Soin de la peau : 5 ingrédients à rechercher

Ils sont les alliés d’une peau lumineuse et bien pulpeuse. Et les chouchous des expertes comme des beautistas . Que ce soit pour aider à pallier les méfaits du soleil, des fluctuations hormonales ou simplement du temps qui file, voici les cinq éléments dont la peau ne peut se passer.

Le rétinol

Qu’est-ce que c’est ?

Ce dérivé de la vitamine A débarrasse l’épiderme de ses cellules mortes et stimule la production de collagène. « Il est très populaire, car il illumine le teint et rend la peau plus et rend la peau ferme et élastique en un temps record », explique la biologiste Nathalie Pelletier, directrice Science et formation du groupe québécois Functionalab.

Pour quels besoins ?

Le rétinol contribue à prévenir le vieillissement cutané, et ce, dès l’âge de 30 ans. Un dosage de 0,3 % à 0,5 % permet d’atténuer les premières taches pigmentaires, alors qu’au-delà – jusqu’à 1 %, la plus forte concentration autorisée en vente libre –, il sert à traiter les rides plus profondes.

Des précautions à prendre ?

« Le point faible du rétinol est qu’il risque d’irriter les peaux sensibles », prévient la biologiste. Elle recommande de le tester au préalable sur une petite surface du cou et d’en cesser l’application si des signes d’inflammation apparaissent.

Bon à savoir

Le bakuchiol, « cousin » d’origine végétale du rétinol, est de plus en plus employé en cosmétique, car il présente les mêmes bienfaits sans les risques d’irritation.

La vitamine C

Qu’est-ce que c’est ?

Cet antioxydant joue un rôle essentiel dans la protection de la peau contre les radicaux libres à l’origine des taches pigmentaires, du relâchement cutané et même de certains cancers. Il agit, en surface, sur l’éclat du teint et, en profondeur, sur la fermeté du tissu cutané.

Pour quels besoins ?

La vitamine C stimule la barrière qui bloque les rayons UV à tout âge et en toute saison. « Elle freine l’effet en cascade du vieillissement cutané, car les cellules endommagées par les radicaux libres puisent de l’énergie dans les cellules qui les entourent, ce qui a pour effet de les dévitaliser à leur tour. C’est un cercle vicieux », illustre Elsa Berdugo, formatrice médicale pour L’Oréal et SkinCeuticals.

Des précautions à prendre ?

Comme toutes les vitamines, elle peut devenir irritante si elle s’oxyde. Les crèmes ou sérums qui en contiennent doivent donc être conservés à l’abri de la lumière et ne plus être utilisés si leur teinte devient brunâtre.

Qu’est-ce que c’est ?

Cet acide provient des mêmes cellules qui produisent le collagène. Il peut retenir jusqu’à mille fois son poids en eau, essentielle au maintien de l’hydratation de la peau. Il lui donne sa souplesse et son rebond.

Pour quels besoins ?

En surface, l’acide hyaluronique aide à protéger l’épiderme des ravages de la déshydratation (sécheresse, relâchement, eczéma, psoriasis…). En profondeur, il agit en estompant les rides. À cette fin, il doit faire l’objet d’une injection sous-cutanée dans un contexte médico-esthétique.

Des précautions à prendre ?

Ami de toutes les peaux, cet acide ne présente aucun risque d’intolérance.

Bon à savoir.

L’acide hyaluronique appartient à la famille des glucides, et les diètes cétogènes (sans glucides) peuvent en causer une carence importante. « Ceux et celles qui suivent ces régimes risquent de voir un vieillissement prématuré de leur peau », prévient la Dre Lydia Gauthier, dermocosmétologue et présidente de l’Institut de recherche en dermatologie-esthétique du Canada, le premier du genre essentiellement consacré à la peau, qui a ouvert ses portes ce printemps à Montréal.

Qu’est-ce que c’est ?

Des acides exfoliants qui détachent les peaux mortes de l’épiderme pour clarifier le teint et activer le renouvellement cellulaire. Les acides alpha-hydroxylés (AHA) agissent en surface tandis que les acides bêta-hydroxylés (BHA) pénètrent le derme plus profondément.

Pour quels besoins ?

Les AHA – les plus connus étant l’acide glycolique et l’acide lactique – sont préconisés pour une exfoliation hebdomadaire des peaux normales. Les BHA, principalement l’acide salicylique, conviennent au traitement des peaux grasses et acnéiques.

Des précautions à prendre ?

Parce que très irritants, il faut recourir à ces ingrédients beauté avec prudence. « Les soins autorisés en vente libre n’en contiennent pas plus de 10 %, mais ceux prodigués par une esthéticienne ou une dermatologue en renferment jusqu’à 50 %. Je déconseille d’abuser de ces peelings au risque de brûler la peau », prévient la Dre Gauthier.

Bon à savoir.

Les AHA/BHA sont de plus en plus remplacés par des enzymes naturels en cosmétique, car ces derniers ne présentent pas de risques d’irritation ni de brûlures.

Les Céramides

Qu’est-ce que c’est ?

Des corps gras qui lient les cellules de l’épiderme les unes aux autres, un peu comme le mortier d’un mur de briques qui assure à la fois sa solidité et son étanchéité.

Pour quels besoins ?

Protéger la barrière cutanée des agressions extérieures (chaleur, froid, pollution…) et de la déshydratation. Les peaux sujettes aux affections cutanées telles que l’eczéma ou le psoriasis apprécient particulièrement le petit coup de main que procurent les céramides.

Des précautions à prendre ?

Les céramides ne présentent aucun risque d’intolérance.

Bon à savoir.

On retrouve aussi les céramides dans les huiles végétales, comme le karité, et dans les aliments riches en oméga 3, 6 et 9, tels que les poissons gras et les noix.

