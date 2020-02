Palmarès beauté 2020: les meilleurs produits pour la peau

Nettoyants et démaquillants – Gagnant $

Gel nettoyant exfoliant Glow Tonic, Pixi Skintreats, 24 $ les 135 ml

J’ai beaucoup aimé l’effet hydratant et tonifiant de ce gel sur ma peau. Très facile à appliquer. II laisse le teint plus éclatant. Son parfum léger me rappelle le Sud.

– Audrey Lemay, 49 ans

Finalistes

Nettoyant au squalane, The Ordinary, 7,90 $ les 50 ml

Mousse nettoyante Hydractiv, Jouviance, 24 $ les 210 ml

Nettoyants et démaquillants – Gagnant $$$

Beurre démaquillant Slaai, Drunk Elephant, 45 $ les 110 g

Je ne suis pas portée à acheter des nettoyants de type baume – je préfère de loin la texture des crèmes pour ma peau mixte –, mais ce produit m’a séduite. L’huile nourrissante fond dans la peau, fait disparaître le maquillage et laisse la peau douce, propre et bien hydratée. En prime, l’applicateur aimanté au couvercle magnétique est génial!

– Amanda Demeku, 30 ans

Finalistes

Nettoyants micellaires Peachy Micellar Cleansers, Omorovicza, 65 $ les 60 compresses

Le nettoyant antioxydant Lumi, JB Skin Guru, 45 $ les 200 ml

Lotions toniques – Gagnant $$

Tonifiant Tri-Phase Éclat quotidien Advanced Glow, Strivectin, 43 $ les 148 ml

Cette lotion étonnante à base de trois acides doux provoque une agréable sensation de picotement. Elle laisse un film léger, parfait pour les peaux déshydratées. L’effet est immédiat. J’adore l’odeur printanière.

– Catherine Morisset, 55 ans

Finalistes

Soin rééquilibrant eau, sébum, pH Sébium lotion, Bioderma, 19,90 $ les 200 ml

Essence hydratation suprême énergisante Mist, Olay, 15,99 $ les 98 ml

Lotions toniques – Gagnant $$

Baume d’eau nutritive Tonique Barrier+, Skinfix, 30 $ les 100 ml

Cette brume hydratante et rafraîchissante à base d’eau de coco, de concombre et de rose apaise la peau et uniformise le teint. Le flacon-pompe permet de bien contrôler l’application. À vaporiser aussi bien avant qu’après l’étape du maquillage.

– Anne Létourneau, 35 ans

Finalistes

Tonique et hydratant, Laneige, 43 $ les 150 ml

Tonique hydratant ultra réparateur à l’avoine sauvage, First Aid Beauty, 29 $ les 177 ml

Huiles pour le visage – Gagnant $

Correcteur de rides express Huile au rétinol, Neutrogena, 38,99 $ les 30 ml

J’aime la sensation de cette huile sur la peau – elle est légère et ne laisse pas de résidus, ce qui arrive trop souvent avec les huiles et les crèmes en général. J’ai été charmée par l’odeur délicate… je croyais que le rétinol sentirait fort, mais non. Je ne sais pas à quel point ça peut atténuer les ridules, mais je trouve que j’ai meilleure mine!

– Amy Gao, 56 ans

Finalistes

Huile nutrition complète pour le visage, Burt’s Bees, 26,99 $ les 15 ml

Huile de rose musquée Purity, Hadaka, 35 $ les 15 ml

Huiles pour le visage – Gagnant $$$

Concentré huile jeunesse au rétinol Ideal Resource, Darphin, 120 $ les 60 capsules

Ce soin à utiliser la nuit laisse d’abord une sensation légèrement huileuse sur le visage, mais au réveil, tout le produit a été absorbé sans trace de gras. La peau est hydratée en profondeur dès la première utilisation. Après quelques jours, les rides sont moins apparentes et le teint, plus lumineux.

– Sophie Landry, 42 ans

Finalistes

Émulsion-en-huile nutri-revitalisante L’Or des plantes, Clarins, 68 $ les 35 ml

Huile au thé vert, marula et jasmin, Teaology, 49 $ les 100 ml

Exfoliants – Gagnant $

Peeling nuit avec 0,3 % de rétinol Correct, NeoStrata, 80 $ les 12 compresses

J’ai trouvé ce soin très facile d’emploi. On utilise les compresses le soir, alors ça n’allonge pas la routine du matin. Après à peine deux semaines, j’ai remarqué que ma peau a plus d’éclat et moins de ridules.

– Robyn Segal, 47 ans

Finalistes

Disques restaurateurs au bakuchiol, Indeed Laboratories, 19,99 $ les 30 compresses

Exfoliant autochauffant Anew Vitamin C, Avon, 28 $ les 100 ml

Exfoliants – Gagnant $$

Lingettes exfoliantes pour le visage Morning Expert, This Works, 66 $ les 60 compresses

Ce produit exfolie la peau grâce à ses acides multifruits. Les compresses humectées de la formule traitante sont faciles d’utilisation. Il ne reste aucun résidu sur le visage.

– Isabelle Wolfe, 41 ans

Finalistes

Lotion acide exfoliante Supertoner, Glamglow, 55 $ les 200 ml

Peeling multi-acides revitalisant Resurgence, Murad, 85 $ les 88 ml

Crèmes de jour – Gagnant $

Lotion hydratante ultra-légère FPS 30, CeraVe, 17,99 $ les 50 ml

Je l’adore ! Pour sa texture légère, son absorption rapide et son beau fini mat. Son parfum est subtil et agréable. Ma peau est restée douce toute la journée.

– Christina Kelly, 34 ans

Finalistes

Hydratant de jour Urban Skin Defence FPS 20 Essentials, Nivea, 12,99 $ les 50 ml

les 50 ml Soin d’eau embellisseur Eau thermale, Uriage, 32,95 $ les 40 ml

Crèmes de jour – Gagnant $$$

Crème revitalisante lumière Nutri-Lumière Jour, Clarins, 150 $ les 50 ml

Après une semaine d’utilisation, j’ai remarqué que mes pommettes sont restées bien hydratées toute la journée. J’aime sa teinte rosée, son doux parfum floral et sa texture de mousse. Elle s’étend bien et assure une tenue sans faille du maquillage.

– Carolyn Chua, 61 ans

Finalistes

Double crème éclaircissante C-Rush, Ole Henriksen, 59 $ les 50 ml

Crème antiâge intense régénératrice Ultime jour, IDC+, 149,99 $ les 50 ml

Crèmes de nuit – Gagnant $

Crème nuit Melascreen photo-vieillissement, Ducray, 42 $ les 50 ml

Cette crème soyeuse hydrate bien et est vite absorbée. J’ai la peau sensible et je n’ai pas eu de rougeurs. Deux coups de pompe ont suffi pour couvrir mon visage, et j’ai vu une différence dès la première application : j’avais un beau teint et mes rides sur le front étaient moins apparentes. Je trouve ma peau raffermie, radieuse et rajeunie.

– Sue Marteleira, 57 ans

Finalistes

Crème réparatrice ultra-riche Rosé All Night, Physicians Formula, 20,99 $ les 45 g

Crème Retin[A]list, Reversa, 60 $ les 30 ml

Crèmes de nuit – Gagnant $$$

Crème de nuit Dream Super Lotus Youth Preserve, Fresh, 63 $ les 50 ml

Son doux parfum de melon est parfait pour terminer ma routine beauté du soir. Cette crème pénètre dans la peau comme par magie et laisse une sensation de légèreté. Après sept nuits d’utilisation, mon teint est unifié et lumineux au réveil.

– Stacey Rumpf, 44 ans

Finalistes

Collagène de nuit Genius, Algenist, 120 $ les 60 ml

Crème de nuit Retinol 0.3, SkinCeuticals, 70 $ les 30 ml

Sérums – Gagnant $

Concentré désaltérant HydraLuminous, Nº 7, 24 $ les 30 ml

Sitôt appliqué, ce concentré a eu un effet hydratant instantané. Son odeur est agréable. Il ne sent pas les produits chimiques et n’assèche pas la peau. Il la rend belle et soyeuse.

– Aminah Baig, 39 ans

Finalistes

Sérum Hyaluronic Acid, The Inkey List, 10,99 $ les 30 ml

Sérum rénovateur éclat Pure Vitamin C10, La Roche-Posay, 59 $ les 30 ml

Sérums – Gagnant $$$

Sérum raffermissant AGE Smart Phyto-Nature, Dermalogica, 199 $ les 40 ml

Sa texture est agréable au toucher: il est riche, sans être huileux. Ce sérum hydratant a rendu ma peau douce et radieuse. Il s’étend comme un charme et est vite absorbé. Une petite dose suffit.

– Denise Rodrigues, 41 ans

Finalistes

Sérum illuminateur Pineapple-C, Glow Recipe, 68 $ les 30 ml

Sérum éclat exfoliant Prism, Herbivore, 71 $ les 30 ml

Masques visage – Gagnant $

Hyalu Mask Liftactiv, Vichy, 59,99 $ les 50 ml

Ce masque cinq minutes à l’acide hyaluronique est parfait lorsqu’on a peu de temps pour sa routine matinale. Le gel est frais et hydratant. Pas de sensation grasse sur la peau.

– Isha Bottin, 39 ans

Finalistes

Masque de nuit illuminateur à base de gel avec vitamine C, Olay, 29,99 $ les 50 ml

Masque au charbon HydrExtreme, Consonant, 45 $ la boîte de 4

Masques visage – Gagnant $$$

Masque perfecteur jeunesse effet peau neuve Dream Skin 1-Minute Mask Capture totale, Dior, 91 $ les 75 ml

Ce masque a une texture onctueuse et sent bon (la fragrance est prononcée). On l’applique pendant 60 secondes. Il se rince en un rien de temps et rend la peau ultra-douce.

– Kim Shiffman, 42 ans

Finalistes

Masque de nuit velours Confort réparateur, Sisley Paris, 175 $ les 60 ml

Masque hydratant et nourrissant à l’avocat, Kiehl’s, 59 $ les 100 g

Soins contour des yeux – Gagnant $

Soin contour yeux régénérant Life Plankton Eye, Biotherm, 54 $ les 15 ml

Ce gel pour les yeux est très hydratant. Il s’étend bien et est vite absorbé. Il a rendu ma peau douce. Sa fragrance discrète se dissipe vite, alors on ne la remarque pas vraiment.

– Jaime Zarafonetis, 43 ans

Finalistes

Fortifiant réparateur pour les yeux Minéral 89, Vichy, 34,95 $ les 15 ml

Gel baume yeux multi-correction Crème prodigieuse Boost, Nuxe, 37,99 $ les 15 ml

Soins contour des yeux – Gagnant $$$

Crème contour des yeux Melting The Silk Peony, Tatcha, 78 $ les 15 ml

Je constate une différence de fermeté autour des yeux depuis que je l’utilise, et les pattes-d’oie sont moins perceptibles. Bravo pour le parfum subtil et pour le joli pot nacré rehaussé d’une pivoine.

– Mariam Negousse, 50 ans

Finalistes

Crème contour des yeux squalane + algues marines, Biossance, 71 $ les 15 ml

Crème tri-peptide contour des yeux Resilience multi-effect, Estée Lauder, 85 $ les 15 ml

Soins solaires – Gagnant $

Écran solaire hydro-gel FPS 30 Hydro Boost, Neutrogena, 19,99 $ les 88 ml

De couleur bleu poudre, cet écran solaire ultrafluide contient de l’acide hyaluronique qui favorise l’élasticité et l’hydratation de la peau. Il laisse une sensation soyeuse sur le corps et dégage un doux parfum d’arbres en fleurs.

– Sylvie Trudel, 60 ans

Finalistes

Fluide minéral très haute protection FPS 50+, Avène, 28 $ les 40 ml

Écran solaire minéral Peau sensible visage FPS 50, Aveeno, 19,99 $ les 59 ml

Soins solaires – Gagnant $$$

Hydratant Prisma Protect FPS 30, Dermalogica, 89 $ les 50 ml

Cette lotion pénètre vite dans la peau. Sa texture légère convient parfaitement à ma peau grasse. J’adore ses effluves de gingembre et de lavande.

– Edith Morin, 56 ans

Finalistes

Écran UV universel FPS 30 Sun Smart, Lise Watier, 39 $ les 40 ml

Traitement multi-protection UV FPS 45 Perfectionist Pro, Estée Lauder, 58 $ les 30 ml

Crèmes pour les mains – Gagnant $

Crème Rose Glow pour les mains, Kosmea, 24,99 $ les 75 ml

J’ai souvent les mains très sèches. Cette crème est merveilleuse pour moi par temps froid. Elle pénètre rapidement et ne graisse pas la peau. J’adore son délicat parfum de rose.

– Debra Owen, 60 ans

Finalistes

Crème mains 4 en 1 au collagène, Karine Joncas, 18 $ les 75 ml

Crème à mains lavande-chanvre, Bleu Lavande, 12,99 $ les 50 ml

Crèmes pour les mains – Gagnant $$$

La Crème main Le Lift, Chanel, 90 $ les 50 ml

Le flacon libère un fin ruban de crème, alors on n’en gaspille pas. J’ai apprécié son parfum d’herbe fraîche. Cette crème légère ne laisse pas les mains collantes. Mes cuticules ont meilleure apparence.

– Tina Anson Mine, 47 ans

Finalistes

Crème mains éclaircissante Vinoperfect, Caudalie, 26 $ les 50 ml

Crème réparatrice Soin hydratant mains et ongles, Sisley Paris, 130 $ les 75 ml

