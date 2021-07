Les bons gestes pour une belle peau

Comment la reconnaître Rugueuse au toucher, sillonnée de ridules, elle peut présenter des squames en cas d’extrême sécheresse. Elle souffre d’une sensation constante de tiraillement et elle manque d’éclat. « J’ajouterais une autre caractéristique : des pores très fins, cela étant dû à la faible production de sébum », souligne William Gauthier.

Causes Prédispositions génétiques, vieillissement cutané, changements hormonaux (ménopause), soleil, froid, vent, contact prolongé et répété avec l’eau… « La barrière naturelle de l’épiderme (film hydrolipidique) est altérée par une carence en lipides. Elle ne peut plus préserver son hydratation optimale et devient plus vulnérable aux facteurs asséchants », dit Nathalie Pelletier.

Bonnes stratégies

Nettoyage L’eau du robinet, souvent trop calcaire, est l’ennemie jurée de la peau sèche. Un lait sans rinçage, une huile démaquillante, une eau micellaire vont dissoudre la saleté tout en douceur. Il faut rechercher un nettoyant composé d’agents hydratants et apaisants, tels que des extraits de graines de lin, de l’aloès, de l’huile d’avocat ou de graines de tournesol, selon Nathalie Pelletier.

Hydratation « Rien ne sert d’étouffer la peau sous une épaisse couche ultragrasse si le produit ne contient pas ce qu’il faut pour relancer la production naturelle de nos propres lipides », prévient William Gauthier. Les cires et les huiles végétales permettent de nourrir, de renforcer et de reconstruire la barrière cutanée. Fait à souligner : le beurre de karité a des propriétés régénérantes hors du commun. « L’huile d’amande, de noix de coco, de chanvre, le squalane, le jojoba et la lanoline agissent aussi comme corps gras pour favoriser la rétention d’eau », signale le Dr Steve Mathieu, dermatologue et chef du Service de dermatologie au CHU de Québec. On n’hésite pas à chouchouter l’épiderme avec des crèmes et des sérums à base d’acide hyaluronique (le super hydratant qui retient 1 000 fois son poids en eau), de céramides, de glycérine, toujours non comédogènes, comme le suggère Rocio Rivera, vice-présidente, communications scientifiques, chez L’Oréal Paris.

Exfoliation On doit y aller avec précaution avec cette grande fragile. Pas plus que deux fois/semaine (une seule pendant l’hiver). Un exfoliant chimique aux acides hydroxylés (glycolique, salicylique ou lactique) combinés à des agents hydratants (ex : beurre de karité) et apaisants (ex : allantoïne, une molécule aux vertus cicatrisantes) sera bien toléré.

Masques Formules hydratantes et apaisantes pour améliorer le confort cutané.