordi, même si je me frotte souvent les yeux quand je suis fatiguée. Le résultat fait très naturel.

– Gillian Grace, 42 ans

Finalistes

Anticernes et correcteur liquide à couvrance totale Boi-ing, Benefit Cosmetics, 30 $ les 5 ml

Anticernes retouche instantanée Pro Filt’r, Fenty beauty by Rihanna, 35 $ les 8 ml

Bases et fixatifs – Gagnant $

Base à l’eau 3-en-1 Photo Focus noix de coco, Wet n Wild, 7,29 $ les 45 ml

Ce produit ultraléger et rafraîchissant sent la plage! J’ai un penchant pour les tout-en-un. Servant à la fois de base hydratante et de fixatif pour le maquillage, il rend ma peau lumineuse tout en gardant mon fond de teint impeccable des heures durant.

– Victoria Badgley, 44 ans

Finalistes

Huile de base pour le visage, QUO, 20 $ les 28 ml

Base pour le teint TruBlend Base Business, CoverGirl, 12,99 $ les 30 ml

Bases et fixatifs – Gagnant $$$

Base matifiante pores invisibles Waso, Shiseido, 32 $ les 20 ml

Cette base correctrice teintée de vert crée un fini lisse et doux, ce qui permet d’appliquer le fond de teint aisément. Je l’ai aussi portée sans fond de teint pour matifier ma zone T. Mission accomplie !

– Heather Buchansky, 41 ans

Finalistes