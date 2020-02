Palmarès beauté 2020: les rouges à lèvres et fards à joues bonne mine

Fards à joues et illuminateurs – Gagnant $

Bâtonnet pour lèvres et pommettes Teint rayonnant All Aglow, Burt’s Bees, 19,99 $

Un bâtonnet 2-en-1 hydratant et un brin pigmenté qui s’applique aisément sur les pommettes et sur les lèvres. La formule naturelle est enrichie d’huile de jojoba, de tournesol et de coco. Parfait pour illuminer le teint et offrir un éclat bonne mine en un instant.

– Geneviève Poulin, 46 ans

Finalistes

Palette illuminatrice Délice de poudre, Bourjois, 28 $

Fard à joues Jelly, Rimmel, 9,99 $

Fards à joues et illuminateurs – Gagnant $$$

Couleur blush pour l’ensemble du visage Nudies Matte, Nudestix, 38 $ les 7 g

Ce fard soyeux et durable s’est taillé une place dans ma trousse à maquillage grâce à son pinceau estompeur amovible, facile à nettoyer. Ayant hérité d’un teint livide-quasi-translucide de mes ancêtres celtiques, je ne demande rien de mieux que quelques coups de blush pour me dévampiriser un peu!

– Colleen Nicholson, 43 ans

Finalistes

Duo de fards à joues Matte Perfection, Sephora Collection, 22 $

Palette Hyper Real Glow, nuances Get Lit, M.A.C Cosmetics, 49 $

Crayons et rouges à lèvres – Gagnant $

Crayon encre Super Stay, Maybelline, 12,99 $

Ce que je préfère de mon nouveau crayon, c’est son bout bien pointu, parce que tout est dans la précision. Sa couleur est vive et durable. Il ne dessèche pas les lèvres comme le font certains crayons mats et se porte bien avec du baume à lèvres par-dessus, au besoin.

– Angie Shiffman, 35 ans

Finalistes

Brillant à lèvres embellissant et repulpant, QUO, 12 $

Rouge à lèvres mat Rouge signature, L’Oréal Paris, 14,49 $

Crayons et rouges à lèvres – Gagnant $$$

Rouge à lèvres mat Revolution, nuance Amazing Amal, Charlotte Tilbury, 42 $

Il s’étend facilement et couvre bien: une seule couche suffit. Sur l’emballage, la nuance paraît plus foncée (framboise), mais sur moi, c’est une couleur portable au quotidien. Il n’a pas desséché mes lèvres. En plus, il sent bon!

– Stacy Lee Kong, 34 ans

Finalistes