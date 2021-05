Le rétinol, l’ingrédient magique de la cosmétique anti-âge ?

1. Qu’est-ce que le rétinol ?

Le rétinol est un type de rétinoïdes, ces composés chimiques dérivés de la vitamine A. La molécule est produite naturellement par notre organisme. Elle a d’abord été exploitée dans des traitements contre l’acné. Sa capacité à stimuler le renouvellement cellulaire a inspiré les chimistes qui faisaient de la recherche dans des laboratoires de cosmétiques. La portée du rétinol a pris de l’expansion : des formules de soins agissant sur les signes de l’âge ont vu le jour et gagné d’innombrables adeptes.

2. Quelles sont les vertus du rétinol ?

« Les multiples bienfaits du rétinol en font un ingrédient anti-âge sans pareil, en plus d’être un allié des peaux acnéiques », s’exclame Alessandra Gatti. Il intervient tant à la surface de la peau qu’en profondeur, au niveau du derme. Il déloge les peaux mortes et désengorge les pores, ce qui rend le teint plus uniforme et éclatant. Il estompe les taches pigmentaires. En activant la production de collagène et d’élastine, il rend la peau plus souple, et contribue à diminuer l’apparence des rides et des ridules. Une autre de ses prouesses ? Il tonifie les tissus cutanés.

3. On dit le rétinol irritant. Est-ce vrai ?

Les effets indésirables les plus fréquents sont l’irritation, les rougeurs, la desquamation et une sécheresse accrue, selon Alessandra Gatti. « Ce sont des signes que la peau essaie de s’adapter à quelque chose de nouveau. Cette période de transition exige de la patience, mais à long terme, l’investissement vaut la peine », explique la directrice de formation.

Une utilisation trop fréquente, une trop grande quantité, une préparation inadéquate de la peau ou un mélange de rétinol avec d’autres ingrédients comme des exfoliants ou des actifs contre l’acné, peuvent déclencher une réaction, estime la dermatologue Julia Carroll. Il faut tout de même mentionner que les risques d’irritation ont diminué au cours des dernières années grâce à des formules plus perfectionnées.

4. Que faire si on réagit au rétinol ?

Si la peau devient très irritée, on cesse l’application du produit (et de tout autre soin contenant des ingrédients actifs, mis à part la crème solaire), d’après l’esthéticienne médicale Amanda Mizen. On réduit la routine beauté à un nettoyant doux et à une crème hydratante sans parfum. Une fois la barrière cutanée revenue à son état normal, on peut tenter un nouvel essai avec le rétinol, de façon régulière mais moins fréquente, afin d’augmenter notre degré de tolérance, juge la Dre Carroll.