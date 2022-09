Rétinol 101 : Ce qu’il faut savoir pour obtenir des résultats optimaux

Créé pour

Que vous soyez à la recherche d’un produit qui vous procurera un teint radieux et éclatant de santé ou à l’affût de soins préventifs ou pour peaux réactives, vous avez fort probablement entendu vanter les mérites du rétinol. Bien que cet ingrédient soit devenu sans aucun doute la référence par excellence dans l’industrie des soins de la peau, il soulève néanmoins de nombreuses questions. Vous vous demandez ce qu’est le rétinol, comment il agit, comment l’utiliser? Nous avons demandé au Dr Ari Demirjian, dermatologue à Montréal, de répondre aux principales interrogations sur le rétinol à l’aide d’un guide complet conçu pour tous les adeptes des soins de la peau.

Qu’est-ce que le rétinol?

Le rétinol est un dérivé de la vitamine A qui est offert en vente libre, contrairement à d’autres types de rétinoïdes qui ne sont délivrés que sur ordonnance. « Le rétinol réfère à un certain type de molécule, mais il existe également des rétinoïdes, des rétinaldéhydes et d’autres formes de molécules », explique le Dr Demirjian. Notre corps produit naturellement du rétinol, qui diminue avec l’âge. Donc, même si le rétinol n’est pas aussi puissant que certains autres rétinoïdes, il s’agit d’un excellent moyen d’intégrer la vitamine A à sa routine de soins.

Comment le rétinol agit-il et quels sont ses effets sur la peau?

Le rétinol agit de façon remarquable au niveau cellulaire, en accélérant le renouvellement des cellules de l’épiderme, qui ralentit avec les années. Employé régulièrement, il peut aider à diminuer l’apparence des ridules, des rides, des taches brunes et de l’hyperpigmentation, et à donner à la peau plus d’éclat, de souplesse et de vitalité. Les rétinoïdes sont également reconnus pour stimuler la production de collagène, rehausser le teint et favoriser la régénération des cellules de la peau, ce qui contribue à réduire visiblement les signes du vieillissement.

Comment inclure le rétinol dans ses soins de la peau?

« On peut être porté à penser que puisque le rétinol est un produit rajeunissant, il sera également hydratant, mais ce n’est pas le cas, précise le Dr Demirjian. Il peut s’avérer plutôt desséchant. Donc, commencez par la plus faible concentration possible et faites-en l’essai sur une petite surface de la peau pendant quelques jours pour voir si vous le tolérez. » Le Dr Demirjian conseille en outre d’éviter les régions très sensibles, comme les paupières et le contour de l’œil. On peut observer des rougeurs ou de la desquamation, mais celles-ci devraient être temporaires. Cependant, si elles persistent, le Dr Demirjian recommande de faire une pause, puis de recommencer avec une dose plus faible et de consulter un dermatologue avant d’augmenter la concentration.

Faut-il modifier sa routine de soins lorsqu’on y intègre le rétinol?

« Idéalement, on applique le rétinol le soir et un écran solaire tous les jours, dit le Dr Demirjian. Quand on emploie du rétinol, il faut apaiser la peau en appliquant un produit hydratant. » Il met également en garde contre la surexfoliation, à éviter afin de permettre à la peau de récupérer et d’augmenter sa tolérance.

Quand commence-t-on à utiliser le rétinol, et pourquoi?

On s’entend pour dire que le meilleur moment pour commencer à utiliser le rétinol est à la fin de la vingtaine ou au début de la trentaine. Sur quoi se base la science? Jusqu’au début de la trentaine, la régénération cellulaire s’effectue sur une période d’environ 28 jours, mais elle ralentit à un rythme de 50 à 70 jours une fois la trentaine entamée. Adopter le rétinol à ce stade est, bien sûr, une mesure préventive, ce qui n’empêche pas de commencer à un âge plus avancé.

Quels sont les bienfaits des produits de soins contenant des probiotiques?

La peau est notre organe ayant la plus grande surface. Elle a besoin d’être nourrie tout comme le reste de l’organisme. Au même titre que l’intestin, la peau possède un microbiome qui sert à la protéger et à la réparer. L’utilisation de produits formulés avec des probiotiques renforce le microbiome de la peau et, par conséquent, protège la barrière cutanée. Un produit de soins contenant des probiotiques en plus du rétinol peut agir pour apaiser et compenser l’effet irritant possible du rétinol.

Quels sont les avantages du nouveau Sérum de nuit Rétinol3 + probiotique de Marcelle?

Formulé avec le complexe Rétinol3, ce sérum contient un mélange unique de trois types de rétinol : du rétinol pur, du bakuchiol, un actif naturel extrait de plantes qui atténue l’apparence des rides, des taches brunes et les signes du vieillissement, et des peptides biomimétiques du rétinol qui unifient le teint et rehaussent son éclat. Ces différents composés sont combinés dans une formule sécuritaire et propre, pour tous les types de peau, qui offre le meilleur du rétinol et des probiotiques afin de révéler une peau d’apparence souple, lisse et radieuse.

Y a-t-il des choses à privilégier ou à éviter lorsqu’on intègre le rétinol à sa routine de soins de la peau?

On conseille d’hydrater la peau, d’appliquer un écran solaire à large spectre quotidiennement, et d’utiliser le rétinol le soir seulement. On évite de gratter la peau ou de la manipuler. Il est recommandé de consulter un dermatologue pour s’assurer que le rituel adopté convient bien à ses besoins.

