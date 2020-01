Palmarès beauté 2020: les meilleurs soins anti-âge

Crèmes de jour – Gagnant $

Lotion hydratante ultra-légère FPS 30, CeraVe, 17,99 $ les 50 ml

Je l’adore ! Pour sa texture légère, son absorption rapide et son beau fini mat. Son parfum est subtil et agréable. Ma peau est restée douce toute la journée.

– Christina Kelly, 34 ans

Finalistes

Hydratant de jour Urban Skin Defence FPS 20 Essentials, Nivea, 12,99 $ les 50 ml

les 50 ml Soin d’eau embellisseur Eau thermale, Uriage, 32,95 $ les 40 ml

Crèmes de jour – Gagnant $$$

Crème revitalisante lumière Nutri-Lumière Jour, Clarins, 150 $ les 50 ml (dès le 4 février)

Après une semaine d’utilisation, j’ai remarqué que mes pommettes sont restées bien hydratées toute la journée. J’aime sa teinte rosée, son doux parfum floral et sa texture de mousse. Elle s’étend bien et assure une tenue sans faille du maquillage.

– Carolyn Chua, 61 ans

Finalistes

Double crème éclaircissante C-Rush, Ole Henriksen, 59 $ les 50 ml

Crème antiâge intense régénératrice Ultime jour, IDC+, 149,99 $ les 50 ml

Crèmes de nuit – Gagnant $

Crème nuit Melascreen photo-vieillissement, Ducray, 42 $ les 50 ml

Cette crème soyeuse hydrate bien et est vite absorbée. J’ai la peau sensible et je n’ai pas eu de rougeurs. Deux coups de pompe ont suffi pour couvrir mon visage, et j’ai vu une différence dès la première application : j’avais un beau teint et mes rides sur le front étaient moins apparentes. Je trouve ma peau raffermie, radieuse et rajeunie.

– Sue Marteleira, 57 ans

Finalistes

Crème réparatrice ultra-riche Rosé All Night, Physicians Formula, 20,99 $ les 45 g

Crème Retin[A]list, Reversa, 60 $ les 30 ml

Crèmes de nuit – Gagnant $$$

Crème de nuit Dream Super Lotus Youth Preserve, Fresh, 63 $ les 50 ml

Son doux parfum de melon est parfait pour terminer ma routine beauté du soir. Cette crème pénètre dans la peau comme par magie et laisse une sensation de légèreté. Après sept nuits d’utilisation, mon teint est

unifié et lumineux au réveil.

– Stacey Rumpf, 44 ans

Finalistes

Collagène de nuit Genius, Algenist, 120 $ les 60 ml

Crème de nuit Retinol 0.3, SkinCeuticals, 70 $ les 30 ml

Sérums – Gagnant $

Concentré désaltérant HydraLuminous, Nº 7, 24 $ les 30 ml

Sitôt appliqué, ce concentré a eu un effet hydratant instantané. Son odeur est agréable. Il ne sent pas les produits chimiques et n’assèche pas la peau. Il la rend belle et soyeuse.

– Aminah Baig, 39 ans

Finalistes

Sérum Hyaluronic Acid, The Inkey List, 10,99 $ les 30 ml

Sérum rénovateur éclat Pure Vitamin C10, La Roche-Posay, 59 $ les 30 ml

Sérums – Gagnant $$$

Sérum raffermissant AGE Smart Phyto-Nature, Dermalogica, 199 $ les 40 ml

Sa texture est agréable au toucher : il est riche, sans être huileux. Ce sérum hydratant a rendu ma peau douce et radieuse. Il s’étend comme un charme et est vite absorbé. Une petite dose suffit.

– Denise Rodrigues, 41 ans

Finalistes

Sérum illuminateur Pineapple-C, Glow Recipe, 68 $ les 30 ml

Sérum éclat exfoliant Prism, Herbivore, 71 $ les 30 ml

Masques visage – Gagnant $

Hyalu Mask Liftactiv, Vichy, 59,99 $ les 50 ml

Ce masque cinq minutes à l’acide hyaluronique est parfait lorsqu’on a peu de temps pour sa routine matinale. Le gel est frais et hydratant. Pas de sensation grasse sur la peau.

– Isha Bottin, 39 ans

Finalistes

Masque de nuit illuminateur à base de gel avec vitamine C, Olay, 29,99 $ les 50 ml

Masque au charbon HydrExtreme, Consonant, 45 $ la boîte de 4

Masques visage – Gagnant $$$

Masque perfecteur jeunesse effet peau neuve Dream Skin 1-Minute Mask Capture totale, Dior, 91 $ les 75 ml

Ce masque a une texture onctueuse et sent bon (la fragrance est prononcée). On l’applique pendant 60 secondes. Il se rince en un rien de temps et rend la peau ultra-douce.

– Kim Shiffman, 42 ans

Finalistes

Masque de nuit velours Confort réparateur, Sisley Paris, 175 $ les 60 ml

Masque hydratant et nourrissant à l’avocat, Kiehl’s, 59 $ les 100 g

Soins contour des yeux – Gagnant $

Soin contour yeux régénérant Life Plankton Eye, Biotherm, 54 $ les 15 ml

Ce gel pour les yeux est très hydratant. Il s’étend bien et est vite absorbé. Il a rendu ma peau douce. Sa fragrance discrète se dissipe vite, alors on ne la remarque pas vraiment.

– Jaime Zarafonetis, 43 ans

Finalistes

Fortifiant réparateur pour les yeux Minéral 89, Vichy, 34,95 $ les 15 ml

Gel baume yeux multi-correction Crème prodigieuse Boost, Nuxe, 37,99 $ les 15 ml

Soins contour des yeux – Gagnant $$$

Crème contour des yeux Melting The Silk Peony, Tatcha, 78 $ les 15 ml

Je constate une différence de fermeté autour des yeux depuis que je l’utilise, et les pattes-d’oie sont moins perceptibles. Bravo pour le parfum subtil et pour le joli pot nacré rehaussé d’une pivoine.

– Mariam Negousse, 50 ans

Finalistes

Crème contour des yeux squalane + algues marines, Biossance, 71 $ les 15 ml

Crème tri-peptide contour des yeux Resilience multi-effect, Estée Lauder, 85 $ les 15 ml

